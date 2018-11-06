 Вексельберга, Дерипаску и Костина решили не приглашать на форум в Давосе | Новости из Германии о Европе | DW | 06.11.2018

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Европа

Вексельберга, Дерипаску и Костина решили не приглашать на форум в Давосе

Организаторы Всемирного экономического форума уведомили подпадающих под санкции США российских бизнесменов, что их присутствие на мероприятии нежелательно, пишет FT.

Логотип Всемирного экономического форума

Организаторы Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе уведомили подпадающих под санкции США трех российских бизнесменов, что их присутствие на ежегодном январском мероприятии нежелательно. Об этом во вторник, 6 ноября, сообщает лондонская газета The Financial Times (FT) со ссылкой на знакомых с ситуацией собеседников. По их информации, речь идет о владельце частной бизнес-группы "Ренова" Викторе Вексельберге, бизнесмене Олеге Дерипаске и главе банка ВТБ Андрее Костине.

Подобный шаг подорвал усилия организаторов ВЭФ убедить российского президента Владимира Путина посетить мероприятие, утверждает собеседник издания. Президент РФ не приезжал на форум с 2009 года. 

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Вексельберг, Дерипаска и Костин ранее посещали форум. Кроме того, у Вексельберга есть значительные деловые интересы в Швейцарии, добавляет FT.

Бизнесменам не запрещено посещать Швейцарию

6 апреля министерство финансов США ввело санкции против 24 российских бизнесменов и чиновников, включенных в так называемый "Кремлевский доклад". Кроме Вексельберга, Дерипаски и Костина, в их числе - глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава МВД РФ Владимир Колокольцев, командующий Росгвардией Виктор Золотов, руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Ограничительные меры наложены также на 14 российских компаний. Санкции подразумевают запрет на операции с попавшими под них компаниями и лицами для американских банков.

Ограничительные меры Вашингтона не запрещают российским бизнесменам посещать Швейцарию. Ведение дел с лицами, попавшими под санкции Соединенных Штатов, вызывает растущую обеспокоенность международных организаций, пишет издание. По мнению собеседника FT, организаторы ВЭФ испытывают "огромное давление со стороны США".

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    Автор: Александра Елкина


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