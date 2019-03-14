 Вашингтон грозит принять ″жесткие меры″ в торговом конфликте с Брюсселем | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 15.03.2019

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Мир

Вашингтон грозит принять "жесткие меры" в торговом конфликте с Брюсселем

Если Евросоюз не возобновит диалог о торговом соглашении, США предпримут "серьезные экономические шаги", заявил Трамп, не уточнив, какие именно.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет жесткие меры, если Брюссель не продолжит переговоры об условиях двусторонней свободной торговли. "Если они не будут с нами разговаривать, мы предпримем шаги, которые чреваты серьезными экономическими последствиями", - заявил Трамп, выступая в четверг, 14 марта, в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. О каких именно мерах идет речь, президент США не уточнил.

Контекст

После президентских выборов в США в Брюсселе ожидают длительной паузы в переговорах по TTIP. Впрочем, отказ США от идеи свободной торговли может создать для ЕС новые возможности. (12.11.2016)

Дональд Трамп выполняет свои предвыборные обещания об отмене "нечестных" правил мировой торговли. Введение им штрафных пошлин на товары из ЕС, Китая и других стран ставит мир на грань торговой войны. (06.07.2018)

По словам Трампа, Евросоюз "очень несправедливо обращается" с Соединенными Штатами.

Резолюция Европарламента о начале переговоров с США

Ранее тот же день депутаты Европарламента большинством голосов выступили против возобновления переговоров с США о свободной торговле.

Несмотря на то, что данная резолюция Европарламента не является обязательной к исполнению, наблюдатели трактуют ее как символический жест, демонстрирующий настроения стран-членов ЕС по данному вопросу.

Торговля между ЕС и США

Перед избранием Трампа Евросоюз и США были близки к заключению соглашения о свободной торговле (TTIP), однако переговоры были заморожены вскоре после выборов, еще до вступления Трампа в должность президента.

В настоящее время Брюссель намерен инициировать диалог с Вашингтоном об условиях торговли промышленными товарами, чтобы избежать введения США штрафных таможенных пошлин на европейские автомобили и автозапчасти.

Однако еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём пока не получила от представителей стран-членов ЕС мандат на ведение соответствующих переговоров

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  • Банки с арахисовым маслом на полке супермаркета

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  • Кувшин и стакан с апельсиновым соком

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  • Бутылки с американским виски

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    В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.

  • Логотип компании Levi's

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Американские джинсы

    Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.

  • Логотип компании Harley Davidson

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Мотоциклы и мопеды

    А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.

  • Катер на выставке в Чикаго

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Яхты и моторные лодки

    Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.

  • Сотрудник сталелитейного завода

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности

    ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.

  • Веерх из игральных карт в руке

    На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

    Игральные карты

    Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.

    Автор: Ирина Филатова


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На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза

С 22 июня действуют ответные пошлины ЕС на ряд товаров из США, введенные в качестве штрафной меры. В списке оказались, к примеру, американская еда и джинсы. Подробнее - в галерее DW.  

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