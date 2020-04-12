 Великобританию может ждать самый мрачный в Европе сценарий эпидемии | Новости из Германии о Европе | DW | 12.04.2020

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Европа

Великобританию может ждать самый мрачный в Европе сценарий эпидемии

Эксперты одного из крупнейших благотворительных фондов мира считают, что именно Великобритания может серьезнее других европейских стран пострадать от коронавируса. От COVID-19 там уже погибло почти 10 тысяч человек.

Вид на Темзу

Великобритания может стать европейской страной, которая наиболее серьезно пострадает от пандемии коронавируса. Так считают эксперты одного из крупнейших в мире благотоворительных фондов Wellcome Trust, который финансирует медицинско-биологические исследования. Об этом директор фонда Джереми Фаррар заявил в воскресенье, 12 апреля, в интервью медиакомпании BBC.

Фаррар, консультирующий британское правительство, призвал учиться на сделанных ошибках и наладить массовое производство и применение тестов, которые должны дать выиграть время на переоснащение системы здравоохранения. Он считает, что Великобританию ждет вторая и третья волна заболеваний, которые удастся смягчить только созданием прививки и массовой вакцинацией, на что потребуется не меньше года. "Я продолжаю надеяться, что мы все это совершим в течение двенадцати месяцев, но это, конечно, беспрецедентно амбициозная цель", - заявил директор фонда.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в Великобритании коронавирусом было заражено почти 80 тысяч человек, почти 10 тысяч человек скончалось от его последствий. В воскресенье премьер-министр страны Борис Джонсон, у которого диагностировали коронавирусную инфекцию, был выписан из больницы святого Томаса в Лондоне после прохождения курса лечения.

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