Верховная рада может принять закон о госязыке в конце марта

Законопроект об украинском языке как государственном парламент Украины рассматривал во втором чтении (в первом он был принят еще 4 октября 2018 года) в четверг, 28 февраля, в атмосфере противостояния сторонников и противников этого документа. Депутаты не исключают, что окончательно принять его удастся лишь незадолго до выборов президента страны.



Выступлению председателя профильного комитета предшествовал демарш 18 депутатов от "Оппозиционного блока". Они выставили на парламентскую трибуну около десятка стопок с бумагами. Один из лидеров этой фракции, кандидат в президенты Украины Александр Вилкул назвал эти стопки "миллионом подписей людей за право разговаривать и учиться на родном языке".

Перекрикивая скандирование выкриков "Позор!" группой депутатов из последних рядов парламентского зала, Вилкул заявил, что рассмотрение законопроекта именно сейчас выгодно президенту Петру Порошенко и его избирательной кампании. "Попытки предоставления официального статуса другим языкам и введение региональных языков здесь приравнивают к насильственным действиям и свержению конституционного строя. За реализацию прав в соответствии с Европейской хартией языков нацменьшинств людям грозит 10 лет тюрьмы", - пугал депутатов лидер "Оппозиционного блока ".

Это вызвало возмущение у председателя парламентского комитета по культуре и духовности Николая Княжицкого, который вышел на трибуну после Вилкула. Он опроверг угрозу уголовного преследования, о котором говорил Вилкул, и заявил, что этот документ, наоборот, объединит, а не разъединит "миллионы украинцев, которые ранее насильно русифицировались". Княжицкий также отверг упреки Вилкула в том, что законопроект ущемляет права нацменьшинств.

Обработаны более 2000 поправок



В нынешнем виде законопроект о государственном украинском языке не распространяется на языки религиозных обрядов и сферу частного общения между лицами. Но он обязывает сдавать экзамен на знание украинского языка тех, кто хочет получить украинское гражданство, и госслужащих. Андрей Парубий заявил, что ко второму чтению были обработаны более 2000 поправок, и призвал парламентариев "развеять все мифы, которые пытаются повесить на этот закон". Парубий уверен, что рассмотрение законопроекта займет "несколько дней". Но депутаты от разных фракций в кулуарах Рады и в частных разговорах говорили, что закон удастся принять не ранее чем перед первым туром президентских выборов.

Самыми обсуждаемыми могут стать такие нормы, как введение не менее 90 процентов украинского языка на общенациональных телеканалах, доминирование украинского языка в сфере культуры, увеличение украиноязычных газет и журналов до 50 процентов всего ассортимента в точках распространения. В проекте есть обязательства по внедрению украиноязычных интерфейсов компьютерных программ и мобильных приложений, украинизации рекламы, вывесок и указателей. Среди прочего, законопроект предусматривает государственную программу содействия освоению государственного языка, а владение государственным языком названо "обязанностью гражданина".

Согласно опросу общественного мнения, проведенному Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" в начале февраля, единственным государственным языком украинский хотят видеть 58,4 процентов опрошенных. А 20,8 процентов считают, что русский тоже должен быть государственным. Еще 18,2 процента респондентов поддерживают функционирование русского как официального в некоторых регионах.



Смотрите также:

Кто претендует на пост президента Украины? Рекордное число кандидатов В избирательной кампании, предшествующей предстоящим президентским выборам 31 марта 2019 года, участвует рекордное число кандидатов. Всего Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 претендента на пост президента. До этого рекордное число было зафиксировано на выборах в 2004 году. Тогда на должность главы государства претендовали 24 человека.

Кто претендует на пост президента Украины? Владимир Зеленский: "слуга народа" идет в президенты Актер и шоумен Владимир Зеленский объявил о намерении бороться за пост президента в новогоднюю ночь в эфире телеканала "1+1". Спустя месяц он стал лидером избирательной гонки. Его популярности не помешал и скандал, связанный с кинобизнесом актера в России. Многим украинцам Зеленский известен по комедийному телесериалу "Слуга народа", где он играет учителя, неожиданно ставшего президентом.

Кто претендует на пост президента Украины? Юлия Тимошенко: "новый курс" от представителя старой элиты Долгожительница украинской политики Юлия Тимошенко идет на выборы с программой "Новый курс Украины", включающей принятие новой "народной" конституции. Тимошенко также обещает снизить вдвое цены на газ, вернуть Украине "величие", а ее гражданам - "ощущение счастья и достоинства". На президентских выборах в 2010 и 2014 годах Тимошенко была в числе основных лидеров, но оба раза потерпела поражение.

Кто претендует на пост президента Украины? Петр Порошенко: "Армия! Язык! Вера!" Действующий президент Петр Порошенко начал неофициальную избирательную кампанию еще летом 2018-го, когда в украинских городах появились билборды со слоганом "Армия! Язык! Вера!". Томос об автокефалии, полученный украинской православной церковью при активном участии Порошенко, может стать его козырем в предвыборной борьбе, хотя противники обвиняют его в использовании церкви в политических целях.

Кто претендует на пост президента Украины? Юрий Бойко: ставка на пророссийский электорат Среди кандидатов, ориентированных на пророссийский электорат, максимальный рейтинг у Юрия Бойко. На него сделала ставку партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", объединившая многих бывших соратников экс-президента Виктора Януковича, правительство которого возглавлял Бойко. Он позиционирует себя как миротворец, обещает прекратить войну в Донбассе и снизить коммунальные тарифы.

Кто претендует на пост президента Украины? Анатолий Гриценко: "честный президент" Бывший министр обороны Украины и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко идет на выборы под слоганом "Честных больше". Одним из ключевых пунктов его программы является борьба с коррупцией. "Честный президент" также обещает в течение пяти лет повысить среднюю зарплату до 700 евро и вернуть оккупированные украинские территории без "особых статусов".

Кто претендует на пост президента Украины? Олег Ляшко: радикал и популист Лидер Радикальной партии Олег Ляшко традиционно использует имидж "парня из народа" и не гнушается эпатажных и популистских заявлений. В частности, он уже пообещал арестовать "всю российскую агентуру в Украине" и предложил вернуть смертную казнь "за коррупцию, государственную измену и терроризм". Ляшко также традиционно требует снижения цен и отмены большинства налогов. Автор: Дмитрий Губенко

