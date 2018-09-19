 Великобритания создаст кибервойска для противодействия российской угрозе | Новости из Германии о Европе | DW | 21.09.2018

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Европа

Великобритания создаст кибервойска для противодействия российской угрозе

Новый вид войск появится по инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи (GCHQ). Он ориентирован на наступательные операции.

Großbritanien Flagge Union Jack (Getty Images/AFP/J. Tallis)

Великобритания намерена создать кибервойска для противодействия российской угрозе. Об этом в пятницу, 21 сентября, сообщил телеканал Sky News. Новый вид войск появится по инициативе британского Минобороны и Центра правительственной связи (GCHQ).

Кибервойска будут насчитывать 2 тысячи человек, среди которых - специалисты GCHQ, военнослужащие и работники по контракту. По словам собеседников телеканала, финансирование составит свыше 250 млн фунтов стерлингов.

Контекст

За этот год прошли уже три атаки вирусов-шифровальщиков: Wanna Cry, Petya, Bad Rabbit. DW - о некоторых правилах кибербезопасности, которые нужно соблюдать. (26.10.2017)

Год назад при бундесвере было создано специальное управление, занимающееся вопросами кибербезопасности. Как и где будет обучаться элита немецких кибервойск - в репортаже DW. (01.04.2018)

Расширение возможностей Великобритании в области кибербезопасности является первостепенной задачей, считает бывший глава командования Объединенных сил Великобритании (Joint Forces Command) генерал Ричард Барронс. Сосредоточенность на наступательных операциях позволит обеспечить "новые способы сдерживания и наказания государств, которые желают причинить ущерб" Великобритании, полагает Барронс.

Враждебная киберактивность Кремля

В апреле Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности США и британский Национальный центр по кибербезопасности опубликовали совместное заявление, в котором отметили враждебную киберактивность как один из элементов арсенала Кремля.

Правительство Великобритании вместе со своими союзниками работают над распространением информации и инструментов, которые необходимы для отражения подобных атак. В борьбе с исходящей от России киберугрозой необходимо использовать различные ресурсы, в том числе "дипломатические, правоохранительные и технические", говорится в документе.

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    Автор: Илья Коваль


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Britain to create 2,000-strong cyber force to tackle Russia threat

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