Венгерское восстание 1956 года

За поддержку венгерского восстания ленинградский студент получил 10 лет ГУЛАГа

«Мы все понимали, что происходит преступление. Мы понимали, что ничего не изменим. Но была необходимость сказать власти: вы – преступники, вы – негодяи, мы – не с вами…». Репортаж из Санкт-Петербурга.