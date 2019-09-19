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Ведомство по делам иностранцев

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29.07.2018, Thüringen, Erfurt: Eine Polizeiabsperrung in der Innenstadt, wo der nach einer Messerattacke auf einen Passanten flüchtige Gewaltverbrecher zuvor gefasst worden ist. Der wegen Freiheitsberaubung und versuchten Mordes seit Tagen gesuchte 41-jährige litauische Staatsbürger sei zweifelfrei identifiziert. Er werde unverzüglich einem Haftrichter vorgeführt. (zu dpa Flüchtiger Messerstecher von Erfurt gefasst vom 29.07.2018) Foto: Kathleen Sturm/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Захвативший в заложники ребенка в Висмаре задержан 19.09.2019

Полиция задержала выходца из Ганы, который на протяжении пяти часов удерживал в заложниках маленького ребенка в ведомстве по делам иностранцев, пытаясь предотвратить свою депортацию.
A Kurdish woman visits the grave of a relative during a funeral for a member of the Kurdish Internal Security Police Force in northeastern Syrian Kurdish-majority city of Qamishli on August 20, 2019. (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP) (Photo credit should read DELIL SOULEIMAN/AFP/Getty Images)

Сирийские беженцы в Германии: путь домой запрещен? 26.08.2019

Глава МВД ФРГ призывает лишать статуса беженца сирийцев, которые вновь посещают свою родину. Правозащитники возмущены: людей, по их словам, вынуждают к поездке в Сирию лишь чрезвычайные обстоятельства.
30.7.2019*** German Interior Minister Horst Seehofer attends a news conference a day after a man killed an 8-year-old boy by pushing him on to train tracks at Frankfurt's main train station, in Berlin, Germany July 30, 2019. REUTERS/Fabrizio Bensch

Глава МВД ФРГ назвал условия лишения статуса беженца 18.08.2019

По словам Хорста Зеехофера, ряду сирийских беженцев может грозить депортация из Германии.

Metallarbeiter - metal worker | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

ФРГ выдала иностранным специалистам рекордное число "голубых карт" 04.06.2019

В 2018 году в Германии разрешение на работу Blue Card получили более 27 тысяч человек, в том числе 1 600 российских граждан. ФРГ - лидер ЕС по выдаче таких удостоверений.
https://www.youtube.com/watch?v=jh6GCczpanM

Высланному из ФРГ экс-телохранителю бен Ладена запрещен въезд в страны Шенгена 12.08.2018

Власти ФРГ внесли имя депортированного в Тунис Сами А. в список нежелательных лиц Шенгенской информационной системы SIS. Однако суд в Германии требует вернуть мужчину обратно.
04.07.2018, Afghanistan, Kabul: Mohammad Nazar (r) und Basir Ahmad (l) sprechen nach ihrer Ankunft am Flughafen in Kabul miteinander, nachdem sie am Vortag aus Deutschland mit einem Sammelflug aus München abgeschoben wurden. Er ist einer von 69 abgelehnten Asylbewerbern, der bisher größten Gruppe, die trotz der sich verschärfenden Sicherheitslage in Afghanistan abgeschoben wurden. (zu dpa Bisher größte Gruppe nach Afghanistan abgeschoben am 04.07.2018) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Кабуле повесился высланный из ФРГ беженец 12.07.2018

Самоубийство депортированного афганца вызвало критику в адрес министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Ряд немецких политиков потребовали его отставки.
ARCHIV - Syrische Flüchtlinge kommen am 04.04.2016 in das Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen (Niedersachsen). Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat der CSU nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur einen Kompromissvorschlag beim schwierigsten Thema Zuwanderung vorgelegt. (zu dpa Kreise: Merkel legt Kompromissvorschlag bei Obergrenze vor vom 08.10.2017) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

МВД ФРГ опровергло информацию о 30000 исчезнувших беженцах 02.11.2017

В МВД Германии утверждают, что бульварная газета Bild ошиблась в расчетах, сообщая об "исчезновении" 30 тысяч мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в ФРГ.
Eine Frau mit Kopftuch wartet am 18.10.2015 vor dem türkischen Konsulat in Berlin, um ihre Stimme für die türkischen Parlamentswahlen am 01.11.2015 abzugeben. Foto: Lukas Schulze/dpa | Verwendung weltweit

Как Анкара мешает немецким туркам стать гражданами Германии 13.08.2017

Консульства Турции в Германии все чаще отказывают в разрешении на выход из турецкого гражданства. О трех характерных примерах - у DW.
20.12.2016 +++ Berlin Terror Anschlag Breitscheidplatz - LKW ist von der Polizei sichergestellt und wird zur Spurensicherung abgeschleppt 20.12.16 | Verwendung weltweit

Что помешало предотвратить теракт в Берлине? 23.12.2016

Анис Амри, по всей вероятности, совершивший теракт в Берлине, застрелен в Милане. В Германии тем временем спорят о том, почему власти вовремя не остановили потенциального террориста.
Deutschland, Einwanderung, Migration, Migranten, Zuwanderung, Zuwanderungsland, Schild Willkommen in Deutschland. Copyright: Becky Stares/Fotolia.com, #25019527

Студенческая виза - и свобода, и ограничения 29.06.2015

Первое, что предстоит сделать студенту после приезда в Германию, - продлить визу. DW объясняет, как это лучше сделать вовремя и без трудностей.
ARCHIV - Migranten und Migrantinnen stehen auf einer Treppe im Bundeskanzleramt in Berlin (Zoomeffekt - Archivfoto vom 01.10.2008). Hessen soll aus Sicht der CDU- Landtagsfraktion weiter Vorreiter bei der Integration von Zuwanderern bleiben. Als Beispiele nannte der Unions-Abgeordnete Bellino die Vorlaufkurse zur frühen Sprachförderung und das Aufklärungsprojekt für Vorbeter und für weibliche Mitglieder der Moscheen. Gleichzeitig müsse noch mehr für die Schul- und Berufsbildung von Zuwanderern getan werden. Foto: Rainer Jensen (zu lhe 7260 vom 26.01.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Электронное удостоверение иностранца в ФРГ: удобно и практично? 05.09.2011

Иностранцам в ФРГ начали выдавать электронные разрешения на пребывание: пластиковые карточки со встроенным чипом. В русскоязычной общине Германии по-разному относятся к нововведению.
Symbolbild Scheinehe. DW-Montage. Eingestellt 26.08.2009

Любовь или расчет? Как в Германии борются с фиктивными браками 11.03.2011

Жениться или выйти замуж ради получения немецкого гражданства - несложно, были бы деньги. Куда сложнее не лишиться заветного статуса. Выявлением фиктивных браков в Германии занимается Ведомство по делам иностранцев.
Böhmer präsentiert neue Motive für Integration.jpg Die Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Maria Böhmer, stellt am Freitag (04.04.2008) in Berlin neue Plakate der Öffentlichkeit vor. Die Bundesregierung setzt damit ihre Selbstverpflichtung aus dem Nationalen Integrationsplan um, in ihrer Öffentlichkeitsarbeit zum Abbau von Stereotypen beizutragen. Foto: Wolfgang Kumm dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Уполномоченная по делам иностранцев: образование определяет успех интеграции 19.06.2008

Половина молодых мигрантов в Германии не получает полноценного образования, говорится в очередном докладе о положении иностранцев. Риск остаться безработным среди них вдвое выше, чем среди немцев.
Büroangestellter in Archiv

Самые дружелюбные ведомства по делам иностранцев в ФРГ 21.01.2003

Ведомства по делам иностранцев в Эрлангене, Фрайбурге и Висмаре награждены премиями по 25.000 евро от фонда им. Александра Гумбольдта.
An American passenger who refused to give his name, passes a security inspection prior to boarding his plane with destination USA, at the Frankfurt, Germany, international airport, Wednesday, Sept. 11, 2002. Security measures at airports and American representations throughout Germany were increased on the first anniversary of the Sept. 11 terrorist attacks in the US. (AP Photo/Axel Seidemann)

Шенгенские визы нового образца вступят в силу 1 января 2003 26.11.2002

Отто Шили заявил также, что в ведомстве по делам иностранцев будет создан центральный банк данных, в который будут заноситься электронные версии фотографий всех въезжающих в Германию.