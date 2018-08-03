Велогонщик Ян Ульрих задержан после вторжения к Тилю Швайгеру

Знаменитый немецкий велогонщик Ян Ульрих (Jan Ulricha) был задержан на Майорке после вторжения на участок своего соседа режиссера и актера Тиля Швайгера (Til Schweiger), где он угрожал его гостям. Об этом в субботу, 4 августа, сообщают источники в испанской полиции. "Я себе не так представлял свой отпуск", - прокомментировал инцидент Швайгер.

Швайгер сам вызвал полицию после того, как Ульрих появился перед ним и его гостями с черенком от метлы в руках и стал вести себя вызывающе. Еще до прибытия полиции Швайгер сообщил Ульриху, что больше не считает его своим другом. По словам актера, бывший велогонщик поселился на соседнем участке два года назад и за это время успел очень измениться - Швайгер даже советовал ему пройти курс лечения от зависимости.

Ян Ульрих стал единственным представителем Германии, выигравшем велогонку Tour de France - это произошло в 1997 году. В 2000 году он стал победителем Олимпиады в Сиднее. В 2007 году он закончил карьеру, последние годы которой были омрачены обвинениями в применении допинга.

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