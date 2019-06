Версальский договор: был ли он унизительным и кабальным для Германии?

Первая мировая война на киноэкране

Потерянное поколение

В номинации "лучший фильм" на церемонии награждения лауреатов премии "Оскар" в 1930 году победила антивоенная драма Льюиса Майлстоуна "На западном фронте без перемен" ("All Quiet on the Western Front"). Фильм считается лучшей экранизацией одноименного романа Эриха Марии Ремарка (Erich Maria Remarque) о "потерянном поколении".