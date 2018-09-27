Версальский договор: был ли он унизительным и кабальным для Германии?

Версальский мирный договор, подписанный 28 июня 1919 года, подвел итоги Первой мировой войны. Германия была объявлена единственным виновником ее развязывания - со всеми вытекающими отсюда последствиями. Страны Антанты и их союзники, которые вели предварительные переговоры в Париже без участия немцев, сошлись на том, что договор должен обговаривать три основных аспекта: наказание агрессора, вопрос репараций (контрибуций) и условия предотвращения повторения того, что произошло в 1914-1918 годах.

Как немцы подписывали Версальский договор

Немецкая делегация, которую пригласили, когда все уже было решено, поначалу отказалась подписывать мирный договор: он, по убеждению немцев, носил ультимативный характер. Германия предложила внести в документ ряд изменений (кстати, вовсе не принципиального характера). Вносить предложения пришлось письменно, так как в зал, где велись переговоры, немцев не пустили. Страны Антанты отвергли все изменения, предложенные делегацией Веймарской республики, за исключением лишь немногих незначительных пунктов, вроде проведения референдума в Верхней Силезии. А в ответ на отказ немцев подписать договор пригрозили оккупацией всей Германии, дав немцам пять дней на размышление.

"Подписание Версальского договора 28.06.1919 года". Картина Уильяма Орпена

Угроза была реальной, тем более что часть страны - в частности, Рейнская область - уже была занята войсками Антанты. Кроме того, хотя война уже закончилась, продолжалась британская морская блокада, которая привела в Германии к обострению и без того тяжелого продовольственного кризиса. Население голодало. В этой ситуации Веймарскому национальному собранию пришлось после острых дебатов принять ультиматум. 22 июня 1919 года парламент 237 голосами против 138-ми проголосовал за Версальский договор. 28 июня немцы его подписали, заявив одновременно свой протест.

Всего же Версальский договор подписали около трех десятков стран. России среди них не было, и в обсуждении договора она не участвовала. Российская империя, которая воевала на стороне Антанты, уже не существовала, а сменившие ее большевики заключили годом раньше сепаратный мир с кайзеровской Германией, то есть к победителям в Первой мировой войне их причислить было нельзя.

Семь тысяч тонн золота и другие репарации

Версальский договор диктовал очень тяжелые условия Германии, и не случайно большинство немцев считало его унизительным и кабальным (что позже умело использовала нацистская пропаганда). Германия вместе с ее союзниками была объявлена единственным агрессором, по вине которого началась Первая мировая война. Современные историки оценивают вину Германии не столь однозначно, подчеркивает доктор исторических наук, преподаватель Боннского университета Екатерина Махотина (Ekaterina Makhotina).

"Первая мировая война, - говорит она в интервью DW, - была, если можно так выразиться, тяжелой системной ошибкой. К ней привели более комплексные, более сложные причины и амбиции, чем только лишь милитаризм кайзера. Это очень хорошо показал, в частности, в своей не так давно вышедшей книге "Лунатики. Как Европа начала Первую мировую войну" известный британский историк Кристофер Кларк".

Надо сказать, что вина Германии измерялась не только с точки зрения морали. На немцев возлагалась вся материальная ответственность за ущерб, нанесенный войной. Сумма репараций, которую страны-победительницы требовали с Версальской республики, поначалу оценивалась в 20 миллиардов золотых марок, что соответствовало тогда примерно семи тысячам тонн золота. Потом требования выросли до 269 миллиардов золотых марок. Кроме того, Германия обязана была отдать 90 процентов своего торгового флота, что тоже очень тяжело ударило по экономике молодой Веймарской республики.

Немецкий плакат 1919 года о Версальском договоре: "Что мы должны потерять! 20 % промышленных районов, 10 % населения..." и так далее

Добавим, что расчеты эти основывались не только на чисто военном ущербе (стоимости разрушенных домов, затопленных кораблей, пенсиям инвалидам войны, вдовам и сиротам и так далее), но учитывали, например, долги, которые должны были вернуть, в частности, Франция и Великобритания за технику, которую закупали в Соединенных Штатах. Кроме того, Германия должна была оплатить репарациями и тот ущерб, который нанесли странам Антанты австро-венгерские войска. С Австро-Венгерской монархии их взыскать не могли: она уже не существовала.

Обескровленная войной немецкая экономика и высокий уровень инфляции даже при очень большом желании никак не могли способствовать полной выплате репараций. Чтобы приструнить "должника", французские и бельгийские войска заняли в 1923 году Рурскую область - главный промышленный регион Германии. Выплата репараций продолжалась до 1931 года.

Страна потеряла огромные территории, а вместе с ними - 80 процентов запасов железной руды, почти треть запасов каменного угля, 40 процентов всех доменных печей, больше 15 процентов сельскохозяйственных угодий... Эльзас и Лотарингия отошли к Франции, Западная Пруссия и Позен в значительной своей части - к Польше, север Шлезвига - к Дании, Глучинская область Силезии - к Чехословакии и так далее. Часть территории страны (в частности, богатый углем Саар) находилась под управлением Лиги наций. Межнациональные и межгосударственные конфликты были во многих этих регионах, что называется, запрограммированы, что также впоследствии сыграло на руку национал-социалистам. Но можно ли сказать, что именно жесткие и унизительные условия Версальского договора привели их к власти?

"Нет, - убеждена Екатерина Махотина. - Нацисты очень часто обращались к 1919 году как к отправной точке "унижения" Германии, говорили об "ударе в спину", о том, что страна была поставлена на колени Версальским договором, а вот они поднимают ее с колен. Но никакой прямой зависимости между Версальским договором и ростом популярности национал-социалистов, который привел их к власти спустя почти полтора десятилетия после его подписания, не было".

Демилитаризация и тайный союз с Красной Армией

Инициаторы Версальского договора, как они декларировали, стремились к "вечному миру. В этой связи достаточно однозначно можно оценить жесткие рамки демилитаризации Германии, которые определил договор. Сухопутные вооруженные силы страны могли составлять максимум 100 тысяч человек плюс 15 тысяч военных моряков. Распускался Генеральный штаб, запрещена была военная авиация, силы ВМС договор ограничивал 36 военными кораблями среднего и малого тоннажа. Германии запрещалось строить крейсеры, подводные лодки, танки, иметь боевые отравляющие вещества. Причем за всем этим (по крайней мере, в первые полтора десятилетия после Первой мировой войны) весьма строго следили.

Правда, Германии все же удалось частично обходить запреты - с помощью Советской России. Тайный союз Красной Армии и рейхсвера позволил немцам готовить военных летчиков, проводить штабные учения, испытывать танки и химическое оружие на территории СССР. Многие будущие офицеры и генералы вермахта и люфтваффе, отличившиеся после 1941 года в войне против Советского Союза, прошли подготовку в Липецке, где открылась летная школа для немецких летчиков, под Казанью, где учились танкисты рейхсвера, в Иващенково (будущем Чапаевске), где при участии немцев был построен завод по производству отравляющих веществ, а рядом действовал полигон "Томка", на котором испытывали иприт и фосген. Сотрудничество это было взаимовыгодным: СССР получал военную технику, высшие командиры изучали стратегию в германских штабах и на совместных военных учениях. А пошли на это сотрудничество обе страны, потому что оказались в изоляции: одна - из-за революции и сепаратного Брестского мира, другая - из-за того, что ее поставил в такие условия Версальский договор.

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