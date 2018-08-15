 ″Верховный суд Венесуэлы в изгнании″ приговорил Мадуро к 18 годам тюрьмы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.08.2018

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Мир

"Верховный суд Венесуэлы в изгнании" приговорил Мадуро к 18 годам тюрьмы

Экс-генпрокурор Венесуэлы и покинувшие страну юристы провели символический процесс над Николасом Мадуро и осудили его за коррупционный сговор.

Николас Мадуро

Николас Мадуро

Самопровозглашенный "Верховный суд Венесуэлы в изгнании" в составе бывшего генпрокурора страны Луисы Ортеги и более двадцати юристов, часть из которых находилась в колумбийской столице Боготе, часть - в американском штате Майами, в среду, 15 августа, провел символический процесс над венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

По итогам заседания глава государства был признан виновным в коррупции и получении взятки в размере 35 млн долларов от бразильского строительного конгломерата Odebrecht. Средства, предположительно, пошли на финансирование предвыборной кампании Мадуро в 2013 году и были перечислены в обмен на одобрение ряда контрактов с бюджетными предприятиями Венесуэлы.

"Вердикт" юристов: тюрьма и штраф

Контекст

По оценке МВФ, инфляция в Венесуэле в 2018 году может достичь показателя в миллион процентов. О причинах кризиса в экономике страны DW говорила с венесуэльским экономистом Пабло Рафаэлем Гонсалесом. (27.07.2018)

В победе президента Мадуро не сомневался почти никто. Выборы в Венесуэле лишь усиливают отчаяние и бессилие. Те, кто сможет, уедут. Остальным придется смириться, считает Офелия Хармс Аррути. (21.05.2018)

Падение цен на нефть сильно ударило по экономике Венесуэлы, одного из ведущих экспортеров "черного золота" в мире. Китай готов помочь кредитами, но чем обернется эта помощь для Каракаса? (08.01.2015)

Луиса Ортега утверждает, что располагает материалами, позволяющими привлечь президента Венесуэлы к Международному уголовному суду. В числе прочего, речь идет о нарушениях прав человека, заявила она в интервью DW. (16.10.2017)

Смещенная с поста генпрокурора Луиза Ортега в сопровождении ее мужа, депутата Хермана Феррера прибыла на частном самолете в Колумбию. (19.08.2017)

Юристы "приговорили" венесуэльского лидера к 18 годам и трем месяцам заключения с содержанием в тюрьме Ramo Verde под Каракасом, где удерживался целых ряд видных оппозиционеров.

Президенту также "предписано" выплатить штраф в размере 25 млн долларов.

Несмотря на то, что вердикт "Верховного суда Венесуэлы в изгнании" не признается венесуэльскими властями, юристы надеются с помощью своих действий привлечь внимание общественности к кризису в стране.

Мадуро обвиняют в ущемлении демократии

В мае Мадуро принес присягу на новый президентский срок. В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них, заключены в тюрьмы или вынуждены были бежать из страны. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости. По оценке МВФ, инфляция в 2018 году может достичь показателя в миллион процентов.

Покушение с помощью дронов

В начале августа на президента было совершено покушение с помощью дронов - во время военного парада в Каракасе. Венесуэльский лидер не пострадал. Ответственность за произошедшее на себя взяла до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela").

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    Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

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  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

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  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

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    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


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