Венецианский кинофестиваль

Кристиан Петцольд - кинорежиссер, которого стыдно не знать

Кристиану Петцольду, одному из самых известных и ярких немецких режиссеров современности, сегодня исполнилось 60 лет. О том, какие его картины вы обязательно должны посмотреть, - в подборке DW.