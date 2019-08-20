Великобритания с 1 сентября резко сократит участие в мероприятиях ЕС

С 1 сентября представители Великобритании будут участвовать менее чем в половине заседаний структур Европейского Союза. Сэкономленное время и силы будут посвящены подготовке Соединенного Королевства к выходу из ЕС, запланированному на 31 октября нынешнего года, сообщило во вторник, 20 августа, министерство по делам "Брекзита" в Лондоне. По его данным, британские чиновники будут посещать лишь те заседания в Брюсселе, которые отвечают национальным интересам их страны, например посвященные темам безопасности.

По мнению министерства, одна из причин такого решения заключается в том, что на большинстве встреч в Брюсселе обсуждаются вопросы, касающиеся будущего ЕС после "Брекзита".

Великобритании по-прежнему грозит жесткий "Брекзит", поскольку соглашение о ее выходе из Евросоюза не одобрено британским парламентом. Во вторник ЕС отклонил предложение британского премьера Бориса Джонсона пересмотреть соглашение о "Брекзите" в части, регулирующей так называемый "бэкстоп" - механизм, который должен предотвратить появление жесткой границы между членом ЕС Ирландией и британской Северной Ирландией после "Брекзита" до тех пор, пока стороны не найдут ему взаимоприемлемую замену.

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