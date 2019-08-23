 Вася Обломов о протестах в Москве: Быть недовольным - нормально | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 23.08.2019

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Россия

Вася Обломов о протестах в Москве: Быть недовольным - нормально

В начале августа российский музыкант Вася Обломов записал песню "Дым", посвященную пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW он поделился своим мнением о происходящем в стране.

Вася Обломов (фото из архива)

Российский музыкант Василий Гончаров, выступающий под псевдонимом Вася Обломов, стал популярен после выхода песни "Магадан", высмеивающей массовую культуру в России. В 2012 году он зачитал рэп с Ксенией Собчак и Леонидом Парфеновым.

Обломов также известен своей активной гражданской позицией. Он был одним из немногих российских музыкантов, который выступал на митингах "За честные выборы" и на концертах в поддержку Алексея Навального в ходе его мэрской избирательной кампании.

А в начале августа Обломов записал новый трек "Дым", посвященный лесным пожарам в Сибири и протестам в Москве. В интервью DW музыкант рассказал о том, что думает о происходящем и какую роль музыка играет в протестном движении.

DW: Ваша новая песня называется "Дым". Почему она вышла именно сейчас ?

Вася Обломов: Это художественное произведение о происходящем в стране. Во все времена искусство должно быть современным и отражать время и жизнь. 

Участники акций протеста в Москве 10 августа

Участники акций протеста в Москве 10 августа

- Реальность, которую вы отражаете - это протесты в центре Москвы, горящая Сибирь, события в Донбассе. Но это делают не все художники в России. Почему так происходит?

 - Я не могу расписываться за людей, у которых есть свои представления о жизни. Для некоторых артистов протест против системы - это, например, неучастие в окологосударственных митингах. То есть, формально они не появляются на вашем канале, не делают заявлений о том, что так жить нельзя, бить людей нельзя. Точно так же они не высказываются на тему того, что людей бить надо. Для них это уже знак протеста - то есть, мы отказываемся от бабла, мы не хотим стоять под этим знаменем этой партии и так далее. Но формально они молчат, и никто их не слышит.

Есть люди, которые считают, что политикой интересоваться неправильно, что это не их дело. Но это просто глупость. Мы все - обладатели паспортов РФ и должны интересоваться политикой, иначе политика заинтересуется нами. У нас нет закона, по которому все должны быть довольны, и если люди недовольны, то это как раз нормально.

 - В 2012 году вы тоже принимали активное участие в протестах, выступали на митингах "За честные выборы". На ваш взгляд, что изменилось с тех пор?

 - Мое отношение с тех лет не поменялось. Выборы как были такими, так и остались, люди, сидящие на этих должностях, так там и остались. Но, наверное, впервые в новейшей истории России люди вышли на улицы, зная, что полиция будет их избивать, что их могут посадить, несмотря на ночные обыски, которые происходили у всех мало-мальски известных протестных деятелей, несмотря на посадки всех лидеров протеста и угрозы на федеральных каналах.

Государственная медиамашина по полной программе угрожала простому человеку и пугала его, чтобы он ни в коем случае не выходил на этот митинг: ему гарантировали, что ему обратно прилетит дубинкой. И, несмотря на это, люди оказались на улице.

Задержания участников акции протеста в Москве 10 августа

Задержания участников акции протеста в Москве 10 августа

Мне кажется, что они (власти РФ. - Ред.) много часов проводят, думая, что вообще с этим делать, как же еще их напугать. Они выдумывают идиотские рассказы о том, что это приезжие и так далее. Но даже если они (протестующие. - Ред.) не имеют московской прописки, это же не американцы, а граждане России, наши люди. В общем-то, это история не про выборы в Мосгордуму, а про несправедливость. Люди возмутились не потому, что кого-то не зарегистрировали на выборах, а из-за вопиющей несправедливости и неуважения, растоптанного человеческого достоинства. И я не понимаю, как можно в данном случае не поддерживать людей, которые этим недовольны.

 - Принимали ли вы участие в акциях протеста в этом году?

 - Нет. Во время двух акций меня не было в Москве, а на первую я не ходил.

 - Как вы относитесь к музыкантам, которые выступали на акциях протеста - считаете ли вы это смелым поступком?

- Я не считаю, что быть нормальным - это героический поступок. Если в омоновца полетел пластиковый стаканчик, то я не считаю, что за это нужно сажать в тюрьму. Это глупость, не имеющая ничего общего со здравым смыслом. Те, кто выступает против полицейского произвола - не герои, а просто нормальные люди. Сейчас дело - не в политических взглядах, а в общем ощущении справедливости. Когда тебя просто так бьют палкой по голове на улице в Москве, это неправильно.

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Москва была перекрыта не протестующими, которые пришли к мэрии в выходной день - ну, постояли бы у закрытой мэрии, покричали бы, сфотографировались, высказали свои требования и разошлись домой. Единственной угрозой москвичам и гостям столицы в тот день на улицах были огромные толпы полицейских с дубинками, в касках, которые приехали воевать с теми, кого в Москве нет. Вся Москва была перегорожена. Я не знаю, зачем они ловили этих людей. Это очень странно. И человек, который принял это решение, сам увеличил возмущение граждан.

Полиция должна защищать граждан. Если бы кто-то начал крушить витрины или бросать "коктейли молотова" в мэрию Москвы и полиция арестовала бы этих людей, это было бы понятно. Но когда просто кто-то стоит или даже кричит о том, что ему не нравится, что не зарегистрировали его кандидата, и полиция выходит с дубинками, это несправедливо.

 - Какую роль музыка играет в протестном движении - в 2012 году и сейчас?

 - В 2012 году почти не было никаких музыкантов. Я согласился выступать на проспекте Сахарова потому, что мне рассказали, что почти все музыканты отказались. Мне это было неприятно.

Мы все граждане, и дело не в том, что на митинге поют песни. Митинг - не для песен, не для провождения времени и не для того, чтобы посмотреть на известных людей. Митинг - это попытка взаимодействия общества с властью. Если диалог потерян, если, используя обычные институты, добиться справедливости от власти не получается, то люди выходят на митинг. Задача властей - не разогнать их всех, а наладить диалог. Потому что власть - не только для тех, кто ее любит и поддерживает, а для всех жителей нашей страны, и им всем должно здесь быть одинаково хорошо. В этом смысле музыканты ничем не отличаются от других граждан.  Если ты считаешь, что творится несправедливость, ты должен что-то сделать для того, чтобы она прекратилась.

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