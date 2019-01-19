Велосипедистам в Германии разрешили поворачивать на красный свет (фото)

Такие знаки в качестве эксперимента установили в Дюссельдорфе, Бамберге, Дармштадте, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Мюнстере, Ройтлингене и Штутгарте.
19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.
Январские кадры из Германии
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