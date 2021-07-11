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Чтобы совершить кругосветное путешествие, жителям Германии даже не обязательно покидать свою страну.
От немецких "Венеций" - до баварского "Версаля".
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Король Баварии Людвиг II был большим поклонником французского монарха Людовика XIV - того самого "короля-солнце", при котором весь двор переехал в Версаль.
Дворец Людвигслюст - выдающийся памятник эпохи барокко в Мекленбурге - Передней Померании. Полетаем над ним на дроне - #DailyDrone.
100 лет назад, 28 июня 1919 года, был подписан Версальский мирный договор. В чем была его суть? Почему он позже сыграл на руку Гитлеру? И как его оценить с высоты сегодняшнего дня?
Сто лет назад завершилась Первая мировая война. Во Франции по этому поводу устраивают большое торжество, британцы проводят свою церемонию, а первые лица ФРГ в гостях поминают жертв войны.
30 сентября 1938 года, ровно 80 лет назад, в Мюнхене было подписано соглашение, развязавшее Гитлеру руки в том, что касалось его планов по захвату Восточной Европы.
Осенью 1918 года начали одна за другой капитулировать страны-участницы Первой мировой войны. Чему научились мы за эти сто лет? Точка зрения писателя Виктора Ерофеева.
Апелляционный суд в Версале сохранил за Жан-Мари Ле Пеном статус почетного председателя основанного им "Национального фронта". Ле Пен был исключен из партии в 2015 году за провокационные высказывания.
Эмманюэль Макрон с успехом прошел дипломатический тест, приняв Владимира Путина в Версале. Он смог пойти дальше своих предшественников, считает Николя Тензе.
На встрече в Версале со своим российским коллегой Путиным президент Франции Макрон назвал RT и Sputnik "инструментами влияния и пропаганды". Карикатурист Сергей Елкин увидел это так.
Президенты Франции и России провели переговоры в Версале, в ходе которых обсудили ситуацию с нарушениями прав ЛГБТ в Чечне, сотрудничество по Сирии и санкции из-за украинского кризиса.
Президенты России и Франции впервые встречаются 29 мая в Париже. DW - о том, чего ждать от переговоров и как на них повлияет поддержка Кремлем конкурентов Макрона в предвыборный период.
Встреча президентов РФ и Франции состоится во дворце Большой Трианон в Версале, где откроется выставка, посвященная 300-летию дипломатических отношений россиян и французов.
Ангела Меркель встретилась с президентом Франции и премьерами Испании и Италии в Версале. Канцлер ФРГ признала, что ряд стран Европы должен двигаться вперед более быстрыми темпами, чем другие.
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