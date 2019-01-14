 Ведомство по охране конституции возьмет под контроль партию АдГ | Новости из Германии о Германии | DW | 15.01.2019

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Германия

Ведомство по охране конституции возьмет под контроль партию АдГ

Службы разведки получат право вести наблюдение за правонационалистическим объединением "Крыло", а также "Молодой альтернативой".

политик АдГ Бьорн Хёке

политик АдГ Бьорн Хёке

Федеральное ведомство по охране конституции (BfV) займется сбором данных о деятельности партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с целью проверки ее на соответствие Основному закону страны.

При этом внутрипартийное правонационалистическое объединение "Крыло", возглавляемое председателем отделения АдГ в федеральной земле Тюрингия Бьорном Хёкке (Björn Höcke), а также молодежная организация "Молодая альтернатива", созданная партией, получили статус подозреваемых в несоответствии принципам конституции, сообщает во вторник, 15 января, издание Der Tagesspiegel.

Контекст

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Данный статус говорит о более серьезных подозрениях и позволяет, кроме прочего, подключать к наблюдению за деятельностью организации сотрудников службы разведки, а также сохранять личные данные подозреваемых.

"Молодая альтернатива" - в фокусе спецслужб

Организация "Молодая альтернатива" уже находится под наблюдением ведомства по охране конституции в городе Бремен, а также федеральных землях Нижняя Саксония и Баден-Вюртенберг. Теперь же BfV собирается проверить подозрение в том, что молодые члены АдГ поддерживают связи с правоэкстремистским движением "идентичников" (Identitäre Bewegung), которые отстаивают в своей идеологии концепцию закрытой европейской культуры, или идентичности, якобы находящейся "под угрозой уничтожения исламом".

За движением "идентичников", которое также имеет статус подозреваемого в несоответствии принципам Основного закона Германии, Федеральное ведомство по охране конституции ведет пристальное наблюдение с 2016 года. 

Полные результаты экспертного заключения, насчитывающего 450 страниц, по ситуации вокруг партии АдГ намерен огласить 15 января в Берлине глава ведомства Томас Хальденванг (Thomas Haldenwang).

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    Автор: Янина Семенова, Григорий Аросев


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