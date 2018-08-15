"Верховный суд Венесуэлы в изгнании" приговорил Мадуро к 18 годам тюрьмы

Самопровозглашенный "Верховный суд Венесуэлы в изгнании" в составе бывшего генпрокурора страны Луисы Ортеги и более двадцати юристов, часть из которых находилась в колумбийской столице Боготе, часть - в американском штате Майами, в среду, 15 августа, провел символический процесс над венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

По итогам заседания глава государства был признан виновным в коррупции и получении взятки в размере 35 млн долларов от бразильского строительного конгломерата Odebrecht. Средства, предположительно, пошли на финансирование предвыборной кампании Мадуро в 2013 году и были перечислены в обмен на одобрение ряда контрактов с бюджетными предприятиями Венесуэлы.

"Вердикт" юристов: тюрьма и штраф

Юристы "приговорили" венесуэльского лидера к 18 годам и трем месяцам заключения с содержанием в тюрьме Ramo Verde под Каракасом, где удерживался целых ряд видных оппозиционеров.

Президенту также "предписано" выплатить штраф в размере 25 млн долларов.

Несмотря на то, что вердикт "Верховного суда Венесуэлы в изгнании" не признается венесуэльскими властями, юристы надеются с помощью своих действий привлечь внимание общественности к кризису в стране.

Мадуро обвиняют в ущемлении демократии

В мае Мадуро принес присягу на новый президентский срок. В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них, заключены в тюрьмы или вынуждены были бежать из страны. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. По оценке МВФ, инфляция в 2018 году может достичь показателя в миллион процентов.

Покушение с помощью дронов

В начале августа на президента было совершено покушение с помощью дронов - во время военного парада в Каракасе. Венесуэльский лидер не пострадал. Ответственность за произошедшее на себя взяла до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela").

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