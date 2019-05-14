Верховная рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая

В четверг, 16 мая, украинский парламент утвердил проект постановления об инаугурации избранного президента страны Владимира Зеленского. Согласно документу она пройдет 20 мая в 10 часов. Решение было принято конституционным большинством голосов - его поддержали 315 народных депутатов. Шесть других проектов постановления с другими датами - как раньше 20 мая, так и позже - были отклонены.

По украинским законам дату инаугурации Рада назначает по согласованию с избранным президентом. Она должна пройти в течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов выборов. Владимир Зеленский ранее предлагал провести инаугурацию 19 мая.

Однако в ходе дискуссий в парламенте многие депутаты выступили против этой даты, поскольку на нее приходится День памяти жертв политических репрессий в Украине. "Проводить торжества с приспущенным государственным флагом с траурной черной лентой - это идеологический реванш", - заявил с трибуны парламента политузник периода СССР Юрий Шухевич.

Что с досрочным роспуском Рады?

Популярная в предыдущие дни тема роспуска парламента новоизбранным президентом прозвучала в ходе обсуждении даты инаугурации только раз. Заявивший о своем выходе из фракции "Блок Петра Порошенко" депутат Сергей Каплин призвал Зеленского назначить досрочные выборы Рады. "Доверие (населения. - Ред.) к нынешнему составу парламента составляет не более двух процентов", - подчеркнул он.

Согласно украинской конституции парламент не может быть досрочно распущен в последние шесть месяцев срока его полномочий. Это означает, что у президента после инаугурации и до 27 мая будет возможность распустить Раду.

Сам Владимир Зеленский пока уклонялся от прямого ответа на вопрос о роспуске парламента. Но 14 мая спикер штаба Зеленского Дмитрий Разумков пояснил, что досрочные выборы в Раду могут быть объявлены как наказание за продвижение депутатами законопроекта об ограничении полномочий президента.

Кому выгодны досрочные парламентские выборы?

Главы парламентского комитета по регламенту Павел Пинзеник считает, что роспуск Рады Зеленским будет "исключительно политическим" шагом. Киевский аналитик Владимир Манько уверен, что подобное решение новоизбранного президента "было бы весьма сомнительным и в юридическом контексте".

А политолог Виктор Небоженко сообщил DW, что роспуск нынешнего состава Верховной рады выгоден фракции Юлии Тимошенко "Батькивщина" и "Блоку Петра Порошенко": "Их избиратели уже мобилизованы. Но это невыгодно мажоритарщикам и самому Зеленскому".

По мнению Небоженко, реальной причиной затягивания решения о дате инаугурации было стремление депутатов воспользоваться ситуацией для усиления переговорных позиций парламента. Он считает это важным в преддверии дискуссии с новым главой государства по поводу кадровых назначений, которые Зеленский будет вынужден согласовывать с Верховной радой.

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