 Верховный суд Испании вернул дело Пучдемона в суд Мадрида | Новости из Германии о Европе | DW | 05.05.2019

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Европа

Верховный суд Испании вернул дело Пучдемона в суд Мадрида

Верховный суд Испании признал за Карлесом Пучдемоном право быть избранным, однако указал, что окончательное решение о его возможности участвовать в выборах в Европарламент должен принять суд Мадрида.

Карлес Пучдемон - лидер списка партии Вместе за Каталонию на выборах в Европарламент 26 мая 2019 года

Карлес Пучдемон - лидер списка партии "Вместе за Каталонию" на выборах в Европарламент 26 мая 2019 года

Верховный суд Испании заявил в воскресенье, 5 мая, что вопрос о возможности  бывшего главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и его соратников Тони Комина и Клары Понсати принять участие в выборах Европарламента не находится в его компетенции, и вернул дело на рассмотрение административному суду Мадрида с указанием принять решение "немедленно". Об этом сообщает информационное агентство EFE.

При этом Верховный суд подтвердил наличие у Пучдемона, Комина и Понсати базового "права быть избранными".

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В конце апреля Центральная избирательная комиссия Испании наложила запрет на участие Пучдемона, а также двух бывших членов его кабинета в правительстве Каталонии в выборах в Европарламент 26 мая 2019 года. Данное решение ЦИК обосновал тем фактом, что политики не могут являться кандидатами на выборах, пока они находятся в списках избирателей, сообщает каталонское интернет-издание CatalanNews.

"Государственные беженцы"

Лидер движения за независимость Каталонии должен был возглавить избирательный список своей партии "Вместе за Каталонию".

Однако представители движения "Цитадель Каталонии" и Народной партии, выступающих за то, чтобы Каталония оставалась в составе испанского государства, подали в ЦИК апелляцию на выдвижение скрывающихся от испанского правосудия Пучдемона и его соратников, назвав их "государственными беженцами".

В ответ на это Пучдемон, Комин и Понсати назвали ситуацию "вопиющим нарушением права человека на выдвижение на выборах". 3 мая партия "Вместе за Каталонию" подала на апелляцию в Верховный суд Испании.

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    Автор: Наталья Мехед, Галина Петровская


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Ссылки в интернете

Статья в интернет-издании CatalanNews о том, почему ЦИК Испании запретил Карлесу Пучдемону баллотироваться на выборах в Европарламент

Статья в интернет-издании CatalanNews о том, почему ЦИК Испании запретил Карлесу Пучдемону баллотироваться на выборах в Европарламент

Аудио- и видеофайлы по теме

Жесткое интервью: министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель в Conflict Zone на русском  

Как судьбу экс-правительства Каталонии решали в судах Испании и Бельгии  

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