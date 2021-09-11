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Главный приз 78-го Венецианского кинофестиваля достался ленте "Событие" француженки Одри Диван. Паоло Соррентино получил гран-при жюри за фильм "Рука Бога", а игра в нем актера Филиппо Скотти признана лучшим дебютом.
На Венецианском кинофестивале впервые покажут фильм "Носорог". В нем режиссер Олег Сенцов рассказывает о том, как криминальные банды заправляли в Украине после распада СССР.
Пожалуй, можно сказать, что Венецианский - единственный из мировых кинофестивалей, "акции" которого выросли за время пандемии.
Роберто Бениньи известен своим нонконформизмом далеко за пределами его родной Италии. В этом году он получит почетного "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.
Кристиану Петцольду, одному из самых известных и ярких немецких режиссеров современности, сегодня исполнилось 60 лет. О том, какие его картины вы обязательно должны посмотреть, - в подборке DW.
Фильм "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
На острове Лидо - необыкновенное оживление. Вчера вечером здесь открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Председатель жюри - Кейт Бланшетт. В конкурсе - фильм Кончаловского "Дорогие товарищи".
Этого фестиваля с нетерпением ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил.
Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Эльбская филармония открывает сезон. Стартует Венецианский кинофестиваль. "Ла Скала" приглашает поклонников оперы и балета.
Сегодня ему исполнилось 75. Завораживающие ракурсы, безупречные кадры, эмоциональные истории, - Вим Вендерс относится к числу величайших мастеров кино.
Венецианский кинофестиваль объявил свою программу. Германия представлена в конкурсе и в жюри.
Картина "Джокер" Тодда Филлипса - это история главного антагониста Бэтмена, роль которого исполнил актер Хоакин Феникс.
Немецкий режиссер Флориан Хенкель фон Доннерсмарк снял новый фильм об истории Германии. У "Работы без авторства" есть сильные и слабые стороны. Картина номинирована на "Оскар".
"Золотого льва" получил фильм мексиканского режиссера, профинансированный интернет-платформой Netflix. Приз получила и российская актриса Наталья Кудряшова. Немецкая картина осталась без наград.
Выступая в Венеции, режиссер Сергей Лозница напомнил, что 7 сентября стал 117-м днем голодовки Олега Сенцова, и выразил надежду на то, что "трагедии не случится".
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