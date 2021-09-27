Вацлав Гавел

.
Лауреатом премии Вацлава Гавела в этом году стал глава чеченского отделения общества "Мемориал" Оюб Титиев. Правозащитник не смог лично получить награду, так как находится в заключении по обвинению в хранении марихуаны. Очередное заседание суда состоялось прямо накануне объявления решения о премии. Коллеги Титиева считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.
Лауреатом премии Вацлава Гавела этого года стал глава чеченского отделения общества "Мемориал" Оюб Титиев, который находится в заключении по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитники уверены, что дело о наркотиках - это политический заказ.