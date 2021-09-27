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Вацлав Гавел

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Tatiana Khomich holds a poster of jailed Belarus civil rights activist Maria Kalesnikava who won the Vaclav Havel Human Rights Prize awarded at the Parliamentary Assembly of the Council of Europe in Strasbourg, eastern France, Monday, Sept. 27, 2021. (AP Photo/Jean-Francois Badias)

Премия Совета Европы Колесниковой - награда белорусам и тревожный сигнал 27.09.2021

В Страсбурге престижную премию в сфере правозащиты присудили одной из ключевых фигур белорусской оппозиции Марии Колесниковой. DW узнала, как эту новость восприняли в Беларуси и Германии.
MINSK, BELARUS - AUGUST 04: A court hearing on the criminal case against Maria Kolesnikova and Maxim Znak is being held in Minsk, Belarus on August 04, 2021. Stringer / Anadolu Agency

Мария Колесникова награждена премией Вацлава Гавела 27.09.2021

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, осужденная на 11 лет лишения свободы, стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Награду от имени Марии получила ее сестра.
22/06/2021*** News Bilder des Tages MOSCOW, RUSSIA - JUNE 22, 2021: Opposition activist Alexei Navalny attends via video link as Moscow s Preobrazhensky District Court adjourns for June 25 a hearing into his flight risk claim against pre-trial detention centre No 1 Matrosskaya Tishina in order to give Navalny s lawyer an opportunity to study case papers. Preobrazhensky District Court/TASS THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS105BFE

Немцы увлеклись книгой судебных речей Навального 21.08.2021

Изданные в Германии судебные речи Алексея Навального вошли в топ-20 бестселлеров по версии Der Spiegel. Политик воспринимается как продолжатель традиций мирного сопротивления.
Bildnummer: 53518401 Datum: 02.10.2009 Copyright: imago/CTK Photo Velvet Revolution, Prague, November 1989, citizens waving Czech national flags cry for the change of the government at Wenceslas Square. The anger with the Communist government escalated after a brutal police crack down on students on November 17th at the National Boulevard. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Tschechoslowakei samtene revolution kbdig 2009 quer Bildnummer 53518401 Date 02 10 2009 Copyright Imago CTK Photo Velvet Revolution Prague November 1989 Citizens Waving Czech National Flags Cry for The Change of The Government AT Wenceslas Square The Anger With The Communist Government escalated After a brutal Police Crack Down ON Students ON November 17th AT The National Boulevard PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Czechoslovakia Velvet Revolution Kbdig 2009 horizontal

30 лет "бархатной революции": почему чехи вновь выходят на улицы? 16.11.2019

В ноябре 1989 года жители Чехословакии вышли на улицы, требуя положить конец коммунистическому режиму. Сегодня чехи вновь протестуют, пытаясь защитить завоевания "бархатной революции".
Files - University professor, blogger, and member of the Muslim Uighur minority, Ilham Tohti pauses before a classroom lecture in Beijing on June 12, 2010. Photo: Frederic J. BROWN/afp/dpa (zu dpa Uigurischer Regimekritiker in China zu lebenslanger Haft verurteilt vom 23.09.2014) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Премия Вацлава Гавела вручена активисту-уйгуру и молодым правозащитникам 30.09.2019

Уйгурский ученый Ильхам Тохти, сидящий в тюрьме, получил премию Вацлава Гавела. Наградой также отмечены молодые правозащитники балканских стран.

Почему Оюб Титиев оказался за решеткой на самом деле (09.01.2019) 09.01.2019

В среду исполнился год с момента задержания чеченского правозащитника Оюба Титиева. Он был обвинен в хранении наркотиков. Правозащитные организации уверены, что дело Титиева полностью сфабриковано.

Кадыров против правозащитников: как в Чечне шьют дело Оюбу Титиеву - DW Новости (08.10.2018) 08.10.2018

Лауреатом премии Вацлава Гавела в этом году стал глава чеченского отделения общества "Мемориал" Оюб Титиев. Правозащитник не смог лично получить награду, так как находится в заключении по обвинению в хранении марихуаны. Очередное заседание суда состоялось прямо накануне объявления решения о премии. Коллеги Титиева считают дело сфабрикованным и политически мотивированным.

Как режим Кадырова мстит Титиеву (08.10.2018) 08.10.2018

Лауреатом премии Вацлава Гавела этого года стал глава чеченского отделения общества "Мемориал" Оюб Титиев, который находится в заключении по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитники уверены, что дело о наркотиках - это политический заказ.
Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the respected human rights group Memorial, right, stands behind the bars in court before a hearing in Grozny, Russia, Friday, Sept. 28, 2018. Oyub Titiev, the head of a Chechnya branch of the respected human rights group Memorial, has been behind bars since his January arrest in a case denounced by Western nations and international human rights groups. (AP Photo/Muss Sadulayev) |

Чеченский правозащитник Титиев удостоен премии Совета Европы 08.10.2018

Присуждение премии имени Вацлава Гавела стало признанием работы Оюба Титиева, который находится под арестом, а также всего центра "Мемориал", заявила глава ПАСЕ.
Oyub Titiyev, the head of regional branch of Russian human rights group Memorial attends a court hearing in Grozny, Russia, Thursday, Jan. 25, 2018. Titiyev has been in custody since his arrest earlier this month on drug possession charges that Memorial said described as trumped up. (AP Photo/Musa Sadulayev) |

Глава чеченского "Мемориала" номинирован на премию Совета Европы 29.08.2018

Оюб Титиев выдвинут на премию имени Вацлава Гавела наряду с правозащитниками из Кубы и Бахрейна. Лауреат премии этого года станет известен 8 октября.
09.10.2017 Bekannte des Gewinners Arslan Murat Simone Gaboriau. Sie verlas die Dankesrede in Murat Namen.

Премию Совета Европы получил сидящий в тюрьме турецкий юрист 09.10.2017

Премию имени Вацлава Гавела получил турецкий юрист Мурат Арслан, сидящий в тюрьме. В Турции его обвиняют в участии в движении гюленистов, которые, по мнению президента Эрдогана, организовали путч в июле 2016 года.
ARCHIV - Die Menschenrechtsaktivistin Nadia Murad Basee Taha steht am 31.05.2016 im niedersächsischen Landtag in Hannover (Niedersachsen). Foto: Julian Stratenschulte/dpa (zu dpa Ex-IS-Gefangene Murad bekommt europäischen Menschenrechtspreis vom 10.10.2016) +++(c) picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte

Бывшая пленница ИГ удостоена премии имени Вацлава Гавела 10.10.2016

Сбежавшая из сексуального рабства в Ираке Надия Мурад награждена правозащитной премией Совета Европы. Она борется за освобождение из плена "Исламского государства" своих единоверок езидок.
Der russische Künstler Petr Pawlensky verlässt das Gerichtsgebäude in Moskau. Foto: Yulia Wyschnewezkaya / DW Copyright: © David Heald

Художник Павленский лишен премии Гавела 08.07.2016

Художнику Петру Павленскому аннулировали премию Вацлава Гавела. Организация Human Rights Foundation уличила российского акциониста в поддержке "группы, использующей насилие".
Der russische Künstler Petr Pawlensky verlässt das Gerichtsgebäude in Moskau. Foto: Yulia Wyschnewezkaya / DW Copyright: © David Heald

Художник Павленский заявил, что ему не выплачивают премию Гавела 04.07.2016

Комиссия премии им. Гавела заявила о необходимости провести повторную экспертизу после того, как узнала о намерении Павленского передать деньги "приморским партизанам", заявил активист.
Gerichtsprozess in Moskau gegen den russischen Künstler Pyotr Pavlenskiy. +++ (C) DW/Y. Vishnevestkaya.

Комментарий: России Павленского и Шамсуарова обречены столкнуться 28.05.2016

Петр Павленский стал символом России, готовой буквально на все, чтобы покончить с Россией Руслана Шамсуарова, пишет Константин Эггерт. Комментарий российского журналиста специально для DW.

Эксклюзивное интервью с правозащитницей Людмилой Алексеевой (02.10.2015) 02.10.2015

Старейшая российская правозащитница Людмила Алексеева на этой неделе в ПАСЕ получила премию имени Вацлава Гавела. Корреспондент DW встретился с ней в Страсбурге.
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