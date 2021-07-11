Версальский договор: был ли он унизительным и кабальным для Германии?

100 лет назад, 28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор. В чем была его суть? Почему он позже сыграл на руку Гитлеру? И как его оценить с высоты сегодняшнего дня?