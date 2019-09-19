Ведомство по делам иностранцев

ФРГ выдала иностранным специалистам рекордное число "голубых карт"

В 2018 году в Германии разрешение на работу Blue Card получили более 27 тысяч человек, в том числе 1 600 российских граждан. ФРГ - лидер ЕС по выдаче таких удостоверений.