 Велосипедистам в Германии разрешили поворачивать на красный свет (фото) | Кадр дня | DW | 19.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Кадр за кадром

Велосипедистам в Германии разрешили поворачивать на красный свет (фото)

Такие знаки в качестве эксперимента установили в Дюссельдорфе, Бамберге, Дармштадте, Кельне, Лейпциге, Мюнхене, Мюнстере, Ройтлингене и Штутгарте.

Дюссельдорф

19.01.2019, Дюссельдорф • "Зеленые стрелки" - такие таблички, разрешающие велосипедистам поворачивать направо на красный свет, пропустив других участников движения, установлены пока в девяти немецких городах. Через год результаты эксперимента будут проанализированы. Если эксперты сочтут их удачными, в немецкие ПДД будут внесены изменения, разрешающие повсеместное использование таких знаков.

Январские кадры из Германии

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Первый в Германии транзистор

    17.01.2019, Мюнхен • Этот будущий экспонат Немецкого музея достижений естественных наук и техники Мюнхене много десятилетий пролежал дома у одного сотрудника концерна Siemens - забытый в спичечной коробке. Перед нами - один из первых в мире транзисторов начала 1950-х годов и образец первой модели транзисторов на немецком рынке. Теперь он станет частью здешней постоянной экспозиции.

  • Вальберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Бавария после снегопадов

    17.01.2019, Роттах-Эгерн • Эта фотография была сделана в предгорьях Баварских Альп около озера Тегернзе в первый солнечный день после продолжительных снегопадов. До этой часовни Святого Креста (Wallberg-Kapelle Heilig Kreuz ) на горе Вальберг можно подняться на канатной дороге.

  • Зиндельфинген

    Кадр за кадром - Январь 2019

    "Лунное письмо"

    16.01.2019, Зиндельфинген • Это письмо побывало на Луне в 1971 году. Астронавты миссии Аполлон-15 провезли его контрабандным способом - руководство о целой сотне таких конвертов ничего не знало. 17 - 20 января его смогут увидеть посетители антикварной ярмарки "Antik und Kunst" в баден-вюртембергском Зиндельфингене. В марте оно будет выставлено на аукционе. Стартовая цена - 22 тысячи евро.

  • Кассель

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зимняя калина

    16.01.2019, Кассель • Немцы называют этот кустарник, который сейчас можно увидеть здесь цветущим в парках, зимней калиной - Winterschneeball. Гибрид был выведен в 1930-х годах в Северном Уэльсе, а позже получил распространение по всей Европе в качестве декоративного растения. В некоторых местах начинает цвести уже осенью и продолжает в зимние месяцы, радуя глаз в это серое время года.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Последний писк берлинской моды

    15.01.2019, Берлин • В немецкой столице проходит традиционная Неделя моды - Berlin Fashion Week. Этот плащ с изображением американского президента Дональда Трампа можно было увидеть на показе "Neo.Fashion", в котором приняли участие молодые студенты-дизайнеры.

  • Ганновер

    Кадр за кадром - Январь 2019

    В Германии ввели секционный контроль

    14.01.2019, Ганновер • Новинка на немецких дорогах. В Германии ввели первую систему секционного контроля скорости. Она фиксирует номерные знаки в начале и конце определенного отрезка, затем вычисляет среднюю скорость на данном участке и в случае нарушения скоростного режима делает снимок для дальнейшей идентификации водителя. Система установлена на федеральном шоссе Б6 (B6) под Ганновером.

  • Вупперталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Зоопарк расстается с белыми медведями

    13.01.2019, Вупперталь • Этот зоопарк был основан в 1881 году и входит в число наиболее популярных в Германии. Особые любимцы публики - белые медведи, но сейчас в Вуппертале решили от них отказаться. Вольер не соответствует современным требованиям, а на модернизацию потребовалось бы выделить миллионы евро. Медведи переедут в другие зоопарки. Освободившуюся площадь отдадут морским львам.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Эльбской филармонии - два года

    12.01.2019, Гамбург • Эльбскую филармонию открыли два года назад. За это время на смотровой площадке в этом комплексе побывало 8,5 млн человек - до 16 тыс. ежедневно. Новый символ города вошел в число самых посещаемых архитектурных достопримечательностей Германии, первое место среди которых занимает Кельнский собор - до 30 тыс. посетителей ежедневно. На концертах побывало 1,76 млн человек.

  • Гамбург

    Кадр за кадром - Январь 2019

    День немецкого яблока

    11.01.2019, Гамбург • Яблоки в Германии в особой рекламе не нуждаются - ни отечественные, ни импортные. В рейтинге популярности фруктов они занимают здесь первое место - 23,5 кг на каждого жителя ежегодно. Десять лет назад даже придумали праздник - День немецкого яблока, отмечаемый 11 января. На этот раз организаторы акции решили, в частности, раздать 30 тысяч яблок в скоростных поездах ICE.

  • Броккен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Поезд под снегом

    10.01.2019, Броккен • Каждый год узкоколейной дорогой на гору Броккен в Гарце пользуется около 650 тысяч туристов. В среду, 9 января, состав попал в снежную бурю и застрял недалеко от конечной остановки. Пассажирам пришлось ждать около четырех часов. Полностью откопать все вагоны в этот день не удалось, поэтому обратно туристов доставили на автобусах.

  • Штольберг

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пробки из-за снегопада

    09.01.2019, Штольберг • В ночь на среду, 9 января, сильный снегопад парализовал движение во многих регионах Германии. В отдельных районах Саксонии выпало около 40 сантиметров снега. На юге Баварии и Баден-Вюртемберга из-за непогоды также введен красный уровень опасности. Синоптики предупреждают о морозах и гололеде в конце недели.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Новости из берлоги

    08.01.2019, Берлин • Этот белый медвежонок появился на свет в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде в начале декабря. За малышом следит вся Германия - пока за ним можно наблюдать только при помощи камеры, установленной в вольере. Восьмого января детеныш впервые открыл глаза. В начале февраля работники зоопарка проведут первый медосмотр в его жизни.

  • Вайденталь

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Чемпионат по метанию елок

    07.01.2019, Вайденталь • Каждый год в Рейнланд-Пфальце после праздников проводят троеборье по метанию рождественских елок. Мужчины и женщины соревнуются в трех дисциплинах: бросании деревьев в высоту, а также метании на дальность двумя способами, напоминающими метание молота и копья. Допинг на этих состязаниях разрешен - многие участники разогреваются при помощи глинтвейна.

  • Трир

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Как колядуют в Германии

    06.01.2019, Трир • День трех святых королей (Heilige Drei Könige) отмечается по всей Германии 6 января. Тысячи детей (Sternsinger), одетых в костюмы евангельских королей Каспара, Бальтазара и Мельхиора, ходят по домам, поют песни и собирают деньги на благотворительные нужды. Мощи трех волхвов, принесших младенцу Иисусу дары на Рождество, хранятся в Кельнском соборе.

  • Берлин

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Елки для зоопарка

    05.01.2019, Берлин • Каждый год в зоопарки Германии привозят ели, которые не успели распродать перед Рождеством. Для многих животных они - настоящий деликатес. Эта фотография была сделана в зоопарке Берлин-Фридрихсфельде.

  • Эрфурт

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Пятидневный носорог

    03.01.2019, Эрфурт • В Тюрингском зоопарке пополнение: в субботу, 29 декабря здесь родился носорог. Для посетителей вход в павильон открыли через пять дней. Публику просят разговаривать тихо и не пользоваться вспышками.

  • Штральзунд

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Затишье перед бурей

    02.01.2019, Штральзунд • На севере Германии год начался со шторма. В городах на побережье Балтийского и Северного морей ожидаются ураганный ветер и наводнение. Из-за непогоды даже пришлось отменить традиционный новогодний заплыв на острове Зюльт.

  • Бургхаузен

    Кадр за кадром - Январь 2019

    Самый длинный замок Европы

    01.01.2019, Бургхаузен • Замок Бургхаузен в Баварии на границе с Австрией - бывшая резиденция рода Виттельсбахов. Протяженность его оборонительных сооружений составляет более одного километра. Он считается самым длинным замковым комплексом в Европе. Первое упоминание об укреплении на этом месте датировано 1025 годом.


Смотрите также:
Популярные велосипедные маршруты в Германии

  • Лес в Нижней Саксонии

    По Германии - на велосипеде

    Велосипедный туризм

    Общегерманский велосипедный клуб (ADFC) - немецкая общественная организация, в которой состоит около 160 тысяч человек. Каждый год этот клуб проводит опрос, чтобы определить самые популярные многодневные веломаршруты по стране. Согласно данным ADFC, в 2016 году число путешествовавших на велосипедах жителей Германии увеличилось на 16 процентов до 5,2 млн человек.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    Топ-10

    Предлагаем вашему вниманию первую десятку самых популярных велосипедных маршрутов в Германии, опубликованную в марте 2017 года. Второе и четвертое места делят по два маршрута, поэтому в списке их оказалось двенадцать. Отметим, что лидер рейтинга удерживает первое место уже тринадцатый год подряд. Партнером исследования выступила фирма по прокату электрических велосипедов Travelbike.

  • Дрезден

    По Германии - на велосипеде

    1. Эльбский маршрут

    Эльбский маршрут - Elberadweg. Протяженность: 1220 км. Начинается на курорте Шпиндлерув-Млин в Чехии. Заканчивается в немецком городе Куксхафен, где Эльба впадает в Северное море. Достопримечательности и города: Саксонская Швейцария; Дрезден, Мейсен, Торгау, Виттенберг, Дессау, Магдебург, Гамбург.

  • Везер

    По Германии - на велосипеде

    2. Везерский маршрут

    Везерский маршрут - Weserradweg. Протяженность: 515 км. Начинается в Нижней Саксонии в городе Ганноверш-Мюнден на месте слияния рек Верра и Фульда, образующих Везер. Ведет до места впадения в Северное море около Бремерхафена и далее доходит до Куксхафена. Достопримечательности и города: архитектурные памятники везерского ренессанса; Гамельн, Бад-Эйнхаузен, Порта-Вестфалика, Минден, Бремен.

  • Виттен, Рурская область

    По Германии - на велосипеде

    2. Рурский маршрут

    Рурский маршрут - RuhrtalRadweg. Протяженность: 230 км. Начинается около истока реки Рур в городе Винтерберг, проходит по Рурской области в земле Северный Рейн - Вестфалия и заканчивается в Дуйсбурге, где Рур впадает в Рейн. Достопримечательности и города: промышленные памятники - шахта "Цольферайн" в Эссене и другие; Изерлон, Дортмунд, Виттен, Бохум, Мюльхайм-ан-дер-Рур, Оберхаузен.

  • Замок Пфальцграфенштайн на Среднем Рейне

    По Германии - на велосипеде

    3. Рейнский маршрут

    Рейнский маршрут - Rheinradweg. Протяженность: около 1230 км, из них по Германии - около 980 км. Проходит через пять стран - от истока в Швейцарских Альпах до устья в Нидерландах. Достопримечательности и города в Германии: замки на Среднем Рейне, скала Лорелей, соборы в Шпайере, Вормсе и Кельне; Майнц, Бинген, Карлсруэ, Обервезель, Кобленц, Бонн, Дюссельдорф, Ксантен.

  • Пассау

    По Германии - на велосипеде

    4. Дунайский маршрут

    Дунайский маршрут - Donauradweg. Протяженность: 2850 км, из них по Германии - около 600 км. Начинается в немецком городе Донауэшинген в земле Баден-Вюртемберг, также проходит по Баварии, заканчивается в дельте Дуная в Румынии. Достопримечательности и города в Германии: замок Зигмаринген, биосферный заповедник Швабский Альб; Донаувёрт, Ингольштадт, Регенсбург, Пассау.

  • Фишланд-Дарс-Цингст

    По Германии - на велосипеде

    4. Балтийский маршрут

    Балтийский маршрут - Ostseeküsten-Radweg, он же - Ганзейский маршрут. Протяженность: 7980 км через девять стран на Балтийском море, по Германии - 1095 км. В Германии маршрут начинается во Фленсбурге на датской границе и ведет до польской границы - курорта Альбек на Узедоме. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Висмаре и Штральзунде, Рюген; Киль, Травемюнде, Грайфсвальд.

  • Майн

    По Германии - на велосипеде

    5. Майнский маршрут

    Майнский маршрут - MainRadweg. Протяженность: около 600 км. Начинается в баварском Бишофсгрюне около истока реки Вайсер-Майн - правой составляющей Майна. Заканчивается в Майнце, где эта река впадает в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Байройте, Бамберге и Вюрцбурге; Ашаффенбург, Ханау, Франкфурт-на-Майне.

  • Кохем

    По Германии - на велосипеде

    6. Мозельский маршрут

    Мозельский маршрут - Mosel-Radweg. Протяженность: 239 км. Часть международного маршрута Velo Tour Moselle. Начинается на французской границе в коммуне Перль. Заканчивается в Кобленце на месте впадения Мозеля в Рейн. Достопримечательности и города: памятники Всемирного наследия в Трире, винодельческие деревушки, замок в Кохеме; Бернкастель-Кус - родина философа Николая Кузанского, Трабен-Трарбах.

  • Мерсбург

    По Германии - на велосипеде

    7. Боденский маршрут

    Боденский маршрут - Bodensee-Radweg. Протяженность: около 260 километров. Проложен вокруг Боденского озера по Германии, Швейцарии и Австрии. Начинается и заканчивается в Констанце. Достопримечательности и города в Германии: памятники Всемирного наследия в Унтерульдингене и на острове Райхенау, цветочный остров Майнау, многочисленные памятники барокко; Линдау, Фридрихсхафен, Мерсбург.

  • Долина реки Альтмюль

    По Германии - на велосипеде

    8. Альтмюльский маршрут

    Альтмюльский маршрут - Altmühltal-Radweg. Протяженность: около 250 км. Начинается в баварском фахверковом городе Ротенбург-об-дер-Таубер. Заканчивается в Кельхайме, где река Альтмюль впадает в Дунай. Достопримечательности и города: природный парк Долина реки Альтмюль, Карлсграбен - остатки канала между системами Рейна и Дуная времен Карла Великого, скалы "12 апостолов"; Тройхтлинген, Айхштетт.

  • Церковь Святого Варфоломея на Кёнигсзе

    По Германии - на велосипеде

    9. Баварский озерный маршрут

    Баварский озерный маршрут - Bodensee-Königssee Radweg. Протяженность: 418 км. Начинается в Линдау на Боденском озере. Заканчивается в Берхтесгадене на озере Кёнигсзе. Проходит мимо озер вдоль предгорий Альп. Достопримечательности, города и общины: замки Нойшванштайн и Хоэншвангау, церковь Св. Варфоломея на Кёнигсзе, дом-музей Кандинского и Мюнтер в Мурнау; Фюссен, Бернау-ам-Кимзе, Траунштайн.

  • В окрестностях города Лебус на Одере

    По Германии - на велосипеде

    10. Маршрут Одер-Нейсе

    Маршрут Одер-Нейсе - Oder-Neiße-Radweg. Протяженность: 630 км. Начинается около истока реки Ныса-Лужицка (Нейсе) в Чехии. Заканчивается в Альбеке на острове Узедом. Ведет вдоль Нейсе, далее по Одеру вдоль польской границы. Достопримечательности и города: памятник Всемирного наследия - парк Бад-Мускау, Старый город в Гёрлице; Циттау, Франкфурт-на-Одере.

  • Альтландсберг, Бранденбург

    По Германии - на велосипеде

    Популярные регионы

    По результатам опроса были также названы самые популярные регионы Германии для путешествий на велосипедах. В первой пятерке оказались Бавария (1), Мюнстерланд (2), Боденское озеро (3), побережье Балтийского моря(4), Баден-Вюртемберг (4), Рурская область (4) и Северный Рейн - Вестфалия (5).

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

38 раз вокруг Земли, или Германия застряла в пробках

Общегерманский автомобильный клуб (ADAC) опубликовал отчет о пробках за 2018 год. Для тех, кто ездит по немецким автобанам, в нем нет ничего утешительного.  

Немецкие дороги

Туристическое досье о немецких автобанах и других дорогах, автобусном транспорте, парковках, велосипедистах и пешеходах.  

На велосипеде между Мюнстером и Оснабрюком

Два соглашения 1648 года - в Оснабрюке и Мюнстере - положили конец Тридцатилетней войне. Сегодня по следам гонцов и глашатаев Вестфальского мира проложен велосипедный маршрут.  

На велосипеде - по следам викингов в Германии

В 2018 году главные достопримечательности этого туристического маршрута в немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн получили статус памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Что хорошего на Аре?

Ар - левый приток Рейна, впадающий в него между Кобленцем и Бонном. Вдоль этой живописной реки от истока к устью проходит популярный велосипедный маршрут.  

Путь-дорога дальняя: на велосипедах вдоль Дуная

Лето - время велосипедных туров. Эта фотография была сделана на одном из популярных дальних маршрутов в Германии, проложенном вдоль Дуная до дельты этой реки в Румынии.  

70 км/ч на велосипеде?

Такую фотографию сделал стационарный радар в немецком городе Дортмунде. Этот участник дорожного движения на электрическом велосипеде разогнался почти до 70 километров в час.  

Грузовой электровелосипед - альтернатива семейному автомобилю

Пока политики в ходе дизельного скандала обсуждают, как улучшить воздух в немецких городах, рядовые сознательные бюргеры берут дело в свои руки.  

Немцы и их велосипеды

В этом году велосипеду исполнилось двести лет. Изобрел его первый прототип, кстати говоря, немец. Но вовсе не только поэтому велосипеды так популярны сегодня в Германии.  

200 лет велосипеду

12 июня 1817 года барон Карл Дрез впервые представил публике предшественника велосипеда. История этого самого популярного средства передвижения развивалась стремительно.  

"Беговая машина" Карла Дреза 1817 года

Памятную монету достоинством 20 евро, на которой изображена "беговая машина" Карла Дреза 1817 года, представили в Карлсруэ - на родине этого немецкого изобретателя.  

Кадр за кадром - Январь 2019  

По Германии - на велосипеде  

Аудио- и видеофайлы по теме

Велодорожка, которая производит электричество  

На велосипеде вдоль бывшей Берлинской стены  

Как в Германии ездить на велосипеде  

Также по теме

Deutschland - Falschparker bekommt Sahne auf sein Auto

Почему немецкие водители боятся велосипедистов? 21.09.2018

Они ездят слишком быстро или слишком медленно и всегда норовят неожиданно выскочить из-за угла. Каких велосипедистов немецкие автомобилисты считают главным фактором риска на дорогах?

Radfahrer mit Kopfhörer und I-Phone im Straßenverkehr

На улицах Германии тысячи полицейских ловят велосипедистов в наушниках 20.09.2018

Немецкая полиция взялась за водителей и велосипедистов, которые во время езды слишком заняты телефоном и другими гаджетами. Нарушителям предлагают бесплатно покататься на картах.

Deutschland Mädchen fährt auf einem Kinderroller

В Германии разрешат электрические самокаты, но условия будут строгими 31.10.2018

Незнание законов не освобождает от ответственности - в том числе, если речь идет о передвижении по немецким улицам на электрических самокатах.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера