 Верховная рада провела последнее заседание перед выборами | Новости из Германии об Украине | DW | 12.07.2019

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Украина

Верховная рада провела последнее заседание перед выборами

Внеочередные выборы парламента Украины пройдут уже через 10 дней. В пятницу Верховная рада восьмого созыва провела последнее заседание.

Киев, здание Верховной рады Украины, 2017 г.

Киев, здание Верховной рады Украины, 2017 г.

Верховная рада Украины в пятницу, 12 июля, провела последнее пленарное заседание перед новыми парламентскими выборами, которые запланированы на 21 июля. При этом, согласно календарному плану работы, десятая сессия Рады нынешнего созыва завершится работой в комитетах, комиссиях и фракциях, на которую отведена неделя с 15 по 19 июля.

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Перед закрытием заседания спикер парламента Андрей Парубий сообщил, что Верховная рада восьмого созыва за 580 пленарных заседаний приняла 2734 законодательных акта, в том числе 987 законов и кодексов в целом. Ранее Парубий заявлял, что при необходимости проголосовать по "безотлагательным вопросам" может созвать внеочередную сессию парламента до вступления в полномочия Верховной рады следующего, девятого созыва.

Внеочередные выборы объявил новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский. Как и в ходе предыдущих, также досрочных выборов 2014 года, в этот раз голосование пройдет по смешанной, пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Рада девятого созыва по численности не достигнет установленной в конституции отметки в 450 народных депутатов. В связи с тем, что 26 одномандатных округов расположены на неподконтрольных Киеву территориях на востоке страны и в Крыму, выборы пройдут только в 199 округах. Таким образом, по мажоритарной системе будет избрано лишь 199 депутатов, а общее их количество составит 424. Срок полномочий украинского парламента - пять лет.

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    Автор: Сергей Елкин


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