Вашингтон пояснил создание космических войск США

Создание Вашингтоном космических войск - это "большой шаг", заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время подписания принятого Конгрессом законопроекта в рамках нового оборонного бюджета США на 2020 год. Космос является будущим местом военных действий, и в нем будет "многое происходить", указал он в пятницу. 20 декабря.

В свою очередь министр обороны США Марк Эспер указал, что задачей космических сил станет защита доминирующей позиции Вашингтона в космосе. "Наша зависимость от возможностей, опирающихся на поддержку из космоса, резко возросла", - заявил он. Эспер сравнил создание космических войск с учреждением в 1947 году военно-воздушных сил.

Численность космических войск - 16 тысяч человек

Конгресс США одобрил создание космических войск 17 декабря. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. По данным Пентагона, общая численность космических войск США составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд.

В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защищаться от агрессии и проводить операции в космосе. Отмечается, что пока в космические войска не будут нанимать новых военных, они будут рекрутированы из военно-воздушных сил.

Смотрите также:

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Наблюдения из космоса помогают на земле До того, как в середине 20-го столетия первые спутники оказались на околоземной орбите, мы почти ничего не знали о динамике изменения климата. Сейчас благодаря снимкам и другим данным, получаемым со спутников, человечество пишет историю постоянно изменяющейся планеты Земля. В 1985 году с помощью спутников была обнаружена озоновая дыра. Эти данные помогают бороться с изменениями климата.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Спутники, сообщающие о тающих ледниках Некоторые спутники фиксируют признаки изменения климата: тающие ледники, повышающийся уровень мирового океана и даже растущее содержание в атмосфере CO2. Этот спутник Jason-3 - один из самых современных, он способен с максимальной точностью провести замеры водной поверхности Земли. Эти данные помогут понять, как глобальное потепление влияет на мировой океан.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Данные со спутников помогают предотвратить катаклизмы Искусственные спутники играют важную роль в предотвращении природных катаклизмов: ураганов, землетрясений, цунами, лесных пожаров. Они собирают информацию, которая помогает заблаговременно оповещать о возможном природном бедствии, прогнозировать его масштабы и интенсивность. Особенно полезны данные со спутников для наблюдения за ураганным ветром и предотвращения его последствий.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Цветы в космосе Могут ли расти цветы на околоземной орбите? Астронавты на МКС обнаружили, что в космосе для того, чтобы вырастить овощи, понадобится меньше воды. А КНР уже давно предпринимает попытки вырастить на Луне хлопок. Все эти знания могут в будущем играть решающую роль в развитии сельского хозяйства.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Негативное влияние освоения космоса Освоение космического пространства имеет и негативные последствия для окружающей среды. После каждого запуска ракеты происходит выброс оксида алюминия, который накапливается в стратосфере и влияет на уменьшение озонового слоя земли.

Как спутники Земли помогают бороться с изменением климата Космический мусор На околоземной орбите сейчас находятся 20 000 элементов космического мусора: от деталей ракет до шурупов и отработанных матриц. Если этот мусор не утилизировать, то он может негативно воздействовать на спутники, подлетая к ним слишком близко и препятствуя сбору информации, которая необходима для борьбы с глобальным потеплением. Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова

