 Вдова диссидента Лю Сяобо вылетела из Китая на лечение в Германию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 10.07.2018

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Мир

Вдова диссидента Лю Сяобо вылетела из Китая на лечение в Германию

Лю Ся разрешили выезд из КНР вскоре после китайско-германских правительственных консультаций в Берлине.

Лю Ся

Лю Ся

Китайские власти разрешили 57-летней вдове китайского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо выезд из страны. Лю Ся, восемь лет находившаяся в КНР под домашним арестом, планировала пройти курс лечения в Германии. Как сообщило во вторник, 10 июля, агентство dpa со ссылкой на источники в Пекине, она покинула страну на борту самолета финской авиакомпании Finnair.

Брат Лю Ся написал в соцсетях, что она "начинает новую жизнь". Разрешение на выезд было дано всего через день после того, как премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетил Берлин для китайско-германских правительственных консультаций. Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) принимала активное участие в судьбе активистки. Лю Ся покинула страну всего за несколько дней до первой годовщины смерти своего супруга, скончавшегося после длительного заключения от рака печени 13 июля 2017 года.

Как отмечают эксперты, в связи с тем, что брату Лю Ся выезд из КНР запрещен, она вряд ли сможет чувствовать себя полностью свободной за границей. Вдова Лю Сяобо страдает от затяжных депрессий. Живущему в Германии писателю Ляо Иву она неоднократно жаловалась на свое состояние и говорила о возможности скорой смерти.

Преследования Лю Сяобо в КНР и международное признание

Контекст

В намерении оказывать Евросоюзу всяческую помощь в борьбе с долговым кризисом сообщил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель председатель КНР Ху Цзиньтао. Китайскому правозащитнику не позволили встретиться с Меркель. (03.02.2012)

Нобелевский лауреат Лю Сяобо сидит в тюрьме. КНР бойкотирует церемонию в Осло. Эта паническая реакция показывает, как партийные функционеры боятся свободного слова, считает Адриенне Вольтерсдорф. (10.12.2010)

В 2009 году  Лю Сяобо был приговорен в Китае к длительному тюремному заключению. Он был одним из авторов распространенной в интернете "Хартии 08", в которой содержались призывы к демократизации в Китае. В 1989 году правозащитник уже сидел в тюрьме после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь, когда вместе с другими интеллектуалами призывал власти КНР и силовиков не устраивать расправы над студентами.

В 2010 году, уже в заключении, диссидент был удостоен Нобелевской премии мира за "длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Власти КНР назвали решение Нобелевского комитета "непристойным". Место, отведенное для лауреата при вручении премии в Осло, оставалось пустым, жена правозащитника была помещена под домашний арест. 

В 2017 году 61-летний Лю Сяобо скончался от рака печени в университетской клинике города Шэньян на северо-востоке КНР, куда его перевели из тюрьмы менее чем за три недели до смерти. 

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