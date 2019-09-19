Ведомство по делам иностранцев

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Полиция задержала выходца из Ганы, который на протяжении пяти часов удерживал в заложниках маленького ребенка в ведомстве по делам иностранцев, пытаясь предотвратить свою депортацию.
Глава МВД ФРГ призывает лишать статуса беженца сирийцев, которые вновь посещают свою родину. Правозащитники возмущены: людей, по их словам, вынуждают к поездке в Сирию лишь чрезвычайные обстоятельства.
По словам Хорста Зеехофера, ряду сирийских беженцев может грозить депортация из Германии.
В 2018 году в Германии разрешение на работу Blue Card получили более 27 тысяч человек, в том числе 1 600 российских граждан. ФРГ - лидер ЕС по выдаче таких удостоверений.
Власти ФРГ внесли имя депортированного в Тунис Сами А. в список нежелательных лиц Шенгенской информационной системы SIS. Однако суд в Германии требует вернуть мужчину обратно.
Самоубийство депортированного афганца вызвало критику в адрес министра внутренних дел ФРГ Хорста Зеехофера. Ряд немецких политиков потребовали его отставки.
В МВД Германии утверждают, что бульварная газета Bild ошиблась в расчетах, сообщая об "исчезновении" 30 тысяч мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в ФРГ.
Консульства Турции в Германии все чаще отказывают в разрешении на выход из турецкого гражданства. О трех характерных примерах - у DW.
Анис Амри, по всей вероятности, совершивший теракт в Берлине, застрелен в Милане. В Германии тем временем спорят о том, почему власти вовремя не остановили потенциального террориста.
Первое, что предстоит сделать студенту после приезда в Германию, - продлить визу. DW объясняет, как это лучше сделать вовремя и без трудностей.
Иностранцам в ФРГ начали выдавать электронные разрешения на пребывание: пластиковые карточки со встроенным чипом. В русскоязычной общине Германии по-разному относятся к нововведению.
Жениться или выйти замуж ради получения немецкого гражданства - несложно, были бы деньги. Куда сложнее не лишиться заветного статуса. Выявлением фиктивных браков в Германии занимается Ведомство по делам иностранцев.
Половина молодых мигрантов в Германии не получает полноценного образования, говорится в очередном докладе о положении иностранцев. Риск остаться безработным среди них вдвое выше, чем среди немцев.
Ведомства по делам иностранцев в Эрлангене, Фрайбурге и Висмаре награждены премиями по 25.000 евро от фонда им. Александра Гумбольдта.
Отто Шили заявил также, что в ведомстве по делам иностранцев будет создан центральный банк данных, в который будут заноситься электронные версии фотографий всех въезжающих в Германию.
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