 Венесуэла: хронология кризиса социалистической модели | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 20.08.2018

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Мир

Венесуэла: хронология кризиса социалистической модели

Венесуэла - одно из самых богатых нефтью государств мира - когда-то была маяком для левых в Латинской Америке. Теперь страна на грани краха. DW вспоминает историю ее падения.

Участники акции протеста в Венесуэле строят баррикады

Участники акции протеста в Венесуэле строят баррикады, 30 июля

1998-2013 годы: Чавес закладывает основы социалистической мечты

В декабре 1998 года харизматичный полковник в отставке Уго Чавес выигрывает президентские выборы в Венесуэле. Своим успехом он в первую очередь был обязан малоимущим слоям населения, к которым Чавес целенаправленно обращался во время избирательной кампании и которых склонил к своему видению социалистического будущего страны.

Через год избиратели подавляющим большинством голосов одобряют на референдуме предложенную Чавесом новую "боливарианскую конституцию". Ее ключевыми элементами становятся сильная президентская власть с широкими возможностями участия населения в политической жизни посредством референдумов и всенародных опросов, национализация ключевых отраслей промышленности, панамериканизм во внешней политике, связанный с решительным отмежеванием от США.

Уго Чавес

Уго Чавес

Вслед за начатой по призыву оппозиции всеобщей забастовкой и массовыми протестами, сопровождавшимися кровопролитием, в апреле 2002 года в стране происходит попытка путча. После двух дней неопределенности Чавесу удается взять власть в свои руки.

В декабре 2006 года он во второй раз побеждает на президентских выборах, набрав 63% голосов. Оппозиция все громче обвиняет президента в смахивающем на диктаторский стиле правления. Власти в мае 2007 года отказывают в продлении лицензии критически освещающему их деятельность телеканалу RCTV, провоцируя тем самым жесткую критику в свой адрес как внутри страны, так и из-за рубежа.

В феврале 2009 года вновь проводится референдум об изменениях конституции, согласно которым лица, избираемые на госдолжности (в том числе, на пост президента), могут баллотироваться без ограничения количества сроков. И в этом случае Чавес добивается успеха на референдуме.

В ноябре 2012 года он в последний раз выигрывает президентские выборы, заручившись поддержкой 54% избирателей. 5 марта 2013 года Уго Чавес умирает от рака в возрасте 58 лет.

2013 год: Мадуро приходит к власти, страна сползает в кризис

Николас Мадуро с портретом Уго Чавеса

Уго Чавес лично назвал своим преемником Николаса Мадуро

Николас Мадуро, которого своим преемником назвал лично Чавес, становится во главе Венесуэлы. В апреле 2013 года он с небольшим перевесом одерживает на президентских выборах верх над представителем либеральной оппозиции Энрике Каприлесом и продолжает социалистический курс Чавеса. Однако экономическая ситуация в стране ухудшается на глазах, недовольство населения растет. Обостряется дефицит продуктов питания и медикаментов.

2014 год: массовые протесты и задержания оппозиционеров

Леопольдо Лопес

Леопольдо Лопес

Сложная ситуация на потребительском рынке приводит к массовым акциям протеста, которые начались в феврале, продлились несколько месяцев и стоили жизни 43 человек. В протестах сначала участвуют в первую очередь студенты, но постепенно к ним присоединяются и представители других слоев населения. Полиция дает протестующим жесткий отпор, чтобы пресечь проявления недовольства. Лидера оппозиции Леопольдо Лопеса приговаривают к 13 годам и 9 месяцам тюремного заключения за "призывы к насилию".

2015 год: важная победа на выборах оппозиции

На парламентских выборах оппозиция добивается первого большого успеха за 17 лет, получая две трети депутатских мандатов. Парламент становится самым серьезным противником президента Мадуро и находящихся под его контролем структур.

2016 год: экономический кризис обостряется

Контекст

Он считал себя революционером и освободителем. Дружил с Лукашенко, Ахмадинежадом и шокировал Запад. (06.03.2013)

Николас Мадуро, исполняющий обязанности президента Венесуэлы, победил на выборах главы государства с небольшим перевесом. Оппозиция его победу не признает и требует проверки итогов голосования. (15.04.2013)

Венесуэльский социализм породил дефицит продовольствия, лекарств и горючего. Cтрана сидит на нефтяной игле, а ее новый президент продолжит борьбу с капитализмом. DW - о ситуации. (16.04.2013)

Партия социалистов в Венесуэле потерпела первое за 16 лет поражение на выборах. Теперь ей и победившей оппозиции надо учиться работать вместе, иначе стране грозит хаос, считают эксперты. (09.12.2015)

Власти Венесуэлы на один день открыли границу с Колумбией. Люди отправились в соседнюю страну за продуктами, лекарствами, а также предметами первой необходимости. В Венесуэле на фоне кризиса цены рванули вверх. (11.07.2016)

Николас Мадуро подписал указ, позволяющий правительству регулировать сферу безопасности и перераспределять продовольствие и энергоснабжение "в целях защиты наиболее уязвимых слоев населения". (17.05.2016)

Конституционная ассамблея Венесуэлы лишила парламент законодательных полномочий. Всю парламентскую власть она взяла на себя. (18.08.2017)

По оценке МВФ, инфляция в Венесуэле в 2018 году может достичь показателя в миллион процентов. О причинах кризиса в экономике страны DW говорила с венесуэльским экономистом Пабло Рафаэлем Гонсалесом. (20.08.2018)

Президент Николас Мадуро произносил речь на военном параде, когда взорвались несколько начиненных взрывчаткой дронов. Венесуэльский лидер не пострадал. (05.08.2018)

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы. (22.04.2017)

Выступая в понедельник 8 января по национальному телевидению, Уго Чавес заявил, что он - последователь Льва Троцкого и идеи «перманентной революции». (09.01.2007)

Мадуро объявляет в стране чрезвычайное положение и управляет с помощью декретов, минуя парламент. Происходит падение курса национальной валюты, инфляция в стране достигает самой высокой в мире отметки. Венесуэльцы ходят за покупками с сумками, набитыми деньгами.

2017 год: страна на грани банкротства

Верный президенту Верховный суд пытается в марте 2017 года лишить парламент власти. Оппозиция называет происходящее попыткой переворота. Через несколько дней генеральный прокурор Луиза Ортега отдает распоряжение об отмене решения Верховного суда. Ортега все больше склоняется на сторону критиков правительства Мадуро. В апреле усиливаются кровавые столкновения в ходе уличных акций протеста, гибнут 100 человек, 4500 взяты под стражу.

1 мая Николас Мадуро объявляет о созыве Национальной конституционной ассамблеи (учредительного собрания), которой поручено написать новую конституцию. Этот шаг оценивается критиками президента как попытка обойти неугодный ему парламент. Оппозиция объявляет о бойкоте выборов в учредительное собрание. 5 июля сторонники президента врываются в подконтрольный оппозиции парламент и избивают депутатов. Сообщается о ранении восьми парламентариев.

30 июля без участия оппозиции в Венесуэле проходят выборы в учредительное собрание, сопровождаемые резкой критикой из-за рубежа. Как и ожидалось, по итогам голосования в нем доминируют сторонники Мадуро. Своим первым решением учредительное собрание отправляет в отставку генпрокурора Луизу Ортега. 1 августа лидера венесуэльской оппозиции Леопольдо Лопеса и мэра столицы страны Каракаса Антонио Ледесму по решению суда помещают в военную тюрьму. Через несколько дней их возвращают под домашний арест, под которым они находились ранее. Парламент окончательно лишен полномочий.

2018 год: гиперинфляция и деноминация боливара

На фоне галопирующей инфляции в сотни процентов 20 мая 2018 года в стране прошли внеочередные президентские выборы, на которых Мадуро вновь был объявлен победителем. Оппозиция бойкотировала голосование, США, Евросоюз и многие латиноамериканские страны результаты выборов не признали. Тем временем кризис в Венесуэле продолжил углубляться: инфляция достигла с начала года беспрецедентных 108 тысяч процентов и к концу года грозит достичь миллиона процентов, по расчетам МВФ.

5 августа стало известно о попытке покушения на Мадуро с помощью дронов. Оппозиция заявила о постановке. Ответственность за покушение взяло на себя неизвестное движение. Между тем Управление ООН по правам человека обвинило власти в расправах над оппонентами под видом борьбы с преступностью. 

Летом власти предприняли попытку противостоять экономическому кризису. Так, в начале августа 2018 года впервые за 15 лет был ослаблен валютный контроль и разрешен коммерческий обмен валюты. 20 августа власти Венесуэлы пошли на резкую деноминацию национальной валюты. "Сильный боливар" - так называлась валюта до сих пор - лишился сразу пяти нулей и называется теперь "суверенным". Власти также привязали его курс к государственной венесуэльской криптовалюте Petro. Одновременно стало известно о резком повышении цен на бензин, чтобы таким образом бороться с контрабандой дешевого топлива из Венесуэлы в соседние страны. Правда, повышение до сих практически бесплатного бензина не скажется на владельцах карточек социального обеспечения - ими обладает каждый второй венесуэлец.

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Хлеб за четыре миллиона: что сделала с Венесуэлой инфляция

  • Столкновения демонстрантов с полицией в Каракасе 20 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    "Долой диктатуру!"

    "Каприлеса - в президенты!" - требуют демонстранты в городах Венесуэлы. Толчком к началу протестов послужило решение финансового ведомства страны запретить лидеру оппозиции Энрике Каприлесу заниматься политической деятельностью в течение ближайших 15 лет. Многие уверены, что власти хотят от него избавиться, ведь у оппозиционера есть серьезные шансы на победу на президентских выборах в 2018 году.

  • Участник демонстрации в клубах слезоточивого газа

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Плохая видимость

    Слезоточивый газ на улицах Каракаса уже стал обычным явлением: применяя его, силовики пытаются бороться с протестующими. Только в апреле в ходе столкновений демонстрантов с полицией погибли девять человек - в том числе 13-летний подросток и 17-летний студент. 19 апреля на акцию протеста, которую организаторы назвали "Мать всех маршей", вышли сотни тысяч жителей страны.

  • Двое демонстрантов укрываются в канализации

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Убежище в канализации

    Эти двое демонстрантов укрылись от полицейских в канализации. То, что ситуация в стране в ближайшие дни или недели нормализуется, крайне маловероятно. На днях президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что намерен увеличить численность народных дружин со 100 до 500 тысяч человек, причем каждый новый дружинник получит оружие.

  • Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Оружие для 500 тысяч человек

    "Венесуэла нуждается не в оружии, а в продуктах и медикаментах", - заявил лидер оппозиции Энрике Каприлес в ответ на обещание президента Мадуро вооружить 500 тысяч человек. На фото: Каприлес пытается отдышаться после того, как полиция применила по отношению к демонстрантам слезоточивый газ.

  • Булочная в Каракасе, разгромленная в ходе акции протеста 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Пустые полки в магазинах

    В Венесуэле уже несколько лет подряд наблюдается дефицит продуктов питания, а также нехватка лекарств и многих других товаров. Эту булочную 19 апреля разгромили протестующие. Между тем жители страны уже давно привыкли к пустым полкам в супермаркетах и длинным очередям.

  • Демонстранты бросают камни в сотрудников полиции, Каракас, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Мадуро: Демонстранты - это террористы

    Большинство жителей Венесуэлы уже сыты такой ситуацией по горло. Однако президент страны, у которой самые крупные запасы нефти на планете, не желает брать на себя ответственность за затяжной экономический кризис. Он утверждает, что Венесуэла стала жертвой заговора, спланированного США, и называет демонстрантов террористами.

  • Митинг сторонников Николаса Мадуро в Каракасе, 19 апреля 2017 г.

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Призрак социалистической революции

    В то время как все силы полиции брошены на разгон критиков правительства, соратники президента могут спокойно проводить свои акции. Толпа в красном выражает поддержку Николасу Мадуро - преемнику бывшего главы Венесуэлы Уго Чавеса, провозгласившего начало эры социалистической революции в стране.

  • Одна из участниц акции протеста стоит перед правительственным бронетранспортером, переграждая ему дорогу

    Венесуэла на грани гражданской войны

    Угроза эскалации конфликта

    Одна из участниц акции протеста встала перед правительственным бронетранспортером, перегородив ему дорогу. Накануне митингов 19 апреля военные заверили президента в своей "безусловной лояльности". Конца конфронтации между правительственными силами и демонстрантами пока не видно. Эксперты предупреждают, что конфликт в Венесуэле может перерасти в гражданскую войну.

    Автор: Александра Елкина, Грета Хаманн


Контекст

Венесуэла на грани гражданской войны

Несколько недель в Венесуэле продолжаются протесты против президента страны Николаса Мадуро. В ходе столкновений с полицией несколько демонстрантов погибли, сотни - арестованы.  

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