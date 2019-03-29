 Венесуэла усиливает ставку на российское военное присутствие | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.04.2019

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Мир

Венесуэла усиливает ставку на российское военное присутствие

Правительство главы Венесуэлы не исключают прибытия в страну нового контингента российских военнослужащих. В Каракасе заявили, что российские военные останутся в Венесуэле столько, сколько потребуется.

Транспортный самолет ВВС России в аэропороту Каракаса

Транспортный самолет ВВС России в аэропороту Каракаса

Венесуэла, несмотря на требования США о выводе российских военнослужащих из этой страны, не исключила прибытия из России новых военных миссий в рамках существующих договоренностей о сотрудничестве. "Группа военных специалистов находится в рамках наших соглашений и контрактов по военно-техническому сотрудничеству, как уже говорилось. Они там будут столько, сколько потребуется", - сказал замглавы МИД Венесуэлы Иван Хиль в интервью "Интерфаксу" в Москве в четверг, 4 апреля.

Хиль отметил, что конкретные сроки пребывания российских военных в Венесуэле не установлены. "Это все будет зависеть (от их работы - Ред.). Наверняка, прибудут новые миссии, но все это в рамках тех соглашений, которые уже существуют в сфере безопасности", - пояснил венесуэльский дипломат.

Контекст

Кремль будет до последнего помогать режиму Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт. (01.02.2019)

В интервью DW временный президент Венесуэлы обвинил режим Мадуро в гуманитарном кризисе в стране и призвал военных не препятствовать доставкам международной гуманитарной помощи. (12.02.2019)

Столкновение интересов России и США

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия "должна убраться" из Венесуэлы. При этом он не исключил вооруженного вторжения в Венесуэлу, однако представители Белого дома ставят под сомнение серьезность этих слов.

США и Россия преследуют противоположные интересы в Венесуэле. В то время как Москва поддерживает правительство главы Венесуэлы Николаса Мадуро, США признали временным президентом этого государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо.

Недавно Законодательное собрание Венесуэлы, лояльное Мадуро, открыло путь к судебному процессу против Гуайдо, лишив его депутатской неприкосновенности. Евросоюз осудил тот шаг, назвав его "вопиющим нарушением" конституции Венесуэлы, которое лишь усилит "поляризацию общества и эскалацию напряженности" в этой стране.

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    "Тихий геноцид"

    Хуан Гуайдо призвал представителей вооруженных сил Венесуэлы "встать на сторону конституции " и не препятствовать доставкам гуманитарной помощи. Происходящее в стране, по его словам, можно считать "тихим геноцидом": "Сотни тысяч людей погибли из-за нехватки продовольствия и лекарств и за того, что (власти. - Ред.) не защищали право людей на жизнь", - заявил Гуайдо в интервью DW.

  • Протесты в Венесуэле, 23 февраля 2019 года

    Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

    Дни Мадуро на посту президента сочтены?

    ЕС также осудил действия властей Венесуэлы и призвал впустить в страну грузовики с гуманитарной помощью. В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео выразил надежду на то, что венесуэльский народ "сумеет позаботиться о том, чтобы дни Николаса Мадуро на посту президента страны были сочтены". Он также повторил, что не исключает возможности военного вмешательства Вашингтона в ситуацию в Венесуэле.

    Автор: Александра Елкина


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Гуайдо против Мадуро: чего достиг молодой политик в Венесуэле (05.03.2019)

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Кризис в Венесуэле: борьба за власть, голод, протесты

В Венесуэле усиливается противостояние между властями страны и оппозицией. Приказ Мадуро не впускать в страну грузовики с гумпомощью привел к массовым беспорядкам на границах. (25.02.2019)  

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