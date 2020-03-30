 Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине | Новости из Германии об Украине | DW | 31.03.2020

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Украина

Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине

Приобретение земли в Украине физическими лицами будет возможно с 1 июля 2021 года. Для юрлиц рынок земли будет открыт в 2024 году.

Противники закона о продаже земли в Украине

Противники закона о продаже земли в Украине

Верховная рада Украины в ночь на вторник, 31 марта, во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

В поддержку законопроекта выступили 259 депутатов, из них 209 - члены партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, инициативу поддержали парламентарии из фракции "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Довира".

Закон о продаже земли в Украине

До 2024 года землю смогут покупать только физические лица. Площадь приобретаемых одним покупателем участков при этом не должна будет превышать 100 гектар.

С 2024 года сельскохозяйственные угодья в Украине смогут покупать и юридические лица. Лимит площади участков, приобретаемых одним покупателем, будет при этом повышен до 10 000 гектар. Приватизация государственной земли, однако, будет запрещена. Что касается возможности покупки земли в Украине иностранцами, то этот вопрос должен будет решаться на референдуме. 

На проведении земельной реформы в Украине настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Однако дискуссии о земельной реформе в стране сопровождают массовые протесты. Противниками закона о продаже земли в Украине выступают Всеукраинский аграрный совет (ВАС), Ассоциация фермеров и землевладельцев Украины, а также ряд партий и общественных организаций.

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    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 06:53

Земельная реформа: почему украинские фермеры против продажи земли

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Украинские товары в российских магазинах: что еще осталось?

С российских прилавков исчезло более 60 процентов украинских товаров. Большинство из оставшихся сделаны на заводах международных компаний на Украине. И их РФ стремится запретить.  

Ссылки в интернете

Сообщение украинского издания "Страна.ua" о принятии закона о продаже земли в Украине

Сообщение украинского издания "Страна.ua" о принятии закона о продаже земли в Украине

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