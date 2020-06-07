 Верховный суд Израиля отверг легализацию еврейских поселений задним числом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.06.2020

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Мир

Верховный суд Израиля отверг легализацию еврейских поселений задним числом

Закон о легализации поселений, построенных на палестинских территориях, был принят еще в 2017 году. Верховный суд Израиля отказался легализовать эти поселения задним числом.

Еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан

Еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан

Верховный суд Израиля заблокировал возможность легализации задним числом еврейских поселений, построенных на палестинских территориях. Суд во вторник, 9 июня, объявил недействительным закон, на основании которого правительство Израиля намеревалось конфисковать сотни гектаров земли на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Палестинцы, на земле которых построены еврейские поселения, должны получить финансовую компенсацию.

Израильский кнессет принял соответствующее законодательство еще в 2017 году. Палестинские и израильские правозащитные организации обжаловали этот закон.

Планы аннексии

Министр по поселенческой деятельности Израиля Ципи Хотовели обвинила Верховный суд страны в "объявлении войны евреям, заселяющим землю Израиля". Лучшим ответом на постановление суда она назвала запланированную аннексию части Западного берега реки Иордан и строительство новых еврейских поселений.

Спорный план США по мирному урегулированию на Ближнем Востоке предусматривает аннексию Израилем еврейских поселений и Иорданской долины на Западном берегу реки Иордан. Новое правительство национального единства по главе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и сменным премьер-министром Бенни Ганцем намерено после 1 июля представить дальнейшую стратегию аннексии оккупированных территорий.

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    Более двухсот поселений

    Согласно данным правозащитной организации "Бетселем", в 1967-2013 годах на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме были созданы 125 официальных израильских поселений и аванпостов и около сотни нелегальных. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), власти Израиля заняли 35 процентов территории Восточного Иерусалима под строительство поселений.

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    Есть ли шанс на примирение?

    В районе Хар-Хома, расположенном между Иерусалимом и Вифлеемом, строится новое еврейское поселение. Представители палестинцев считают, что израильская поселенческая политика разрушает шансы на решение затяжного конфликта путем создания двух государств и препятствует мирному урегулированию. Международное сообщество также критикует строительство поселений.

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    Израиль конфискует частные земли

    На землях, находившихся в частном владении палестинцев, строительство поселений запрещалось. Новый закон легализовал постфактум поселения, построенные на палестинских территориях "по незнанию или по инициативе государства". Владельцам земли предусмотрены компенсации или предоставление альтернативного участка. Палестинская автономия не разрешает продавать землю Израилю под угрозой смертной казни.

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    Снос Амоны

    Новый закон не распространяется на те еврейские поселения, которые должны быть снесены по решению суда. Однако именно при помощи этого закона сторонники поселений надеялись предотвратить принудительное выселение жителей Амоны - поселения на Западном берегу реки Иордан, конфликт жителей которого с властями Израиля тянется с 2005 года. 40 семей были принудительно выселены, затем начался снос зданий.

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    Баррикады и беспорядки

    Верховный суд Израиля постановил снести Амону еще в конце 2014 года. Сроки сноса неоднократно переносились. До последнего момента участники правых группировок и поселенцы противодействовали эвакуации жителей и разрушению поселения. Многие из противников сноса Амоны специально приехали сюда из других мест. В свою очередь палестинцы яростно протестовали против сохранения поселения.

  • Палестинцы в масках бегут в дыму по дороге, под ногами у них валяются камни

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Конфликт поселенцев с палестинцами

    Поселенцы из Амоны полагают, что занятый Израилем в ходе шестидневной войны в 1967 году Западный берег реки Иордан - это земля, обещанная еврейскому народу Богом, о чем свидетельствует Тора. Сегодня около 600 тысяч израильтян проживают в поселениях на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме. Между еврейскими поселенцами и палестинцами вновь и вновь происходят столкновения.

  • Юный поселенец едет на велосипеде мимо ряда домов

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Новое пристанище в Офре

    В целом примерно 4000 квартир для еврейских поселенцев были незаконно построены на земельных участках, принадлежавших палестинцам. Это в общей сложности 16 поселений и аванпостов. Они должны быть либо принудительно снесены, либо легализованы согласно принятому закону. Многие из потерявших свое жилище поселенцев Амоны нашли новое пристанище в расположенном по соседству поселении Офра.

  • Мужчина и женщина выносят вещи из здания в поселении Офра

    Израильские поселения на палестинских территориях

    Принудительный снос в Офре

    Но и в самой Офре, существующей с 1975 года, не все здания были возведены на законной основе. Поэтому здесь к 5 марта 2017 года должны быть снесены девять домов, построенных на частных земельных владениях палестинцев. Семья Бен Шушан также оказалась в числе тех, кому придется покинуть свое жилище.

    Автор: Сабрина Пабст, Александр Дельфинов


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Израиль легализовал строительство на частных участках палестинцев (07.02.2017)

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