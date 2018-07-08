Великобритания усилит присутствие в Атлантике в ответ на "российскую угрозу"

Великобритания увеличит свое военное присутствие в Северной Атлантике, чтобы противостоять растущей российской угрозе, заявил глава Королевского флота адмирал Филип Джонс в интервью телеканалу Sky News в понедельник, 9 июля. По его словам, правительство считает этот регион приоритетным, а потому намерено чаще проводить там регулярные совместные операции с участием военных кораблей и самолетов.

Джонс отметил, что в Лондоне еще лет 10 назад не ожидали возрождения мощи и потенциала российского флота в таком объеме. "Мы должны на это реагировать", - сказал адмирал. По его словам, возможности российских кораблей "очень впечатляют", Россия "инвестировала в исследования и разработки в течение долгого времени, чтобы достичь такого результата".

Лондон обеспокоен безопасностью подводных кабелей связи

По дну океанов по всему миру проложены кабели связи, через которые передается около 97 процентов глобального трафика, проводятся финансовые транзакции в объеме около 10 триллионов долларов ежедневно. В связи с этим адмирал отметил, что в Великобритании знают о том, что у "россиян есть возможность обнаруживать эти кабели и работать с ними. Они делают это в очень сложных условиях, на очень большой глубине".

По словам Джонса, британские военные стремятся оценить и отслеживать, что россияне делают как на поверхности, так и под водой. "Сам факт, что они используют суда, которые отходят от материнского корабля, чтобы приблизиться к кабелям, свидетельствуют о том, что они, изучают их и потенциально намерены заниматься не только исследованием. Поэтому мы должны быть в состоянии противостоять этому", - сказал адмирал Филип Джонс.

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