 Венгрия допустила утечки в сеть с заседания Совета ЕС | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2019

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Европа

Венгрия допустила утечки в сеть с заседания Совета ЕС

В Брюсселе прошло заседания Совета ЕС, посвященное нарушениям правовых норм Венгрией. Несмотря на его конфиденциальный характер, член венгерской делегации вел с него ироническую Twitter-трансляцию.

Акция протеста в Будапеште против давления властей на театры (9 декабря 2019)

Акция протеста в Будапеште против давления властей на театры (9 декабря 2019)

Заседание Совета Евросоюза, прошедшее во вторник, 10 декабря, и посвященное нарушению правовых норм Венгрией, сопровождалось утечками в Twitter, которые представители финской делегации назвали "антисемитскими". Официальный представитель венгерского правительства Золтан Ковач с самого начала заседания публиковал в Twitter иронические комментарии о происходящем, называя представителей Евросоюза "оркестром Сороса".

Контекст

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Оппозиция выиграла местные выборы в десятке городов Венгрии, включая Будапешт. В столице поражение потерпел ставленник премьера Виктора Орбана. (14.10.2019)

Финский министр по европейским делам Титти Туппурайнен, комментируя поведение Ковача, назвала его "твиты" "антисемитскими", предупредив, что нарушение конфиденциальности заседания является серьезным нарушением. Финляндия ныне является председателем Совета ЕС.

Парламент в Будапеште принял "закон намордника"

Между тем парламент Венгрии принял во вторник ряд законопроектов, ограничивающих, по мнению критиков, независимость судов и возможность протестов в здании парламента. Согласно одному из них, который оппозиция окрестила "законом намордника", председатель парламента получит право налагать денежные штрафы и исключать с заседаний депутатов, если они выражают свой протест в здании парламента.

Изменения в законодательстве вызваны неудачными результатами на коммунальных выборах партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз", возглавляемой премьер-министром Виктором Орбаном, отмечает агентство AFP.

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