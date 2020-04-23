Великая сила маски

Маска появилась как реквизит культа. Ритуальные маски изображали животных, духов, мифологические сущности, силы природы и надевались участниками культовых обрядов. Они широко известны с древнейших времен у многих племен и народов мира. В культовых обрядах маска служила средством коммуникации с духами и мистическими силами природы. Ритуальная маска обладала мощной энергетикой, ведь ее носитель на время обряда переставал быть собой и перевоплощался в сущность, в маске изображенную. До сих пор в фольклорных традициях сохранилась вера в великую трансформирующую силу маски. Использует эту волшебную энергетику с давних пор и искусство.

Из глубины веков до нас дошли маски из камня - самым древним около 13 тысяч лет. Материалом для изготовления масок служили растения, перья, дерево, кожа, ткань, металл или папирус. Золото использовалось в исключительных случаях, например, для погребальной маски древнеегипетского фараона Тутанхамона.

Погребальная маска Тутанхамона

Золотая маска Тутанхамона служит прекрасным образцом древнеегипетского ювелирного искусства. В отличие от посмертной маски из гипса, которая является слепком с лица усопшего и остается в мире живых, погребальная маска сохраняет лицо покойного для его путешествия в мир загробный.

Маска - это есть лицо: погружение в образ

Достоянием культуры маску сделали в Европе древние греки. Античный театр вышел из культа Диониса, покровителя виноградарства и веселых пирушек. Но Дионис был также божеством, символизирующим глубокие метаморфозы человеческой души, он учил людей видеть не только то, что лежит на поверхности, а понимать истинную суть вещей.

Актеры древнегреческого театра с масками

Маски в античном театре были не просто смеющимися или плачущими, они олицетворяли десятки самых разных человеческих типажей и душевых состояний. Любопытно, что театральные маски древние греки "масками" не называли. Эллины говорили "просопон", то есть буквально "то, что вы видите перед собой". Этим же словом древние греки обозначали и переднюю часть головы. То есть "просопоном" было и лицо, и театральная маска.

Древние латиняне называли театральную маску похожим словом "персона". Со временем так стали называть сценическую роль, а потом и роль, которую человек играет в общественной жизни. Многочисленные смысловые метаморфозы в ходе истории привели к появлению у "персоны" в ее первоначальном значении "театральная маска" значения "личность", обозначающего человека как индивидуума. Опять парадокс. Но почему тогда в современных европейских языках используется не греческий и не латинский термин для обозначения маски, а слово из совсем иного культурного контекста?

Христианство вытеснило античную культуру со всеми ее богами и парадоксами, включая концепцию сущностного единства лица и маски. Предмет, скрывающий лицо с определенной целью, получил новое название. Оно пришло, как считается наиболее вероятным, из арабского языка, в котором "маска" имеет смысл "шут" или "человек на маскараде". Возможно, что этот термин перешел от сицилийских арабов в итальянский язык, а уже оттуда распространился по всему миру. Как бы там ни было, у маски появился новый смысл, которого не было в античные времена: слово стало ассоциироваться с сокрытием истинного лица за фальшивой личиной, то есть с неправдой.

Пытки, чума и маскарад

Средневековая Европа, позабыв про античные смеющиеся и плачущие маски, изобретала свои, в которых реальные слезы проливали живые люди. Сварливых жен и неправедных мужей выставляли в качестве наказания на людном месте в "позорных масках" из металла, символизирующих бесчестие. Непослушным школярам надевали маску с ослиными ушами. А вот маску чумного доктора средневековые лекари во время эпидемий носили добровольно.

Короновирусная пандемия заставила вспомнить этих украинцев во Львове о масках чумных докторов Средневековья

Устрашающие маски с огромным птичьим клювом должны была прогнать болезнь, от которой не было лечения, но, прежде всего, они защищали (наподобие современных респираторов) самих докторов от инфекции. В клюве находились пахучие травы, спасавшие медиков от чумного смрада.

В культурный контекст маска вернулась в эпоху Ренессанса через итальянскую комедию дель арте - в фарсах, построенных на импровизации, актеры в полумасках играли всю свою сценическую жизнь одного и того же персонажа.

Персонажи комедии дель арте

Популярным развлечением среди аристократов были в ту пору костюмированные балы, на которые гости являлись в масках, позволяющих сочетать распутство с анонимностью. В повседневной жизни того времени маски давали возможность знатным путешественникам передвигаться по Европе инкогнито. Маскарадная маска продолжает жить и сегодня в традициях венецианского и прочих карнавалов. Но вот на большую театральную сцену маска так и не поднялась. Традиция древнего театра маски, которая продолжает жить во многих восточных культурах, в Европе оказалась утерянной.

Маска в современном искусстве

Зато сложная и противоречивая метафорика маски, обусловленная ее культовым рождением и античным воспитанием, громко резонировала в изобразительном искусстве. Интерес к маске как мотиву возник уже в эпоху Ренессанса. В конце XIX века художники напрямую указывали на истоки маски в античной древности.

"Медуза" швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина

Модерн сделал ее неисчерпаемым источником вдохновения для экспрессионистов, дадаистов, сюрреалистов и прочих представителей творческого авангарда. Считается, что кубизм как новый художественный стиль, появился в результате знакомства Пикассо с африканскими тотемическими масками.

В современной культуре маска продолжает жить в изобразительном искусстве, проникла в кинематограф и видеоигры, покорила популярную музыку. Маски носят фиктивные персонажи и реальные знаменитости. Майкл Джексон превратил в маску даже собственное лицо. Daft Punk не появляется на публике без шлемов, своего фирменного камуфляжа. Другим достаточно маски из грима.

Как выглядят Тома и Ги-Мануэль, давно уже известно их фанатам. Но это не мешает пионерам электронной танцевальной музыки сохранять свой культовый статус и поныне

Мотивов использования маски, наверное, не меньше, чем ее разновидностей. Маска как новое лицо меняет все и сразу, и восприятие себя и реакцию окружающих. Посмотрим, как изменится нынешний мир, одетый поголовно в защитные маски. Хочется верить, что маска со временем снова будет нужна лишь специалистам определенных профессий, и будет нас не пугать, а радовать.

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