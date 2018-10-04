 Венгрия высылает украинского дипломата | Новости из Германии о Европе | DW | 05.10.2018

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Европа

Венгрия высылает украинского дипломата

Первому секретарю посольства Украины в Будапеште предписано покинуть страну в течение 72 часов. Ранее Украина объявила персоной нон-грата консула Венгрии в городе Берегово.

Будапешт

Венгрия объявила персоной нон-грата первого секретаря посольства Украины в Будапеште. Соответствующая нота вручена послу Украины в Венгрии, сообщила в четверг, 4 октября, пресс-служба венгерского МИДа. Сотруднику украинского посольства предписано покинуть страну в течение 72 часов.

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Ранее в этот же день Украина заявила о необходимости выдворения консула Венгрии в городе Берегово Закарпатской области. По словам пресс-службы МИД Украины, консул занимался деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица.

В сентябре ряд украинских СМИ сообщили о выдаче на территории консульства паспортов Венгрии гражданам Украины и опубликовали соответствующее видео с принятием венгерской присяги. 27 сентября генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту получения паспортов.

Украинский дипломат не нарушил Венскую конвенцию

МИД Украины не расценивает решение Венгрии как зеркальную меру, поскольку должности дипломатов неравнозначны, заявила пресс-секретарь ведомства Марьяна Беца. Кроме того, украинский дипломат не нарушал Венскую конвенцию, отметила Беца.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал "неадекватной" реакцию Венгрии. "Мы не нарушаем международного права, венгерских законов, и вообще действуем как положено дипломатам. А нашего дипломата устроим в представительство МИД в Ужгороде, им там точно нужно усиление", - написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь, секретарь Совета безопасности и обороны Украины Александр Турчинов обвинил венгерскую сторону в "попытке поднять свой рейтинг" за счет провокационных действий, сообщило агентство "Українськi Новини".

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    Автор: Сергей Елкин


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