Венгерская MOL утилизирует 100 тысяч тонн грязной российской нефти

Нефтяные компании в Венгрии и Словакии стремятся как можно быстрее восстановить прокачку нефти по нефтепроводу "Дружба". Так во вторник, 14 мая, в крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL, которой принадлежит и словацкий НПЗ Slovnaft, прокомментировали DW ситуацию, возникшую в результате попадания во второй половине апреля загрязненной нефти в российский экспортный трубопровод. Прокачка нефти по "Дружбе" восстановлена только частично - на менее значимой ветке Украина-Венгрия. Вторая, основная ветка нефтепровода, идущая через Польшу в Германию, до сих пор парализована.
Бензоколонка MOL
"Чтобы гарантировать транспортировку кондиционной нефти через нефтепровод "Дружба" как можно быстрее, MOL, как многие другие компании в пострадавших странах, согласилась выкачать и хранить у себя 100 тысяч тонн загрязненной нефти", - говорится в ответе венгерской компании.
DW обратилась к нескольким импортерам, получающим нефть по нефтепроводу "Дружба". Однако они отказались комментировать ситуацию, так что подтверждения из других источников, что за утилизацию нефти взялись и другие европейские компании, у DW нет. В сообщении MOL также говорится, что компания самостоятельно проведет очистку российской нефти, "используя новейшие технологии с добавлением чистой нефти".
Возобновления поставок нефти по "Дружбе" на территории Венгрии MOL ожидает во второй половине мая, "согласно договоренностям с российскими и украинскими транспортными компаниями". В ожидании кондиционной нефти из трубы, компания, как говорится в официальном сообщении, работает без перерывов, используя предоставленные властями Венгрии стратегические резервы.
По разным оценкам, в нефтепровод "Дружба" попали от трех до пяти миллионов тонн некондиционной нефти - с повышенной долей хлоридов. В результате страны-импортеры в Европе на несколько недель лишились возможности получать российскую нефть. Убытки от аварии, по некоторым оценкам, составят не менее трех миллиардов долларов США.
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Автор: Максим Нелюбин