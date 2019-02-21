 Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.02.2019

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Мир

Венесуэльские военные обстреляли грузовики с гумпомощью

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о том, что границу страны пересекли первые фуры с гуманитарными грузами из Бразилии и Колумбии. Однако прорвать кордон военных им не удалось.

Хаун Гуайдо сопровождает фуру с грузом гуманитарной помощи на границе с Колумбией

Хаун Гуайдо сопровождает фуру с грузом гуманитарной помощи на границе с Колумбией

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил о том, что границу страны пересекли первые фуры с поставками гуманитарной помощи из Бразилии и Колумбии. "Это большой успех, Венесуэла!" - написал политик в субботу, 23 февраля, в своем микроблоге в Twitter. Иностранные журналисты сообщают, однако, что пока речь идет о чисто техническом пересечении грузовиками с гумпомощью венесуэльской границы. Проехать через военные кордоны, выставленные на границе, фурам не удалось. После того, как на границе с Колумбией венесуэльские военные обстреляли их, три грузовика загорелись. Удалось спасти лишь несколько коробок с медикаментами и медицинскими приборами.

Двумя днями ранее Гуайдо подписал свой первый"президентский указ" - о разрешении доступа в страну гуманитарной помощи и открытии всех границ Венесуэлы.

Контекст

Провозгласивший себя временным президентом Хуан Гуайдо настаивает на беспрепятственной доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу. Ранее глава страны Мадуро объявил о закрытии границ с Венесуэлой и Колумбией. (22.02.2019)

Только за последние четыре года Венесуэлу покинули 2,7 миллиона человек. Чаще всего миграция была вызвана экономическими причинами и стремлением спастись от насилия, сообщает ООН. (22.02.2019)

Однако глава Венесуэлы Николас Мадуро закрыл границы страны для поставок гуманитарной помощи, опасаясь, что они являются лишь прикрытием для подготовки военного вторжения США.

Визит Гуайдо в Колумбию

В пятницу, 22 февраля, Хуан Гуайдо, нарушив распоряжение Верховного суда Венесуэлы, запретившего ему пересекать границы страны, тайно перебрался в Колумбию. Там он посетил благотворительный концерт в поддержку венесуэльской оппозиции Venezuela Live Aidи встретился с президентами Колумбии, Чили и Парагвая, а также генсеком Организации американских государств.

Выступая вместе с главой МИД Бразилии Эрнесту Араужу и президентом Колумбии Иваном Дуке в приграничном городе Кукуте в субботу, 23 февраля, Гуайдо потребовал, чтобы венесуэльские военные "перешли на правую сторону истории" и открыли границы страны для гуманитарных поставок.

Венесуэльские военные переходят на сторону Гуайдо

Послестолкновения на границе с Колумбией с демонстрантами, призывавшими пропустить в страну гуманитарные грузы, несколько венесуэльских солдат последовали призыву Гуайдо и обратились за помощью к Колумбии. Кроме прочего, перебежчики заявили, что признают Гуайдо законным президентом и готовы помочь соседнему государству осуществлять поставки гуманитарной помощи в Венесуэлу.

На сегодняшний день Гуайдо признали временным президентом более 50 государств, в том числе Германия.

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    Автор: Александра Елкина


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О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone

 

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Ссылки в интернете

Твит Гуайдо об успешной поставке гуманитарной помощи из Бразилии

Твит Гуайдо об успешной поставке гуманитарной помощи из Бразилии

Видео с границы между Колумбией и Венесуэлой

Видео с границы между Колумбией и Венесуэлой

Аудио- и видеофайлы по теме

О Мадуро, Гуайдо, страхе, нищете и выборах: посол Венесуэлы в ЕС в Conflict Zone  

Двоевластие в Венесуэле. Выборы президента в Украине. Гоголь-центр в ФРГ. DW Новости  

Реанимация Мадуро. Арашукова в жертву! Гиперзвуковые ракеты для Шойгу – "Заповедник", выпуск 62  

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