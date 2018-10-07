 Великобритания задействует на учениях ″против России″ дешевые дроны | Новости из Германии о Европе | DW | 08.10.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Великобритания задействует на учениях "против России" дешевые дроны

На совместных с Оманом маневрах, которые станут крупнейшими с 2001 года, британские военные будут противостоять "странам с более значительной военной мощью", пишет The Times.

Британские солдаты (фото из архива)

Британские солдаты (фото из архива)

Великобритания в ходе ближайших военных учений - в противостоянии "военной мощи России" - задействует недорогие беспилотные летательные аппараты, пишет издание The Times в понедельник, 8 октября. По его информации, это станет первым случаем использования беспилотников британской армией в ходе маневров.

Контекст

Масштабные военные учения, которые Россия проводит на Дальнем Востоке, не вызвали беспокойства ни в ЕС, ни в НАТО. Почему "Восток-2018" лишь подтвердил сложившееся на Западе мнение о России? (11.09.2018)

В Женеве проходят переговоры о будущем автономного оружия. Россия и США - за развитие таких вооружений, 26 стран и Илон Маск - против, Германия - за пошаговый запрет. Подробности - у DW. (27.08.2018)

Стоимость каждого такого аппарата - "популярного семейного подарка в прошлое Рождество" - не превышает тысячи фунтов, отмечает The Times. Газета указывает, что подобные дроны находятся на вооружении пророссийских сепаратистов на востоке Украины, которые с их помощью определяют точную позицию противника для совершения обстрелов. 

Совместные маневры Великобритании и Омана Saif Sareea 3 пройдут на Аравийском полуострове в октябре-ноябре 2018 года и станут крупнейшими для британской армии за последние 17 лет. Две предыдущие серии учений Saif Sareea состоялись в 1986 и 2001 годах. В ходе Saif Sareea 3 британские и оманские военные будут тренироваться противостоять "странам, военная мощь которых значительно превышает мощь Великобритании", поясняет The Times. 

Смотрите также:

  • Litauen Rukla - Militärübungen von NATO Truppen (I. Budzeikaite)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Железный меч" в Литве

    В Литве до 2 декабря проходят военные учения "Железный меч" ("Iron Sword") сил НАТО, в которых, помимо литовских военнослужащих, принимают участие солдаты из Германии, США, Великобритании и Польши. В Литве разместится дополнительный батальон сил НАТО. На фото: военные учения солдат НАТО, которые прошли в литовском местечке Рукла этой осенью.

  • Russland Militärmanöver der Baltischen Flotte (picture-alliance/dpa/ITAR-TASS/V. Nevar)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Россия укрепляет свои позиции на Балтике

    Группировка войск в Калининградском особом районе в 2016 году была усилена дивизионом берегового ракетного комплекса "Бастион". На вооружение Балтийского флота в 2016 году, по утверждению российского Минобороны, пришли новые ракетные комплексы. На фото: летние учения российской армии на Балтике

  • Infografik Zusätzliche NATO-Truppen seit Beginn der Ukraine-Krise RUSSISCH

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Наращивание сил с обеих сторон

    На этой инфографике видно, что с обеих сторон ведется наращивание военного потенциала. Россия на своих западных границах формирует три новых дивизии общей численностью до 30 тысяч военнослужащих. НАТО отправляет четыре батальона в страны Балтии и в Польшу, каждый численностью по тысяче солдат.

  • Rumänien Nato Raketenschild Abwehrbasis in Deveselu (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    НАТО устанавливает систему ПРО в Европе

    В Румынии в 2016 году заработала наземная база противоракетной обороны "Иджис". Аналогичная станция есть в Польше. Вместе с рядом других наземных объектов, а также группой эсминцев румынская база является составной частью программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны (ПРО). Россия считает, что ПРО направлена против нее.

  • Russland Militärische Übung mit Raketten und Iskander-M-Rakettenwerfer (picture alliance/dpa/Y. Smityuk)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Искандеры" в Калининграде

    Между тем Россия продолжает укреплять Калининградскую область. Министерство обороны РФ объявило о том, что реализует намерение разместить в западном эксклаве ракетные комплексы "Искандер-М". По данным Минобороны, они способны поражать цели на расстоянии до 500 км, "Искандеры" могут быть оснащены двумя типами ракет - баллистическими и крылатыми, а также теоретически нести ядерный боезаряд.

  • Lettland Verteidigungsminister Raimonds Bergmanis (picture-alliance/dpa/V. Kalnina)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Латвия потратится на оборону

    Осенью в различных точках Латвии проходили военные учения, в том числе совместные маневры военнослужащих НАТО "Серебряная стрела". На фото: министр обороны Латвии Раймондс Бергманис (в центре) и военнослужащие США после военных учений в латвийском местечке Адажи. Бергманис может рассчитывать в 2017 году на то, что расходы на оборону вырастут почти на 100 миллионов евро.

  • Infografik Russische Anti-Nato-Truppen Russisch

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Новые дивизии

    Долгое время после распада Советского Союза численность российской армии сокращалась. Но объявление о создании новых дивизий, прежде всего вблизи российско-украинской границы, может повернуть этот тренд вспять. Специалисты пока не знают, как Минобороны собирается укомплектовать новые дивизии личным составом. Необходимо найти порядка 30 тысяч военнослужащих дополнительно.

  • Polen Nato-Manöver Baltops (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    Крупные учения в Польше

    В балтийском регионе этим летом прошли крупные военные учения НАТО под названием "Baltops". В них принимали участие военнослужащие из 17 стран - всего свыше 6000 солдат. Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что в планах блока перевести на усиленный режим службы несколько сотен тысяч солдат в странах-членах организации.

  • Russland Militärübung (picture-alliance/RIA Novosti/V. Ankov)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    От гаубиц до тяжелых бомбардировщиков

    Россия активно тестирует и вводит на вооружение новые виды военной техники. Это и истребители Су-35С, и зенитно-ракетные комплексы "Тор", "Панцирь-С", ПЗРК "Верба", реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г" и беспилотники. Сейчас уровень перевооружения армии, по данным российского Минобороны, составляет 50 процентов.

  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


Смотреть видео 03:08
Now live
03:08 мин

Что думают немецкие эксперты о военных учениях "Восток-2018"

Контекст

Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

В 2016 году НАТО и РФ активно наращивают военный потенциал в Восточной Европе: Россия на своих западных границах, НАТО - в странах Балтии, в Польше и Румынии. Об этом - галерея DW. (25.11.2016)  

Ссылки в интернете

The Times: Великобритания в ходе военных учений будет противостоять гипотетической "военной мощи" РФ

Аудио- и видеофайлы по теме

Что думают немецкие эксперты о военных учениях "Восток-2018"  

Российско-белорусские учения "Запад": военным - учения, селянам - мучения  

Могут ли беспилотники вырабатывать электричество?  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Для дедолларизации нужны реформы и независимый Центробанк  

Глава МВД Италии угрожает не принимать беженцев из Германии  

Европарламентарии ожидают извинений от главы МИД Великобритании  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно