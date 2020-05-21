Венгрия закроет два лагеря беженцев на границе с Сербией

Венгрия закроет два лагеря для беженцев Рёшке и Томпа, расположенные в транзитной зоне на границе с Сербией. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйаш в четверг, 21 мая, пояснив, что таким образом Будапешт выполняет решение суда Евросоюза. Он выразил сожаление в этой связи, отметив, что лагеря служили для охраны венгерской границы. Ночью около 280 человек из лагерей уже были переселены в общежития для беженцев на территории Венгрии, сообщил Гуйаш.

14 мая суд ЕС в Люксембурге квалифицировал размещение беженцев в изолированной транзитной зоне в Рёшке как "заключение под стражу", так как просители убежища не могут по собственному желанию покидать ее. В решении говорится, что венгерским судам следует проверить законность таких условий проживания, и если они будут признаны неправомерными, беженцы должны быть отпущены на свободу.

Лагерь для беженцев вблизи населенного пункта Томпа

Венгерский суд направил суду ЕС дело группы афганцев и иранцев

Ранее несколько выходцев из Афганистана и Ирана, размещенные в лагере Рёшке, обратились в один из венгерских судов, так как эта страна отклонила их прошения об убежище, сославшись на то, что они прибыли из Сербии. В свою очередь Белград отказался принимать их обратно. Венгерский суд, занимавшийся исками, передал дело в суд ЕС.

В Венгрии 28 марта 2017 года вступили в силу поправки к закону о беженцах. Мигрантов, попросивших в этой стране убежище, было решено содержать в двух лагерях у границы с Сербией. Их, включая несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, прибывших в Венгрию без сопровождения взрослых, размещали в лагере, окруженном забором с колючей проволокой, под надзором вооруженной охраны.

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