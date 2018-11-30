 Вероятный преемник Меркель усомнился в ″Северном потоке - 2″ | Новости из Германии о Германии | DW | 30.11.2018

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Германия

Вероятный преемник Меркель усомнился в "Северном потоке - 2"

Эскалация в отношениях Москвы и Киева заставляет задуматься о целесообразности "Северного потока - 2", считает претендент на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Фридрих Мерц

Фридрих Мерц

В свете эскалации конфликта России и Украины реализация совместного с РФ проекта газопровода "Северный поток - 2" становится все более проблематичной. Уверенность в этом в пятницу, 30 ноября, высказал претендент на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц (Friedrich Merz) в ходе региональной конференции партии в Берлине.

"Чем сильнее эскалация конфликта, тем более значимым становится вопрос: правильно ли, что мы строим этот трубопровод?" - отметил он.

Контекст

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"Путин должен знать, что мы, по меньшей мере, задумаемся над этой темой, если он будет продолжать себя вести подобным образом", - добавил Мерц.

Ранее другой претендент - и фаворит - на пост председателя ХДС не исключила блокирование западных портов для России, если подтвердится, что в Керченском конфликте агрессия исходила со стороны России.

"Вход российским судам из региона, из Азовского моря, в европейские или американские порты будет закрыт до тех пор, пока ситуация с Украиной не будет разрешена", - отметила Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Захват украинских судов в Черном море

 Российские пограничники 25 ноября задержали с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины, направлявшихся в Азовское море. Три украинских моряка были ранены. Украинские корабли были отконвоированы в порт Керчи в аннексированном Россией Крыму. Все 24 украинских моряка, находившиеся на борту, арестованы в России по обвинению в "незаконном пересечении государственной границы РФ".

Киев отрицает обвинения. В связи с инцидентом в ряде областей Украины введено военное положение. По оценкам международных экспертов, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. С осуждением действий России выступила НАТО, свою озабоченность инцидентом выразили США, ЕС, Германия, Франция. С призывом к Москве освободить украинских моряков и суда выступили лидеры стран "большой семерки".

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    Автор: Евгений Тейзе


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