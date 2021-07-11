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Версаль

Ein Gondoliere unterhält Touristen in seiner venezianischen Gondel am 27.09.2014 auf der Regnitz im Stadtpark Hain in Bamberg (Bayern). Foto: David Ebener/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Кругосветка по Германии: от немецких "Венеций" - до баварского "Версаля" 11.07.2021

Чтобы совершить кругосветное путешествие, жителям Германии даже не обязательно покидать свою страну.
dpatopbilder - 07.12.2019, Schleswig-Holstein, Helgoland: Eine junge Robbe erkundet die Umgebung und schaut sich um. Hunderte junge Robben bevölkern zur Zeit die Düne auf Helgoland. Ihre Hauptaufgabe: Sich Speck anfuttern. Foto: Oliver Willikonsky/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Кругосветное путешествие по Германии 09.07.2021

От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля".

Где купить замок по дешевке? Европа в фокусе (01.04.2021) 01.04.2021

Также в программе: где выпить пива со вкусом яблока или лимона и можно ли заняться боксом в 74 года?
12.09.2019, Bayern, Prien: Das Schloss Herrenchiemsee auf der Herreninsel im Chiemsee. Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Меркель и возможный "кронпринц" встретятся в баварском "Версале" (фото) 14.07.2020

Король Баварии Людвиг II был большим поклонником французского монарха Людовика XIV - того самого "короля-солнце", при котором весь двор переехал в Версаль.

07.2017 Daily Drone Schloss Ludwigslust

Германия сверху: Дворец Людвигслюст - "Северный Версаль" (видео) 30.09.2019

Дворец Людвигслюст - выдающийся памятник эпохи барокко в Мекленбурге - Передней Померании. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
2-G55-W1-1917-139-B (1517349) 1.Wk., Westfront, dt. Soldaten ergeben sich, Pilkem / Foto Geschichte / Erster Weltkrieg 1914- 1918 / Westfront. - 'Dazed by our bombardement, the Huns pour out of their fortified cellars at Pilkem to surrender' (Kämpfe bei Pilkem, Westflandern: Deutsche Soldaten verlassen nach heftigem Beschuß einen befestigten Unterstand und ergeben sich britischen Soldaten). - Foto (Teil einer stereoskopischen Aufnahme), undat. (um 1917). Aus einer Serie: The Great War. |

Версальский договор: был ли он унизительным и кабальным для Германии? 28.06.2019

100 лет назад, 28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор. В чем была его суть? Почему он позже сыграл на руку Гитлеру? И как его оценить с высоты сегодняшнего дня?
Picture taken on October 24, 2013 showing the cemetery of the Vieil Armand, formely called Hartmannswillerkopf, site in the French eastern Vosges mountains. Some 30,000 French and German soldiers died during WWI on the Vieil Armand site, a 956 meters high mountain in the Alsace region. AFP PHOTO/PATRICK HERTZOG (Photo credit should read PATRICK HERTZOG/AFP/Getty Images)

Как в странах Европы отмечают окончание Первой мировой войны 10.11.2018

Сто лет назад завершилась Первая мировая война. Во Франции по этому поводу устраивают большое торжество, британцы проводят свою церемонию, а первые лица ФРГ в гостях поминают жертв войны.
ARCHIV - Adolf Hitler (M) steht zwischen (l-r) Arthur Neville Chamberlain (Großbritannien), Edourad Daladier (Frankreich), Benito Mussolini (Italien) und Graf Galeazzo Ciano (Italien) in München (Archivfoto vom 29.09.1938). Die Regierungschefs unterzeichneten ein Abkommen über die Abtretung des sudetendeutschen Gebiets an das Deutsche Reich. Vor 70 Jahren teilten die Regierungschef von Deutschland, Italien, Frankreich und Großbritannien die hilflose Tschechoslowakei auf. Das «Münchner Abkommen» war der vorweggenommene Startschuss zum Zweiten Weltkrieg. dpa (nur sw -- zu dpa Generalprobe für den Weltkrieg: 70 Jahre «Münchner Abkommen» vom 23.09.2008) +++(c) dpa - Bildfunk+++

О чем договорился Гитлер с британцами и французами в 1938 году? 30.09.2018

30 сентября 1938 года, ровно 80 лет назад, в Мюнхене было подписано соглашение, развязавшее Гитлеру руки в том, что касалось его планов по захвату Восточной Европы.
ARCHIV - Das österreichische Thronfolgerpaar wenige Augenblicke vor dem tödlichen Attentat am 28.06.1914. Thronfolger Franz Ferdinand und seine Gattin Sophie wurden von dem bosnischen Studenten Gavrilo Princip, der zu einer serbischen Nationalistengruppe gehörte, am 28. Juni 1914 während eines Besuchs in Sarajevo erschossen. Foto: dpa (zu dpa Reportage «Serbien muss sterbien»: vom 14.11.2013) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Виктор Ерофеев: Передумал бы Гаврило Принцип начинать Третью мировую войну? 27.09.2018

Осенью 1918 года начали одна за другой капитулировать страны-участницы Первой мировой войны. Чему научились мы за эти сто лет? Точка зрения писателя Виктора Ерофеева.
12. Jan 2014 Front national honorary president Jean-Marie Le Pen is pictured next to a campaign poster of his daughter, the president of the party Marine Le Pen, on January 12, 2014 in Agen, prior to give a press conference after sharing an epiphany cake with militants as part of a support visit to local candidates for the upcoming mayoral elections. AFP MEHDI FEDOUACH (Photo credit should read MEHDI FEDOUACH/AFP/Getty Images)

Суд в Париже подтвердил исключение Ле Пена из "Национального фронта" 09.02.2018

Апелляционный суд в Версале сохранил за Жан-Мари Ле Пеном статус почетного председателя основанного им "Национального фронта". Ле Пен был исключен из партии в 2015 году за провокационные высказывания.
French President Emmanuel Macron (L) walks with Russian President Vladimir Putin (R) at the Chateau de Versailles as they meet for talks in Versailles on May 29, 2017. Macron hosts Russian counterpart Vladimir Putin in their first meeting since he came to office with differences on Ukraine and Syria clearly visible. / AFP PHOTO / POOL / PHILIPPE WOJAZER (Photo credit should read PHILIPPE WOJAZER/AFP/Getty Images)

Макрон твердой рукой ведет Путина к диалогу 31.05.2017

Эмманюэль Макрон с успехом прошел дипломатический тест, приняв Владимира Путина в Версале. Он смог пойти дальше своих предшественников, считает Николя Тензе.
Karikatur - Wladimir Putin und Emmanuel Macron stehen hinter Renderpulten. Macron macht ein böses Gesicht, Putin hat grün unter Augen mit zwei Buchstaben R und T

До чего Макрон Путина в Версале довел 30.05.2017

На встрече в Версале со своим российским коллегой Путиным президент Франции Макрон назвал RT и Sputnik "инструментами влияния и пропаганды". Карикатурист Сергей Елкин увидел это так.
French President Emmanuel Macron shakes hands Russian President Vladimir Putin (L) at the Chateau de Versailles as they meet for talks before the opening of an exhibition marking 300 years of diplomatic ties between the two countyies in Versailles, France, May 29, 2017. REUTERS/Philippe Wojazer

Макрон назвал RT и Sputnik "инструментами влияния и пропаганды" 29.05.2017

Президенты Франции и России провели переговоры в Версале, в ходе которых обсудили ситуацию с нарушениями прав ЛГБТ в Чечне, сотрудничество по Сирии и санкции из-за украинского кризиса.
Russian President Vladimir Putin (R) is welcomed by French President Emmanuel Macron (L) as they shake hands at the Versailles Palace, near Paris, on May 29, 2017, ahead of their meeting. French President Emmanuel Macron hosts Russian counterpart Vladimir Putin in their first meeting since he came to office with differences on Ukraine and Syria clearly visible. / AFP PHOTO / STEPHANE DE SAKUTIN (Photo credit should read STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/Getty Images)

Увидеть Париж и поговорить: какой будет первая встреча Путина и Макрона 29.05.2017

Президенты России и Франции впервые встречаются 29 мая в Париже. DW - о том, чего ждать от переговоров и как на них повлияет поддержка Кремлем конкурентов Макрона в предвыборный период.
Frankreich. Gartenanlage Schloss Versailles. Photographie von Johann Kräftner. 2011. picture alliance / IMAGNO/Johann Kräftner

Макрон примет Путина в Версале 29 мая 22.05.2017

Встреча президентов РФ и Франции состоится во дворце Большой Трианон в Версале, где откроется выставка, посвященная 300-летию дипломатических отношений россиян и французов.

06.03.2017 *** French President Francois Hollande, German Chancellor Angela Merkel, Spain's Prime Minister Mariano Rajoy (L) and Italian Prime Minister Paolo Gentiloni (2ndL) attend a joint news conference during a Franco-German-Italian-Spanish summit ahead of upcoming EU Summit, in Versailles, near Paris, France, March 6, 2017. REUTERS/Philippe Wojazer

Париж и Берлин выступили в поддержку "Европы разных скоростей" 06.03.2017

Ангела Меркель встретилась с президентом Франции и премьерами Испании и Италии в Версале. Канцлер ФРГ признала, что ряд стран Европы должен двигаться вперед более быстрыми темпами, чем другие.
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