Вацлав Гавел

Кадыров против правозащитников: как в Чечне шьют дело Оюбу Титиеву - DW Новости (08.10.2018)

Лауреатом премии Вацлава Гавела в этом году стал глава чеченского отделения общества "Мемориал" Оюб Титиев. Правозащитник не смог лично получить награду, так как находится в заключении по обвинению в хранении марихуаны. Очередное заседание суда состоялось прямо накануне объявления решения о премии. Коллеги Титиева считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.