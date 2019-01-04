Ведомство кибербезопасности ФРГ узнало об утечке данных еще в декабре

Федеральное ведомство по безопасности в сфере информационных технологий (BSI) узнало о масштабной утечке личных данных немецких политиков и других известных лиц раньше, чем предполагалось. Об этом глава ведомства Арне Шёнбом (Arne Schönbohm) заявил в интервью телеканалу Phoenix вечером в пятницу, 4 января.

"Мы еще раньше, в декабре, проводили соответствующие беседы с отдельными депутатами, которых затронула кибератака", - рассказал Шёнбом. По его словам, были приняты меры противодействия и устранения последствий предполагаемой кибератаки - в частности, пострадавшим начала помогать специальная группа специалистов.

В Сети оказались личные данные сотни известных лиц

Ранее 4 января на правительственной пресс-конференции в Берлине представитель МВД ФРГ Зёрен Шмидт (Sören Schmidt) заявил, что BSI "только несколько часов назад" узнало о масштабной утечке данных сотен немецких политиков, деятелей искусства, журналистов, музыкантов и других известных людей, которые начали появляться в Сети еще перед католическим Рождеством.

Были опубликованы, в частности, данные кредитных карт, номера телефонов, адреса, личные и внутрипартийные документы, такие как паспорта, счета, письма, приглашения, заявки на посещение партсъездов и даже содержимое чатов депутатов всех партий, представленных в бундестаге, а также депутатов земельных ландтагов, немецких членов европарламента и политиков коммунального уровня. В число тех, кого затронула утечка, оказались президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel).

Федеральное ведомство по уголовным делам узнало об утечке 4 января

В свою очередь Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA), по собственному заявлению, узнало об утечке данных только в ночь на 4 января. Об этом сообщает информагентство dpa со ссылкой на документ, который BKA разослало всем депутатам бундестага.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:52 Now live 01:52 мин Поделиться МВД Германии об атаках российских хакеров Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/36NpE Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ