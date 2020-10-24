Венгерское восстание 1956 года

Восстание в Венгрии стало одним из первых и самым острым проявлением кризиса социалистической системы.
Антикоммунистическое восстание в Венгрии в октябре-ноябре 1956 года. Сопровождалось массовыми убийствами местных коммунистов. Оно было подавлено лишь после введения в страну около 6000 военнослужащих Советской армии.
Венгерский суд приговорил к 5,5 годам тюрьмы бывшего партийного деятеля за участие в подавлении народного восстания 1956 года. Кроме того, Бела Биску обвинялся в отрицании преступлений коммунистического режима.