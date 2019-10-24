ВЕК: Каждый четвертый немец придерживается антисемитских взглядов

Каждый четвертый немец (27 процентов респондентов) придерживается антисемитских взглядов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Всемирного еврейского конгресса (ВЕК), опубликованные в четверг, 24 октября. В опросе приняли участие 1300 человек, представляющие все федеральные земли Германии.

Показательными являются, в частности, реакции на поставленные вопросы респондентов с высшим образованием и годовым доходом минимум в 100 тысяч евро, относящимся к так называемой элите общества. 28% из них считают, что евреи обладают слишком большой властью в мировой экономике, 26% - слишком большой властью в политике. Эти утверждения, отмечает издания, относятся к классическому репертуару антисемитов. Почти каждый второй в этой группе (48% респондентов) полагает, что евреи более лояльны Израилю, чем Германии.

12 процентов, из числа всех опрошенных, считают, что евреи несут ответственность за большинство войн в мире, 22% уверены, что евреев ненавидят за их поведение и, наконец, 41% отмечают, что евреи слишком много говорят о Холокосте. При этом каждый четвертый опрошенный полагает, что "в сегодняшней Германии возможно повторение нечто подобное Холокосту".

Каждый третий готов выйти на акции протеста

Около 60% опрошенных признают, что евреи подвергаются риску насилия или словесным атакам. Большинство немцев (65 процентов) видят угрозу антисемитизма в Германии. В то же время 36% связывают это с ростом популярности в Германии правых партий. Почти каждый пятый респондент (18%) считает, что причиной тому являются иммигранты из мусульманских стран, а 31% винят в росте антисемитизма мусульманских экстремистов.

Одновременно с ростом антисемитизма, показывают результаты опроса, в обществе растет и желание противодействовать ему. Две трети респондентов, представляющих так называемую элиту, подписали бы петицию против антисемитизма, треть всех опрошенных вышла бы на соответствующие протестные акции.

Комментируя результаты опроса, проведенного за два с половиной месяца до атаки на синагогу в Галле, президент Всемирного еврейского конгресса Рональд Лаудер заявил газете Süddeutsche Zeitung, что антисемитизм в ФРГ достиг критической точки. По его словам, Германия взяла на себя обязательства не допустить возвращения нетерпимости и ненависти к евреям. Если более четверти общества отождествляют себя с антисемитизмом, то для остальных трех четвертей пришло время защищать демократию и толерантность, полагает глава ВЕК.

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