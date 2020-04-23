 Великая сила маски | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.04.2020

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Культура и стиль жизни

Великая сила маски

Испокон веков человек использовал маски как средство преображения, коммуникации, устрашения и защиты.

Шаман в Мексике

Шаман в Мексике

Маска появилась как реквизит культа. Ритуальные маски изображали животных, духов, мифологические сущности, силы природы и надевались участниками культовых обрядов. Они широко известны с древнейших времен у многих племен и народов мира. В культовых обрядах маска служила средством коммуникации с духами и мистическими силами природы. Ритуальная маска обладала мощной энергетикой, ведь ее носитель на время обряда переставал быть собой и перевоплощался в сущность, в маске изображенную. До сих пор в фольклорных традициях сохранилась вера в великую трансформирующую силу маски. Использует эту волшебную энергетику с давних пор и искусство.

Из глубины веков до нас дошли маски из камня - самым древним около 13 тысяч лет. Материалом для изготовления масок служили растения, перья, дерево, кожа, ткань, металл или папирус. Золото использовалось в исключительных случаях, например, для погребальной маски древнеегипетского фараона Тутанхамона

Погребальная маска Тутанхамона

Погребальная маска Тутанхамона

Золотая маска Тутанхамона служит прекрасным образцом древнеегипетского ювелирного искусства. В отличие от посмертной маски из гипса, которая является слепком с лица усопшего и остается в мире живых, погребальная маска сохраняет лицо покойного для его путешествия в мир загробный.

Маска - это есть лицо: погружение в образ

Достоянием культуры маску сделали в Европе древние греки. Античный театр вышел из культа Диониса, покровителя виноградарства и веселых пирушек. Но Дионис был также божеством, символизирующим глубокие метаморфозы человеческой души, он учил людей видеть не только то, что лежит на поверхности, а понимать истинную суть вещей. 

Актеры древнегреческого театра с масками

Актеры древнегреческого театра с масками

Маски в античном театре были не просто смеющимися или плачущими, они олицетворяли десятки самых разных человеческих типажей и душевых состояний. Любопытно, что театральные маски древние греки "масками" не называли. Эллины говорили "просопон", то есть буквально "то, что вы видите перед собой". Этим же словом древние греки обозначали и переднюю часть головы. То есть "просопоном" было и лицо, и театральная маска. 

Древние латиняне называли театральную маску похожим словом "персона". Со временем так стали называть сценическую роль, а потом и роль, которую человек играет в общественной жизни. Многочисленные смысловые метаморфозы в ходе истории привели к появлению у "персоны" в ее первоначальном значении "театральная маска" значения "личность", обозначающего человека как индивидуума. Опять парадокс. Но почему тогда в современных европейских языках используется не греческий и не латинский термин для обозначения маски, а слово из совсем иного культурного контекста?

Христианство вытеснило античную культуру со всеми ее богами и парадоксами, включая концепцию сущностного единства лица и маски. Предмет, скрывающий лицо с определенной целью, получил новое название. Оно пришло, как считается наиболее вероятным, из арабского языка, в котором "маска" имеет смысл "шут" или "человек на маскараде". Возможно, что этот термин перешел от сицилийских арабов в итальянский язык, а уже оттуда распространился по всему миру. Как бы там ни было, у маски появился новый смысл, которого не было в античные времена: слово стало ассоциироваться с сокрытием истинного лица за фальшивой личиной, то есть с неправдой. 

Пытки, чума и маскарад

Средневековая Европа, позабыв про античные смеющиеся и плачущие маски, изобретала свои, в которых реальные слезы проливали живые люди. Сварливых жен и неправедных мужей выставляли в качестве наказания на людном месте в "позорных масках" из металла, символизирующих бесчестие. Непослушным школярам надевали маску с ослиными ушами. А вот маску чумного доктора средневековые лекари во время эпидемий носили добровольно.

Короновирусная пандемия заставила вспомнить этих украинцев о масках чумных докторов Средневековья

Короновирусная пандемия заставила вспомнить этих украинцев во Львове о масках чумных докторов Средневековья

Устрашающие маски с огромным птичьим клювом должны была прогнать болезнь, от которой не было лечения, но, прежде всего, они защищали (наподобие современных респираторов) самих докторов от инфекции. В клюве находились пахучие травы, спасавшие медиков от чумного смрада.

В культурный контекст маска вернулась в эпоху Ренессанса через итальянскую комедию дель арте - в фарсах, построенных на импровизации, актеры в полумасках играли всю свою сценическую жизнь одного и того же персонажа. 

Персонажи комедии дель арте

Персонажи комедии дель арте

Популярным развлечением среди аристократов были в ту пору костюмированные балы, на которые гости являлись в масках, позволяющих сочетать распутство с анонимностью. В повседневной жизни того времени маски давали возможность знатным путешественникам передвигаться по Европе инкогнито. Маскарадная маска продолжает жить и сегодня в традициях венецианского и прочих карнавалов. Но вот на большую театральную сцену маска так и не поднялась. Традиция древнего театра маски, которая продолжает жить во многих восточных культурах, в Европе оказалась утерянной.  

Маска в современном искусстве

Зато сложная и противоречивая метафорика маски, обусловленная ее культовым рождением и античным воспитанием, громко резонировала в изобразительном искусстве. Интерес к маске как мотиву возник уже в эпоху Ренессанса. В конце XIX века художники напрямую указывали на истоки маски в античной древности. 

Медуза швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина

"Медуза" швейцарского художника-символиста Арнольда Бёклина

Модерн сделал ее неисчерпаемым источником вдохновения для экспрессионистов, дадаистов, сюрреалистов и прочих представителей творческого авангарда. Считается, что кубизм как новый художественный стиль, появился в результате знакомства Пикассо с африканскими тотемическими масками. 

В современной культуре маска продолжает жить в изобразительном искусстве, проникла в кинематограф и видеоигры, покорила популярную музыку. Маски носят фиктивные персонажи и реальные знаменитости. Майкл Джексон превратил в маску даже собственное лицо. Daft Punk не появляется на публике без шлемов, своего фирменного камуфляжа. Другим достаточно маски из грима. 

Как выглядят Тома и Ги-Мануэль, давно уже известно их фанатам. Но это не мешает пионерам электронной танцевальной музыки сохранять свой культовый статус и поныне

Как выглядят Тома и Ги-Мануэль, давно уже известно их фанатам. Но это не мешает пионерам электронной танцевальной музыки сохранять свой культовый статус и поныне

Мотивов использования маски, наверное, не меньше, чем ее разновидностей. Маска как новое лицо меняет все и сразу, и восприятие себя и реакцию окружающих. Посмотрим, как изменится нынешний мир, одетый поголовно в защитные маски. Хочется верить, что маска со временем снова будет нужна лишь специалистам определенных профессий, и будет нас не пугать, а радовать.

Смотрите также: 
История маски - от чумы до авангарда

  • Львов

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо эпидемии

    Пандемия коронавирусной инфекции заставила этих украинцев во Львове вспомнить о масках чумных докторов Средневековья. Устрашающие маски с огромным птичьим клювом наводили страх на болезнь, от которой не было лечения, но, прежде всего, они защищали (наподобие современных респираторов) самих докторов от инфекции. В клюве находились пахучие травы, спасавшие медиков от чумного смрада.

  • Загреб

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо страдания

    Средневековью посвящены музеи во многих городах. Музей Tortureum в хорватском Загребе показывает маски, которые в темные века использовались как инструменты пыток и истязаний.

  • Мексика

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо культа

    Маска появилась как реквизит культа. Ритуальные маски изображали животных, духов, мифологические сущности, силы природы. Они широко известны с древнейших времен у многих племен и народов мира и использовались для коммуникации со сверхъестественными силами. Или для устрашения злых духов.

  • Остров (2005)

    Маски в истории, религии и культуре

    Пулестойкое лицо

    Способность маски вызывать страх используется и поныне. Баллистическая маска входит в экипировку спецназа во многих странах мира. Лицевая бронь предназначена не только для защиты от пуль. Она эффективна также как средство устрашения. В фантастическом боевике "Остров" (2005) действие происходит в 2019 году после глобальной катастрофы.

  • Венеция

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо анонимности

    Роскошные венецианские маски в прошлом носили не только во время карнавала - праздника анонимной вседозволенности. Обедневших патрициев, замаскированных под нищих, маски защищали от нескромных взглядов, когда те просили милостыню. Знаменитости в масках путешествовали инкогнито.

  • Фантом оперы (2004)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо интриги

    От "Маскарада" Лермонтова до "Фантома оперы": костюмированные вечеринки великосветского общества с амурными приключениями и многоходовыми интригами не раз служили сюжетными кулисами для мелодрам и трагедий в романах, операх и в фильмах.

  • Глаза без лица (1960)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо гламура

    У каждой эпохи - свои развлечения. Безжизненную маску вместо лица рискуют получить те, кто слишком увлекается погоней за вечной молодостью и безупречной красотой. Французский фильм ужасов "Глаза без лица" (1960) известен своими натуралистическими сценами пластической хирургии и показом изуродованных человеческих лиц.

  • Каир

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо загробного мира

    У каждой эпохи также - свои идеалы красоты. Золотая маска Тутанхамона служит прекрасным образцом древнеегипетского ювелирного искусства. В отличие от посмертной маски из гипса, которая является слепком с лица усопшего и остается в мире живых, погребальная маска сохраняет лицо покойного для его путешествия в мир загробный.

  • Лос-Анджелес

    Маски в истории, религии и культуре

    Лица перевоплощения

    Стереотипные роли и маски, которые мы примеряем на себя в нашей социальной жизни и под влиянием массовой культуры, исследует в бесконечной серии постановочных фотографических автопортретов Синди Шерман. За обезличенными персонажами художница призывает увидеть человека.

  • Лос-Анджелес

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо имиджа

    Австралийская певица Сиа утверждает, что ее сценический парик, практически полностью скрывающий лицо, помогает ей оставаться неузнаваемой в повседневной жизни. На самом деле в интернете можно без труда найти фотографии Сии, и, конечно же, маска из парика - это в первую очередь часть имиджа.

  • Французский дуэт Daft Punk

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо невидимки

    Французский дуэт Daft Punk не появляется на публике без шлемов, своего фирменного камуфляжа. Как выглядят Тома и Ги-Мануэль, давно уже известно их фанатам. Но это не мешает пионерам электронной танцевальной музыки сохранять свой культовый статус и поныне.

  • Людвигсхафен (24.01.2019)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо акционизма

    Девушки в балаклавах из российской антииерархической панк-группы Pussy Riot прославились на весь мир не концертами или альбомами, а своими политическими акциями.

  • Маска (1994)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо сюжета

    Новое лицо, маска, все меняет. Ее преображающую силу охотно использует и кинематограф. Джим Керри в кинокомедии "Маска" (1994) превращается с помощью волшебной маски из неудачника в зеленолицего супергероя.

  • Крик II (1998)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо кошмара

    Редкий фильм ужасов обходится без маски, пусть даже только из грима. "Крик" цитирует десятки культовых "ужастиков" и сам после выхода на киноэкраны в 1995 году пополнил их число. Маска из этого фильма отсылает к знаменитой картине Эдварда Мунка "Крик".

  • Авиньонские девицы

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо авангарда

    "Авиньонские девицы" - первая картина кубического периода Пабло Пикассо - написана в 1907 году. Две правые фигуры с лицами, напоминающими африканские маски, знаменуют собой рождение нового течения в живописи. Невинный идеал классического обнаженного тела сменил новый образ сексуальности, агрессивный и угрожающий.

  • Зальцбург (2019)

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо отсутствия

    В современном театре Европы актер перевоплощается в образ без помощи объекта, который скрывает лицо. Но в некоторых постановках маска продолжает напоминать о своем рождении в культе смерти. Так "Имярек" (Jedermann) по пьесе Гуго фон Гофмансталя, идущий в Зальцбурге с 1920 года, рассказывает о самодовольном богаче, за которым приходит Смерть.

  • Фукуи

    Маски в истории, религии и культуре

    Лицо традиции

    Через маску в японском театре и сегодня используется техника полного отождествления исполнителя с воплощаемым им персонажем. Надеть маску - это такой же сложный процесс, как "вжиться в роль" по методу Станиславского. Маска и актер не существуют по отдельности. Человек и маска становятся одним целым еще задолго до выхода на сцену.

    Автор: Элла Володина


Контекст

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