 Вашингтон пояснил создание космических войск США | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 21.12.2019

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Мир

Вашингтон пояснил создание космических войск США

Глава Пентагона Марк Эспер сравнил создание космических сил с образованием военно-воздушных войск США в 1947 году.

Запуск корабля SpaceX Falcon во Флориде

Создание Вашингтоном космических войск - это "большой шаг", заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время подписания принятого Конгрессом законопроекта в рамках нового оборонного бюджета США на 2020 год. Космос является будущим местом военных действий, и в нем будет "многое происходить", указал он в пятницу. 20 декабря.

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В свою очередь министр обороны США Марк Эспер указал, что задачей космических сил станет защита доминирующей позиции Вашингтона в космосе. "Наша зависимость от возможностей, опирающихся на поддержку из космоса, резко возросла", - заявил он. Эспер сравнил создание космических войск с учреждением в 1947 году военно-воздушных сил.

Численность космических войск - 16 тысяч человек

Конгресс США одобрил создание космических войск 17 декабря. Они станут шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. По данным Пентагона, общая численность космических войск США составит на начальном этапе 16 тысяч военнослужащих и гражданских сотрудников, командующим станет генерал Джей Реймонд.

В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск - защищаться от агрессии и проводить операции в космосе. Отмечается, что пока в космические войска не будут нанимать новых военных, они будут рекрутированы из военно-воздушных сил.

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    Автор: Тим Шауэнберг, Наталья Позднякова


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