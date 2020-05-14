Вернут ли в украинские школы спорный курс "Основы семьи"?

"Секс до брака - это вредно", "аборт - грех", "использование контрацептивов - убийство", а "дети, воспитывающиеся в интернатах, более склонны к совершению преступлений". Это - цитаты из учебников школьного курса для 10-11 классов "Основы семьи", который с 2019 года преподавали в украинских школах, пока родители и общественные активисты не обратились в министерство образования и науки (МОН) Украины с требованием приостановить курс и провести антидискриминационную экспертизу.

Что показала экспертиза?

В ноябре прошлого года МОН приостановило этот курс до получения заключения независимых экспертов и вердикта научно-методической комиссии по проблемам воспитания детей и учащейся молодежи при Институте модернизации содержания образования МОН Украины. Это государственное учреждение оценивает содержание учебников для преподавания в школах, а также учебных программ и курсов, которые не являются обязательными.

Учебники для курса "Основы семьи"

Уже в начале мая автор курса "Основы семьи" Адриан Буковинский сообщил в соцсетях, что его учебная программа возвращается в школьные аудитории, и выложил ответ, поступивший ему из Института модернизации содержания образования. Согласно ему, эксперты ведомства рассмотрели материалы антидискриминационной экспертизы и пришли к выводу, что учебный курс в школах можно возобновить, но при условии переиздания учебников. "Действие курса "Основы семьи", который либеральные силы блокировали пять месяцев, восстановлено!" - говорится на сайте учебной программы. Адриан Буковинский сообщил DW, что переиздаст учебники к началу нового учебного года.

Что показала экспертиза?

Заведующая кафедрой социологической работы Харьковской гуманитарно-педагогической академии Ольга Рассказова была среди тех, кто проводил антидискриминационную экспертизу учебного курса "Основы семьи" по заказу МОН. Она несколько шокирована новостью о его возобновлении. По ее словам, большинство экспертных рекомендаций автор курса проигнорировал, а другие учел лишь формально.

Авторы курса "Основы семьи" представляют "идеальную" модель семьи, состоящую из мужа, жены и детей

Как результат, в обновленном варианте учебной программы, судя по официальным ответам автора курса на замечания экспертов, кардинально ничего не изменится, говорит Рассказова.

"Этот курс дискриминационный. В таком виде его нельзя преподавать", - возмущается эксперт. Она указывает на то, что курс адресован не всем, а только отдельной группе детей. "Ребенок должен быть христианского вероисповедания, только этническим украинцем или украинкой, воспитываться в полной семье. А если в неполной семье, то автор подводит к мысли, что ребенок не может быть воспитан нормально", - рассказала DW Ольга Рассказова.

По ее мнению, в курсе пропагандируется идея "идеальной" семьи, состоящей из мужа, жены и детей, другие же формы семейной жизни подвергаются осуждению, умаляется роль отца в воспитании ребенка, стигматизируется роль женщины, которая должна "молиться за мужа", приводятся ненаучные утверждения об аборте, внебрачных отношениях, противозачаточных средствах, дискриминируются дети-сироты.

"Дети-сироты подаются как объект для изучения и анализа. Одна из задач (для учащихся. - Ред.): понаблюдать за сиротой в интернате, подарить ему подарок. Это идет вразрез с инклюзией, ведь у нас такие дети учатся вместе с другими. Мы не должны выделять детей-сирот, ведь они такие же члены общества", - подчеркивает Рассказова. По ее словам, она, указав автору курса на дискриминационные моменты, получила в ответ от него "оскорбительные ярлыки" в свой адрес.

Правозащитники обеспокоены

С критикой курса "Основы семьи" и его автора выступает правозащитная организация "Amnesty International Украина". "Исходя из того, как настроен автор, как он не соглашается с поправками экспертов, можно предположить, что и новая версия учебной программы снова не будет соответствовать стандартам, в частности научности, разнообразию взглядов, беспристрастности", - прокомментировала пресс-секретарь "Amnesty International Украина" Мария Гурьева.

Amnesty International Украина критикует автора курса

На замечание Адриан Буковинский отвечает, что это была "общественная антидискриминационная экспертиза" и экспертные заключения были рассмотрены МОН только потому, что на этом настаивала общественность. "На сайте программы есть ответы группы ученых, почему нельзя было принимать то или иное замечание", - апеллирует автор курса. Там действительно указано, что из 66 замечаний экспертов 31 было принято и соответствующие изменения внесены в программу. 31 замечание не принято, а четыре остались открытыми, потому что имеют дискуссионный характер.

Среди дискуссионных разработчики курса "Основы семьи" называют замечания о контрацепции, которая, по их утверждению, "противоречит природе семьи". Это они категорически не согласны убрать, и утверждают, что слова вырваны из контекста. "Слова "контрацепция имеет противозачаточное или абортивное действие: различными способами не допускает зачатия ребенка или уничтожает уже зачатого ребенка" оставлены. Это факт, который подтвердит врач-гинеколог или даже студент-первокурсник медицинского колледжа", - говорится в объяснении на сайте курса.

Родители имеют право отказаться

Министерство образования и науки Украины заявляет, что курс не имеет и не требует грифа МОН, так как не является обязательным для преподавания. То есть школы могут его вводить самостоятельно по решению педагогического совета, проконсультировавшись с родителями и после получения одобрения Институтом модернизации содержания образования.

Курс преподавали в 132 школах. Но во многих учебных заведениях, где его начали изучать, родители жалуются, что таких обсуждений не было. А в некоторых регионах Украины этот курс вообще решили ввести как обязательный. Например, в Тернополе городской совет решил поэтапно внедрять курс во всех государственных школах.

"Вы имеете полное право отказаться, чтобы вам не врали в школьной администрации", - говорит соучредительница общественной организации "Родители SOS" Алена Парфенова. Она обращает внимание и на то, что учебники курса платные. Купить их действительно можно по 250 гривен за комплект с рабочей тетрадью на сайте курса. Там же активно пропагандируются курсы повышения квалификации для учителей, которые будут преподавать "Основы семьи".

МОН обещает новый подход

В МОН отмечают, что закон "О среднем образовании" запрещает привлекать средства родителей на приобретение учебных материалов курсов, которые является составляющей образовательной программы школы. Государственный эксперт директората школьного образования МОН Украины Евгений Мищенков отмечает, что порядок одобрения учебных материалов устарел, поэтому министерство разработало новый. Его хотят внедрить уже в июне.

Согласно новому порядку, одобрение учебников вариативной части программы, которое сейчас проводит Институт модернизации содержания образования, будет отменено. Зато МОН будет ставить свои грифы на всей школьной литературе, чтобы контролировать, что именно написано во всех учебниках - независимо от того, является ли курс обязательным или нет. "Новый порядок будет предусматривать прохождение всей школьной литературой антидискриминационной экспертизы, например, если есть вещи, которые не соответствуют принципу научности", - сказал DW Евгений Мищенков.

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