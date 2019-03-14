Вашингтон грозит принять "жесткие меры" в торговом конфликте с Брюсселем

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон примет жесткие меры, если Брюссель не продолжит переговоры об условиях двусторонней свободной торговли. "Если они не будут с нами разговаривать, мы предпримем шаги, которые чреваты серьезными экономическими последствиями", - заявил Трамп, выступая в четверг, 14 марта, в Вашингтоне в присутствии премьер-министра Ирландии Лео Варадкара. О каких именно мерах идет речь, президент США не уточнил.

По словам Трампа, Евросоюз "очень несправедливо обращается" с Соединенными Штатами.

Резолюция Европарламента о начале переговоров с США

Ранее тот же день депутаты Европарламента большинством голосов выступили против возобновления переговоров с США о свободной торговле.

Несмотря на то, что данная резолюция Европарламента не является обязательной к исполнению, наблюдатели трактуют ее как символический жест, демонстрирующий настроения стран-членов ЕС по данному вопросу.

Торговля между ЕС и США

Перед избранием Трампа Евросоюз и США были близки к заключению соглашения о свободной торговле (TTIP), однако переговоры были заморожены вскоре после выборов, еще до вступления Трампа в должность президента.

В настоящее время Брюссель намерен инициировать диалог с Вашингтоном об условиях торговли промышленными товарами, чтобы избежать введения США штрафных таможенных пошлин на европейские автомобили и автозапчасти.

Однако еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём пока не получила от представителей стран-членов ЕС мандат на ведение соответствующих переговоров.

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