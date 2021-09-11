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Венецианский кинофестиваль

French director Audrey Diwan acknowledges receiving the Golden Lion for Best Film for L'Evenement (Happening) during the closing ceremony of the 78th Venice Film Festival on September 11, 2021 at Venice Lido. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

"Золотого льва" в Венеции получила французская драма о проблеме аборта 11.09.2021

Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля достался ленте "Событие" француженки Одри Диван. Паоло Соррентино получил гран-при жюри за фильм "Рука Бога", а игра в нем актера Филиппо Скотти признана лучшим дебютом.
Oleh Hennadijowytsch Senzow ist ein ukrainischer Filmregisseur. Portrait und Filmstills Rhino

"Носорог". Бандиты из Украины 1990-х празднуют премьеру в Венеции 09.09.2021

На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.
31/08/2021 Serena Rossi attends the Patroness photocall during the 78th Venice International Film Festival on August 31, 2021 in Venice, Italy. (Photo by Matteo Chinellato/NurPhoto)

Юра, Олег и весь Голливуд: Венеция становится лучшим фестивалем мира 01.09.2021

Пожалуй, можно сказать, что Венецианский - единственный из мировых кинофестивалей, "акции" которого выросли за время пандемии.

Roberto Benigni (49), italienischer Komiker und Oscar-Preisträger, stellt seinen neuesten Film Pinocchio am 4.10.2002 in Rom vor. Zwar läuft sein neuer Film «Pinocchio» erst am 11. Oktober an. Doch bereits im Vorfeld versetzt er seine Fans ins Schwärmen. «Eine anarchistische Marionette», ganz nach dem Geschmack der Italiener, jubeln Zeitungen. «Mich hat das Thema schon seit langem verfolgt, es ist ein echter Traum», meint der Schauspieler zur Geschichte über die kleine Holzpuppe, die den sehnlichen Wunsch hat, zum richtigen Jungen zu werden. Die 40-Millionen-Euro-Produktion startet in über 800 italienischen Kinos. Am 30. Januar 2003 kommt sie nach Deutschland.

Итальянский режиссер получит приз за неуважение традиций 15.04.2021

Роберто Бениньи известен своим нонконформизмом далеко за пределами его родной Италии. В этом году он получит почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Christian Petzold bei der Festivaleröffnung mit der Premiere des Kinofilms 'Lacci' auf der Biennale di Venezia 2020 / 77. Internationale Filmfestspiele von Venedig im Palazzo del Cinema. Venedig, 02.09.2020 | Verwendung weltweit

Кристиан Петцольд - кинорежиссер, которого стыдно не знать 14.09.2020

Кристиану Петцольду, одному из самых известных и ярких немецких режиссеров современности, сегодня исполнилось 60 лет. О том, какие его картины вы обязательно должны посмотреть, - в подборке DW.
epa05530113 Russian director Andrei Konchalovsky poses during a photocall for 'Paradise' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Фильм Андрея Кончаловского получил специальный приз Венецианского кинофестиваля 12.09.2020

Фильм "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Cate Blanchett President of the Jury during the photocall at the 77th Venice Film Festival, Venice, ITALY-02-09-2020 |

Что надо знать о Венецианском кинофестивале - 2020 03.09.2020

На острове Лидо - необыкновенное оживление. Вчера вечером здесь открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Председатель жюри - Кейт Бланшетт. В конкурсе - фильм Кончаловского "Дорогие товарищи".
Кейт Бланшетт и Альберто Барбера

Венецианский кинофестиваль - 2020 02.09.2020

Этого фестиваля с нетерпением ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил.
epa05530570 Russian director Andrei Konchalovsky (L) and his wife, Russian actress/cast member Julia Vysotskaya arrive for the premiere of 'Planetarium' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вторая волна пандемии: кто ее не боится? 01.09.2020

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Filmstill Dear Comrades! DOROGIE TOVARISCHI!

Несмотря на пандемию: опера, концерты, кино, театр 01.09.2020

Эльбская филармония открывает сезон. Стартует Венецианский кинофестиваль. "Ла Скала" приглашает поклонников оперы и балета.
+++ACHTUNG: Verwendung des Pressebildes nur im Zusammenhang mit der aktuellen journalistischen Berichterstattung über die Ausstellung 4 REAL & TRUE. Wim Wenders. Landschaften. Photographien (Laufzeit: 18.04.2015 - 16.08.2015)+++ Stiftung Museum Kunstpalast, Düsseldorf. Wim Wenders, Foto: Peter Lindbergh, 2015

Вим Вендерс: лучшие картины великого немецкого режиссера 14.08.2020

Сегодня ему исполнилось 75. Завораживающие ракурсы, безупречные кадры, эмоциональные истории, - Вим Вендерс относится к числу величайших мастеров кино.
Der Goldene Löwe der Preisträgerin des Goldenen Löwen für das Lebenswerk Carolee Schneemann (USA) ist am 13.05.2017 in Venedig (Italien) bei der Awards Ceremony der 57. Internationale Kunstausstellung, der Biennale (La Biennale di Venezia) zu sehen. Die 57. Kunstbiennale findet vom 13. Mai bis 26. November 2017 statt. Foto: Felix Hörhager/dpa | Verwendung weltweit

Венецианская Мостра вернется в кинозалы 28.07.2020

Венецианский кинофестиваль объявил свою программу. Германия представлена в конкурсе и в жюри.
US director Todd Phillips (L), flanked by US actor Joaquin Phoenix, holds the Golden Lion award for Best Film he received for the movie Joker during the awards ceremony of the 76th Venice Film Festival on September 7, 2019 at Venice Lido. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

Главный приз Венецианского кинофестиваля получил "Джокер" 07.09.2019

Картина "Джокер" Тодда Филлипса - это история главного антагониста Бэтмена, роль которого исполнил актер Хоакин Феникс.
Filmstill Werk ohne Autor HANDOUT - Künstler Kurt Barnert (Tom Schilling) in einer Szene des Films Werk ohne Autor (undatierte Filmszene). Der Film geht ins Rennen um den Goldenen Löwen beim Filmfest in Venedig, das am 29.08.2018 eröffnet wird. (zu dpa Deutscher Oscarpreisträger und Orson Welles: Filmfest Venedig startet vom 23.08.2018) Foto: Disney/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über den Film bis zum 03.01.2019 und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ |

Немецкий фильм про отголоски нацизма претендует на премию "Оскар" 24.02.2019

Немецкий режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк снял новый фильм об истории Германии. У "Работы без авторства" есть сильные и слабые стороны. Картина номинирована на "Оскар".
The 75th Venice International Film Festival - Awards Ceremony - Venice, Italy, September 8, 2018 - Director Alfonso Cuaron wins the Golden Lion for Best Film. REUTERS/Tony Gentile

"Рома" Куарона назван лучшим фильмом Венецианского кинофестиваля 08.09.2018

"Золотого льва" получил фильм мексиканского режиссера, профинансированный интернет-платформой Netflix. Приз получила и российская актриса Наталья Кудряшова. Немецкая картина осталась без наград.
Free Oleg Sentsov steht am 15.11.2017 in Berlin auf dem Transparent der Demonstranten vor der russischen Botschaft. Der ukrainische Filmemacher Oleg Senzow wurde bei einer friedlichen Demonstration gegen die russische Besetzung der Schwarzmeer-Halbinsel Krim verhaftet und 2015 zu 20 Jahren Lagerhaft verurteilt. Zu der Protestaktion vor der russischen Botschaft hatte die Schriftsteller-Vereinigung PEN aufgerufen. Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

Жюри кинофестиваля в Венеции призывает освободить Олега Сенцова 08.09.2018

Выступая в Венеции, режиссер Сергей Лозница напомнил, что 7 сентября стал 117-м днем голодовки Олега Сенцова, и выразил надежду на то, что "трагедии не случится".
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