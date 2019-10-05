 Верховный суд Гонконга отклонил возражения против запрета на ношение масок | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.10.2019

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Мир

Верховный суд Гонконга отклонил возражения против запрета на ношение масок

После того как правительство Гонконга ввело запрет на сокрытие лица, десятки тысяч протестующих в масках вышли на улицы города. Демонстрации сопровождались погромами и жесткими столкновениями с полицией.

Протестующие с масками на улицах Гонконга

Протестующие с масками на улицах Гонконга

В Гонконге Верховный суд отклонил возражения против запрета на ношение масок, с которым ранее обратились в суд гонконгские законодатели из демократического лагеря. При этом суд постановил, что в конце октября должна будет состояться подробная проверка по этому вопросу, сообщает в воскресенье, 6 октября, информагентство dpa.

Выступая в суде, специалист по конституционному праву Глэйдис Ли, представляющая демократический лагерь, заявила, что глава правительства Гонконга Кэрри Лам превысила полномочия исполнительной власти, издав закон в обход парламента. Кроме того, юрист указала на то, что закону о чрезвычайном положении, которым воспользовалась Лам для введения запрета на сокрытие лица на демонстрациях, уже почти сто лет, он был принят во времена, когда Гонконг был британской колонией, и противоречит Основному закону Гонконга, вступившему в силу в 1997 году, когда эта территория стала специальным административным районом Китая.

Контекст

Ситуация в Гонконге должна побудить ЕС не только четко озвучить свою позицию в отстаивании демократических ценностей, но и выработать единую политику в отношении КНР, пишет FAZ. (19.08.2019)

В китайских СМИ их называют "погромщиками" - но сами себя участники протестных акций считают просто возмущенными гражданами, недовольными ростом влияния Пекина на гонконгскую администрацию. (21.08.2019)

О запрете на сокрытие лица на демонстрациях администрация Гонконга объявила в пятницу, 4 октября, воспользовавшись законом о чрезвычайном положении. За нарушение этого запрета грозит один год тюремного заключения. Первый раз активисты обратились в суд с возражениями против данного запрета в пятницу, 4 октября, спустя несколько часов после его введения.

Полиция в Гонконге вновь применила слезоточивый газ

Тем временем введение запрета на ношение масок привело к новым вспышкам насилия в Гонконге.  Как сообщает информагентство Reuters в воскресенье, уже через несколько часов после объявления о запрете на сокрытие лица, в пятницу на улицы Гонконга хлынули демонстранты в масках. Эти протесты сопровождались столкновениями с полицией, погромами банков КНР и поджогами станций метро, из-за которых метрополитен на один день прекратил свою работу. Как сообщила в воскресенье его эксплуатирующая компания MTR, из-за повреждений, нанесенных демонстрантами, отдельные станции гонконгского метро оставались закрытыми даже после возобновления его работы 6 октября.

В воскресенье гонконгская полиция в очередной раз применила в отношении демонстрантов слезоточивый газ, сообщает агентство Reuters. Но даже эти меры не повлияли на решимость активистов продолжать протесты. "Мы будем сражаться за справедливость. Я надеваю маску, чтобы показать правительству, что не боюсь тирании", - цитирует агентство одного из участников протеста в Гонконге.

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    Автор: Свен Тёнигес


Смотреть видео 02:54

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Ссылки в интернете

Статья DW о том, что в Гонконге из-за беспорядков прекратили работать автобусы и метро

Статья DW о том, что в Гонконге из-за беспорядков прекратили работать автобусы и метро  

Статья DW о запрете на сокрытие лиц в Гонконге

Статья DW о запрете на сокрытие лиц в Гонконге  

Аудио- и видеофайлы по теме

Лидер гонконгских протестов в Германии: официальный Пекин критикует Берлин  

Как волонтеры помогают протестующим в Гонконге  

Визит Меркель в Китай на фоне протестов в Гонконге  

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