 Венесуэла перекрывает границу с Бразилией | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.02.2019

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Мир

Венесуэла перекрывает границу с Бразилией

Пытаясь не допустить поставок в страну гуманитарной помощи, глава Венесуэлы Николас Мадуро распорядился полностью закрыть границу с Бразилией.

Протесты в Каракасе

Протесты в Каракасе с требованием пропустить гуманитарную помощь

В споре вокруг запланированных поставок гуманитарной помощи из США Венесуэла закрывает границу с Бразилией. Глава страны Николас Мадуро объявил в четверг, 21 февраля, после встречи с руководителями вооруженных сил, что граница будет полностью перекрыта начиная с 20.00 того же дня по местному времени (03.00 мск 22 февраля).

Контекст

Кремль будет до последнего помогать режиму Мадуро, какими бы ни были последствия для России, считает Константин Эггерт. (01.02.2019)

В случае падения социалистического режима Мадуро РФ может понести серьезные экономические убытки. Но вовсе не из-за возможной экспроприации "Роснефти" или невозврата кредитов. (24.01.2019)

Таким образом власти страны намерены воспрепятствовать поставкам в страну американской гуманитарной помощи, о которой просила оппозиция. С этой целью уже ранее была закрыта граница с Колумбией; пограничные переходы были заблокированы контейнерами, поставленными поперек дорог.

Лидер оппозиции, объявивший себя временным президентом, председатель парламента Хуан Гуайдо предъявил правительству ультиматум до субботы, 23 февраля, требуя пропустить в Венесуэлу тонны медикаментов и продовольствия, собранных преимущественно Соединенными Штатами.

Мадуро категорически отказывается принять помощь от США, считая, что это повод и отвлекающий маневр, чтобы подготовить почву для военного вторжения.

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    Легитимность выборов под вопросом

    В мае 2018 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. По данным ЦИК страны, на них победил действующий лидер Николас Мадуро, набрав около 70 процентов голосов. Большая часть оппозиции отказалась признавать выборы легитимными. Ряд стран Запада и Латинской Америки отозвали своих послов из Каракаса, а президент США Дональд Трамп подписал указ об ужесточении санкций в отношении Венесуэлы.

  • Хуан Гуайдо

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    Из спикера в президенты

    Инаугурация Мадуро прошла 10 января 2019 года, а уже 22 января в Каракасе и других городах страны начались акции протеста. Спустя сутки спикер парламента страны, 35-летний оппозиционер Хуан Гуайдо, объявил себя временно исполняющим обязанности президента, подчеркнув, что идет на рискованный шаг, спасая Каракас от "диктатуры". В знак поддержки Гуайдо на улицы столицы вышли тысячи его сторонников.

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    Всеобщая поддержка

    Временным главой Венесуэлы Хуана Гуайдо признали США, Организация американских государств (ОАГ), многие страны Латинской Америки, Канада и Австралия. Глава МИД ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) также заявил, что Берлин поддерживает Национальную ассамблею Венесуэлы и призывает к проведению новых честных президентских выборов в стране.

  • Добыча нефти в Венесуэле

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    Американские санкции

    Чтобы усилить давление на Мадуро, США 28 января ввели санкции против нефтяного сектора Венесуэлы. В частности, под ограничения подпадает государственный нефтяной концерн PdVSA. Венесуэла по-прежнему сможет продавать нефть на мировом рынке, но вырученные средства перечислят на заблокированные счета, доступа к которым у властей страны не будет.

  • Мадуро - узурпатор - написано на плакате участницы протеста у посольства Венесуэлы в Мексике

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Ультиматум Николасу Мадуро

    3 февраля истекает срок ультиматума, выдвинутого Николасу Мадуро несколькими странами Евросоюза, включая Германию. От Мадуро потребовали в течение 8 дней объявить о проведении новых выборов, иначе страны ЕС признают Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. В интервью газете Bild Гуайдо призвал европейские страны привести ультиматум в действие.

  • Хуан Гуайдо

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Гуайдо запретили покидать страну

    Между тем Верховный суд Венесуэлы запретил Хуану Гуайдо выезжать из страны. В его отношении также начато расследование по подозрению в незаконном провозглашении себя президентом. "Единственным ответом режима является преследование и подавление", - прокомментировал эти решения Гуайдо. Он добавил, что не исключает своего ареста.

  • Николас Мадуро

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Мы живем в условиях диктатуры"

    Хуан Гуайдо требует от Евросоюза последовать примеру США и ввести санкции в отношении действующих венесуэльских властей. "Мы живем в условиях диктатуры, на которую необходимо оказать давление. Погибает все больше людей. Не вызывает также сомнений, что режим полностью коррумпирован", - заявил Гуайдо в интервью изданию Bild.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    "Не стреляйте в народ!"

    Между тем в Венесуэле продолжаются многотысячные демонстрации. Граждане возмущены позицией венесуэльской армии, которая поддерживает режим Николаса Мадуро. Хуан Гуайдо призвал армию не применять силу против восставшего народа. "Не стреляйте в народ, он борется и за ваши семьи. Это приказ, солдаты моего отечества. Хватит!" - призвал Гуайдо, выступая 30 января.

  • Протесты в Венесуэле

    Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

    Более 40 погибших

    По данным ООН, в ходе столкновений демонстрантов с полицией и военными в Венесуэле уже погибли не менее 40 человек, при этом более половины жертв были застрелены силами, поддерживающими правительство в Каракасе. С начала протестов по всей стране задержаны свыше 850 человек, в том числе 77 несовершеннолетних.

    Автор: Александра Елкина


Смотреть видео 03:18

Хуан Гуайдо в интервью DW: Время играет против режима Мадуро, остановить перемены невозможно

Контекст

Кризис в Венесуэле: начало конца президентства Мадуро?

В Венесуэле не утихают протесты против авторитарного лидера страны Николаса Мадуро. Уступит ли он свое место лидеру оппозиции Хуану Гуайдо? Фотогалерея DW о ситуации в стране. (31.01.2019)  

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Конфликт в Венесуэле: большинство стран ЕС признало Хуана Гуайдо временным президентом  

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