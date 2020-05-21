 Венгрия закроет два лагеря беженцев на границе с Сербией | Новости из Германии о Европе | DW | 21.05.2020

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Европа

Венгрия закроет два лагеря беженцев на границе с Сербией

Ранее суд ЕС назвал размещение мигрантов в изолированной транзитной зоне "заключением под стражу". Беженцев начали переселять в общежития на территории Венгрии.

Вход в лагерь для беженцев Рёшке

Лагерь для беженцев вблизи населенного пункта Рёшке

Венгрия закроет два лагеря для беженцев Рёшке и Томпа, расположенные в транзитной зоне на границе с Сербией. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйаш в четверг, 21 мая, пояснив, что таким образом Будапешт выполняет решение суда Евросоюза. Он выразил сожаление в этой связи, отметив, что лагеря служили для охраны венгерской границы. Ночью около 280 человек из лагерей уже были переселены в общежития для беженцев на территории Венгрии, сообщил Гуйаш.

14 мая суд ЕС в Люксембурге квалифицировал размещение беженцев в изолированной транзитной зоне в Рёшке как "заключение под стражу", так как просители убежища не могут по собственному желанию покидать ее. В решении говорится, что венгерским судам следует проверить законность таких условий проживания, и если они будут признаны неправомерными, беженцы должны быть отпущены на свободу.

Лагерь для беженцев вблизи населенного пункта Томпа

Лагерь для беженцев вблизи населенного пункта Томпа

Венгерский суд направил суду ЕС дело группы афганцев и иранцев

Ранее несколько выходцев из Афганистана и Ирана, размещенные в лагере Рёшке, обратились в один из венгерских судов, так как эта страна отклонила их прошения об убежище, сославшись на то, что они прибыли из Сербии. В свою очередь Белград отказался принимать их обратно. Венгерский суд, занимавшийся исками, передал дело в суд ЕС.

В Венгрии 28 марта 2017 года вступили в силу поправки к закону о беженцах. Мигрантов, попросивших в этой стране убежище, было решено содержать в двух лагерях у границы с Сербией. Их, включая несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, прибывших в Венгрию без сопровождения взрослых, размещали в лагере, окруженном забором с колючей проволокой, под надзором вооруженной охраны.

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    Автор: Наталья Позднякова


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