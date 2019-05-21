 Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского | Новости из Германии об Украине | DW | 22.05.2019

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Украина

Верховная рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Законопроект, предполагавший отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера для партий до 3 процентов, не набрал минимального количества голосов для включения в повестку дня.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Депутаты Верховной рады в среду, 22 мая, не поддержали включение законопроекта президента Владимира Зеленского о выборах в повестку дня. Законопроект предполагал отмену мажоритарной системы и снижение проходного барьера для партий с 5 до 3 процентов.

Контекст

За 3 дня до инаугурации Зеленского парламентская коалиция в Раде перестала существовать. Украина, похоже, входит в период противостояния новоизбранного президента и старого парламента, считает Сергей Руденко. (17.05.2019)

По словам советника президента Украины Зеленского, на перевыборы в Верховную раду намерены идти все парламентские фракции. Президент заявил, что Раде доверяют лишь 4% граждан. (21.05.2019)

За внесение законопроекта в повестку проголосовали лишь 92 депутата, однако необходимо, чтобы рассмотрение поддержали не менее 226 депутатов. Кроме того, парламентарии также отказались рассматривать законопроект о внесение изменений в закон "О публичных закупках". На голосовании он также не набрал необходимого минимума.

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая. В ходе инаугурации во время своего обращения к гражданам Украины Зеленский объявил о роспуске Верховной рады. Позже он назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля.

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    Автор: Ута Штайнвер


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