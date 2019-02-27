Верховная рада может принять закон о госязыке в конце марта

Внесение проекта закона об украинском языке на рассмотрение Верховной рады во втором чтении спровоцировало обмен обвинениями между депутатами.
Законопроект об украинском языке как государственном парламент Украины рассматривал во втором чтении (в первом он был принят еще 4 октября 2018 года) в четверг, 28 февраля, в атмосфере противостояния сторонников и противников этого документа. Депутаты не исключают, что окончательно принять его удастся лишь незадолго до выборов президента страны.
Выступлению председателя профильного комитета предшествовал демарш 18 депутатов от "Оппозиционного блока". Они выставили на парламентскую трибуну около десятка стопок с бумагами. Один из лидеров этой фракции, кандидат в президенты Украины Александр Вилкул назвал эти стопки "миллионом подписей людей за право разговаривать и учиться на родном языке".
Перекрикивая скандирование выкриков "Позор!" группой депутатов из последних рядов парламентского зала, Вилкул заявил, что рассмотрение законопроекта именно сейчас выгодно президенту Петру Порошенко и его избирательной кампании. "Попытки предоставления официального статуса другим языкам и введение региональных языков здесь приравнивают к насильственным действиям и свержению конституционного строя. За реализацию прав в соответствии с Европейской хартией языков нацменьшинств людям грозит 10 лет тюрьмы", - пугал депутатов лидер "Оппозиционного блока ".
Это вызвало возмущение у председателя парламентского комитета по культуре и духовности Николая Княжицкого, который вышел на трибуну после Вилкула. Он опроверг угрозу уголовного преследования, о котором говорил Вилкул, и заявил, что этот документ, наоборот, объединит, а не разъединит "миллионы украинцев, которые ранее насильно русифицировались". Княжицкий также отверг упреки Вилкула в том, что законопроект ущемляет права нацменьшинств.
Обработаны более 2000 поправок
В нынешнем виде законопроект о государственном украинском языке не распространяется на языки религиозных обрядов и сферу частного общения между лицами. Но он обязывает сдавать экзамен на знание украинского языка тех, кто хочет получить украинское гражданство, и госслужащих. Андрей Парубий заявил, что ко второму чтению были обработаны более 2000 поправок, и призвал парламентариев "развеять все мифы, которые пытаются повесить на этот закон". Парубий уверен, что рассмотрение законопроекта займет "несколько дней". Но депутаты от разных фракций в кулуарах Рады и в частных разговорах говорили, что закон удастся принять не ранее чем перед первым туром президентских выборов.
Самыми обсуждаемыми могут стать такие нормы, как введение не менее 90 процентов украинского языка на общенациональных телеканалах, доминирование украинского языка в сфере культуры, увеличение украиноязычных газет и журналов до 50 процентов всего ассортимента в точках распространения. В проекте есть обязательства по внедрению украиноязычных интерфейсов компьютерных программ и мобильных приложений, украинизации рекламы, вывесок и указателей. Среди прочего, законопроект предусматривает государственную программу содействия освоению государственного языка, а владение государственным языком названо "обязанностью гражданина".
Согласно опросу общественного мнения, проведенному Институтом анализа и прогнозирования совместно с аналитической группой "Социопрогноз" в начале февраля, единственным государственным языком украинский хотят видеть 58,4 процентов опрошенных. А 20,8 процентов считают, что русский тоже должен быть государственным. Еще 18,2 процента респондентов поддерживают функционирование русского как официального в некоторых регионах.
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