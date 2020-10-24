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Венгерское восстание 1956 года

Восстание в Венгрии стало одним из первых и самым острым проявлением кризиса социалистической системы.

Антикоммунистическое восстание в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года. Сопровождалось массовыми убийствами местных коммунистов. Оно было подавлено лишь после введения в страну около 6000 военнослужащих Советской армии.

23.10.2020, Budapest, Ungarn, University students and their sympathizers march in Budapest downtown on October 23, 2020, during a demonstration of students of the University of Theatre and Motion Picture Arts (SZFE), who are occupying Hungary's top arts university since the beginning of September. - Participants hold a march on the 64th anniversary of Hungary’s 1956 anti-Soviet uprising. (Photo by ATTILA KISBENEDEK / AFP)

В Будапеште прошла акция протеста против Виктора Орбана 24.10.2020

Тысячи человек требовали от правительства прекратить вмешиваться в сферу высшего образования. Протестующие выступают за возвращение университетской автономии.
SCHWEDT, GERMANY - JANUARY 09: A stop sign stands at an entrance gate to the PCK crude oil refinery January 9, 2007 near the Polish border in Schwedt, Germany. Crude oil from Russia has stopped flowing to the PCK refinery since 6:00 AM January 8 due to a row between Russia and Belarus over how much Belarus should pay for Russian oil. Initial reports claimed Belarus had turned off the flow of crude oil through the Druzhba pipeline as a means to negotiate a better price. German oil reserves are still substantial, though Chancellor Angela Merkel announced her country must not depend too much on one source for its energy needs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

"Укртранснафта" приостановила транзит по нефтепроводу "Дружба" 20.05.2019

"Укртранснафта" восстановит транзит по трубопроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороны, сообщившей о технических проблемах.
ARCHIV - Drei ungarische Kämpfer gehen am 30.10.1956 vor einem zerstörten russischen Panzer entlang in der ungarischen Hauptstadt Bundapest. Am 23. Oktober 1956 brach in Ungarn ein bewaffneter Aufstand aus, der den Traum von Unabhängigkeit und einem Sozalismus mit einem menschlichen Antliz für wenige Tage greifbar erscheinen ließ. Der Aufstand wurde am 4. November 1956 von sowjetischen Truppen niedergeschlagen. Foto: dpa (nur s/w - zu dpa «Neun Monate im Todestrakt - Wie Imre Mecs den Ungarn-Aufstand erlebte» vom 21.10.2106) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Уроки восстания 1956 года для современной Венгрии 03.11.2016

4 ноября исполняется 60 лет со дня Венгерского восстания 1956 года. Исходя из своего исторического опыта, сегодня Венгрия должна была помочь беженцам, считает историк Дьёрдь Далош.
2929386 09/06/2016 The international military-technical forum ARMY-2016 at the Patriot Congress and Exhibition Center in the Military Patriotic Park of Culture and Recreation of the Russian Armed Forces, near Moscow. Ramil Sitdikov/Sputnik |

Комментарий: В ожидании "Перестройки 2.0"? 28.10.2016

Дмитрий Киселев, вероятно, не понял, что идеологическая линия Кремля скоро может измениться, предполагает Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.
23.10.2016*** Protesters shout slogans during an anti-government demonstration taking place close to a ceremony marking the 60th anniversary of 1956 anti-Communist uprising in Budapest, Hungary, October 23, 2016. REUTERS/Bernadett Szabo

Премьер-министра Венгрии освистали на церемонии в память восстания 1956 года 23.10.2016

Участники торжественной церемонии по случаю 60-летия Венгерского восстания воспользовались возможностью, чтобы выразить свое несогласие с политикой правительства страны.
Bildunterschrift:Former communist leader Bela Biszku (R) sits in the court room during a break of the first day of trial on March 18, 2014 in Budapest, Hungary. Hungarian prosecutors filed war crimes charges last October against Biszku, and made opening statements accusing the 92-year-old of 'active involvement' in the decisions to order security forces to open fire on crowds in two incidents in December 1956 during which about 50 people were killed. AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo credit should read ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images)

В Венгрии бывший партийный функционер осужден за расстрел демонстрации 1956 года 14.05.2014

Венгерский суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы бывшего партийного деятеля за участие в подавлении народного восстания 1956 года. Кроме того, Бела Биску обвинялся в отрицании преступлений коммунистического режима.
Foto vom russischen Menschenrechtler Boris Pustynzev bei der Trauerzeremonie in St,Petersburg (Russland) am 7.3.2014 Das Foto hat unser Korrespondent in St.Petersburg (Russland) Vladimir Izotov am 7.März 2014 gemacht. Das Foto darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Menschenrechtler in heutigem Russland Stichworte: Boris Pustynzev, Russland, Menschenrechte, St.Petersburg

Прощание с человеком, выступившим против вторжения в Венгрию 07.03.2014

В Санкт-Петербурге похоронили председателя "Гражданского контроля" Бориса Пустынцева. Во время церемонии прощании его единомышленники говорили о будущем российской правозащиты.
New Hungarian President Pal Schmitt speaks during his inauguration ceremony at the presidential residence, the Alexander Palace in Budapest, Hungary, Friday, August 6, 2010. (AP Photo/MTI, Szilard Koszticsak)

Новый президент Венгрии Пал Шмитт вступил в должность 06.08.2010

В Венгрии вступил в должность новый президент - бывший олимпийский чемпион Пал Шмитт. Одной из своих главных задач новый венгерский глава назвал восстановление репутации своей страны в глазах мирового сообщества.
Symbolbild Presseschau Deutschland

Neue Osnabrücker Zeitung: События в Венгрии логичны и понятны 24.10.2006

Немецкая газета комментирует массовые демонстрации протеста оппозиции, омрачившие торжества по случаю 50-й годовщины со дня венгерского восстания против коммунистического режима.
Hungarian rebels wave the Hungarian tricolor from a Soviet tank captured in the main square in front of the houses of parliament in Budapest in this Nov.2, 1956 photo. Hungarians are celebrating the 40th anniversary of the first uprising of a warsaw-pact country. The uprising began on October 23, 1956 with demonstrations against the stalinist regime in Budapest and was crushed 11 days later by Soviet tanks amid bitter fighting. Some 2500 people were killed and a further 200,000 forced into exile. (AP Photo)

За поддержку венгерского восстания ленинградский студент получил 10 лет ГУЛАГа 23.10.2006

«Мы все понимали, что происходит преступление. Мы понимали, что ничего не изменим. Но была необходимость сказать власти: вы – преступники, вы – негодяи, мы – не с вами…». Репортаж из Санкт-Петербурга.
An outside view of the Hungarian Parliament Building in Budapest is given in this Aug. 18, 2003 file picture. The giant neo-gothic building, one of Budapest's landmarks, was built at the turn of the 20th century. Hungary, along with nine other countries, will join the EU on May 1, 2004. (AP Photo/Bela Szandelszky)

Президент США почтит память участников Венгерского восстания 22.06.2006

В октябре 2006 года исполнится 50 лет Венгерскому восстанию. Визит в Будапешт Джорджа Буша 22 июня пройдет в духе памятного события. Венгры до сих пор помнят, что США не защитили их от советских танков.