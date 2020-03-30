Верховная рада приняла закон о продаже земли в Украине

Верховная рада Украины в ночь на вторник, 31 марта, во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 июля 2021 года.

В поддержку законопроекта выступили 259 депутатов, из них 209 - члены партии "Слуга народа" президента Украины Владимира Зеленского. Кроме того, инициативу поддержали парламентарии из фракции "Европейская солидарность", "Голос" и группа "Довира".

Закон о продаже земли в Украине

До 2024 года землю смогут покупать только физические лица. Площадь приобретаемых одним покупателем участков при этом не должна будет превышать 100 гектар.

С 2024 года сельскохозяйственные угодья в Украине смогут покупать и юридические лица. Лимит площади участков, приобретаемых одним покупателем, будет при этом повышен до 10 000 гектар. Приватизация государственной земли, однако, будет запрещена. Что касается возможности покупки земли в Украине иностранцами, то этот вопрос должен будет решаться на референдуме.

На проведении земельной реформы в Украине настаивает Международный валютный фонд (МВФ). Однако дискуссии о земельной реформе в стране сопровождают массовые протесты. Противниками закона о продаже земли в Украине выступают Всеукраинский аграрный совет (ВАС), Ассоциация фермеров и землевладельцев Украины, а также ряд партий и общественных организаций.

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