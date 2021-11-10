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Варшава

Charles Michel (l), Präsident des Europäischen Rats, und Mateusz Morawiecki, Ministerpräsident von Polen, stehen für ein Foto während eines Treffens in Warschau, für Gespräche zu der angespannten Lage an der belarussisch-Polnischen Grenze. +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС обсудит расширение санкций против Минска 15 ноября 10.11.2021

ЕС рассмотрит финансирование инфраструктуры для защиты границ Польши и стран Балтии с Беларусью, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Варшаве. Премьер Польши призвал созвать экстренный саммит ЕС.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Комментарий: Выслать беженцев в Беларусь - не решение 09.11.2021

В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Hundreds of migrants try to cross from the Belarus side of the border with Poland near Kuznica Bialostocka, Poland, in this video-grab released by the Polish Defence Ministry, November 8, 2021. MON/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Германия готова помочь Польше в урегулировании ситуации на границе с Беларусью 08.11.2021

Глава МВД ФРГ обратился к Варшаве с предложением о помощи в охране границы с Беларусью, сообщил представитель ведомства. Пресс-секретарь МИД Германии заявила о согласовании ЕС пакета мер по урегулированию ситуации.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Польша обеспокоена продвижением сотен мигрантов к ее границе 08.11.2021

Варшава предупредила Минск, что ситуация на границе может обостриться и привести к жертвам. Белорусские пограничники сообщили, что огромная толпа мигрантов уже перешла на территорию Польши.
A protester holds up a photograph of Iza as people take part in a demonstration on November 6, 2021 in Warsaw, Poland, to mark the first anniversary of a Constitutional Court ruling that imposed a near-total ban on abortion, and also to commemorate the death of pregnant Polish woman Iza. - Poland's Constitutional Court in 2020 sided with the Catholic country's populist right-wing government to rule that terminations over foetal defects were unconstitutional. This resulted in a further tightening of already heavy restrictions on abortions and thousands of women have sought help abroad. (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP)

В Польше прошли массовые акции в память о скончавшейся беременной 06.11.2021

Участники польских акций в память о 30-летней Изабелле, умершей в больнице Пщины, требовали либерализации законодательства в сфере абортов. В Варшаве демонстрация собрала десятки тысяч человек.
16.09.2020, Lubmin - In einem Container ist ein Informationszentrum in der Nähe der Erdgasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 2 zu sehen. Noch fehlen die letzten Verbindungen zwischen den Rohrsystemen, diese werden erst nach Fertigstellung der Pipeline angeschlossen. Später sollen sechseinhalb Millionen Kubikmeter Erdgas pro Stunde hier verarbeitet werden und mit dem richtigen Druck an weiterführende Pipelines abgegeben werden. Ursprünglich sollte die Pipeline für Erdgas aus Russland Ende 2019 in Betrieb gehen. Knapp acht Milliarden Euro wurden bereits in die Pipeline investiert. Derzeit fehlen noch 150 des insgesamt 2.360 Kilometer langen Doppelstrangs der deutsch-russischen Erdgagspipeline Nord Stream 2.

Der Spiegel: Сертифицируя Nord Stream 2, ФРГ игнорировала мнение Польши 06.11.2021

Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.
09.07.2021 A razor wire barrier is installed on border with Belarus in Druskininkai, Lithuania July 9, 2021. REUTERS/Janis Laizans

Из-за мигрантов Литва начинает строительство стены на границе с Беларусью 04.11.2021

Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
Polish Army Soldiers build a fence with concertina wire at the Belarusian border in order to stop immigrants from entering the country in Krynki, Poland on 27 August, 2021. In August only more than 2000 immigrants entered Poland from Belarus. The Polish government decided to build a fence to put a stop to an influx of migrants walking across the Belarus border. The border between Belarus and Poland is also the border of the European Union. Poland accuses the Lukashenko regime of orchestrating the transit of thousands of migrants from the Middle East to put pressure on the EU. (Photo by Dominika Zarzycka/NurPhoto)

Варшава возложила на Минск ответственность за нарушение границы вооруженными людьми 03.11.2021

Трое вооруженных человек в форме пересекли границу Польши со стороны Беларуси, утверждают власти в Варшаве. Временный поверенный Беларуси вызван в польский МИД.
A picture taken on September 19, 2017 at Rennes' courthouse shows a statue of the goddess of Justice balancing the scales. / AFP PHOTO / LOIC VENANCE (Photo credit should read LOIC VENANCE/AFP/Getty Images)

Суд ЕС распорядился штрафовать Польшу на 1 млн евро в день 27.10.2021

Штраф вызван отказом Польши выполнять решения высших судов по реформе своей судебной системы. Люксембург указал Варшаве на ценности ЕС и призвал упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
People join a protest in solidarity with migrants who have been pushed back at Poland's border with Belarus, in Warsaw, Poland, on Sunday, Oct. 17, 2021. Thousands of people have marched in Warsaw in solidarity with migrants and asylum-seekers at the Poland-Belarus border who have been pushed back by Polish authorities. (AP Photo/Czarek Sokolowski)

В Варшаве прошла акция в поддержку нелегальных мигрантов 17.10.2021

Демонстрации протеста в польской столице стали ответом на решение парламента, проголосовавшего за легализацию изгнания мигрантов на границе.
ARCHIV - Aufnajhme vom 23.06.2013 zeigt Terminal F des Moskauer Flughafens Scheremetjewo, auf dem der amerikanische Geheimdienstspezialist Edward Snowden am Vortag mit einer Aeroflot-Maschine aus China gelandet ist. Snowden sitzt nach seiner Flucht aus Hongkong weiter im Transitbereich des Moskauer Flughafens fest - ohne gültige Papiere. Appelle aus Washington, den 30-Jährigen auszuliefern, verhallen in Moskau bisher ungehört. Photo: ITAR-TASS/ Anton Novoderezhkin/dpa (zu dpa Nervenkrieg um Snowden - US-Informant sitzt ohne Pass in Moskau fest vom 25.06.2013)

Главред "Комсомолки": Журналиста Можейко принудили вернуться в Минск 16.10.2021

Геннадий Можейко, написавший о застрелившем сотрудника КГБ минчанине, пытался вылететь из Шереметьево в Варшаву. Однако российские спецслужбы заявили, что он должен вернуться в Минск, сообщил Владимир Сунгоркин.
FILE PHOTO: Polish border guards stand next to a group of migrants stranded on the frontier between Belarus and Poland near the village of Usnarz Gorny, Poland September 1, 2021. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

В Варшаве заявили о попытке штурма границы мигрантами 11.10.2021

По данным Варшавы, попытки силового пересечения польско-белорусской границы большими группами нелегальных мигрантов удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников погранслужбы и военнослужащих Польши.
4.10.2021*** Polen l Dorf Budy nahe der Belarussischen Grenze Restaurant

Граница Польши и Беларуси: режим ЧП убивает местный туризм 10.10.2021

Противостояние между Минском и Варшавой из-за мигрантов, нелегально переправляемых в ЕС, ударило по польским предприятиям вблизи границы, специализирующимся на туризме. Репортаж DW.

September 22, 2021, Warsaw, Masovia, Poland: Protesters hold Polish and EU flags tied together during a demonstration outside the Constitutional Tribunal..Judges of Poland's Constitutional Tribunal on September 22nd recessed proceedings in a case to decide which has primacy: the Polish constitution or the law of the European Union. The Constitutional Tribunal said it would take up the question again on Sept. 30 however during the proceedings a group of people protested saying that it is an attempt of Polexit, an attempt to lead Poland out of the European Union. (Credit Image: © Attila Husejnow/SOPA Images via ZUMA Press Wire

Варшава хочет выхода из ЕС? Вердикт КС Польши и реакция Брюсселя 08.10.2021

Решение КС Польши о примате законодательства этой страны над законами ЕС вызвало бурную реакцию в Брюсселе. Многие опасаются, что выход Польши из ЕС - не за горами. Это действительно так?
14.06.2021 A graffiti depicting Alexei Anatolievich Navalny Founder of the Anti-Corruption Foundation, he is known for his opposition to the regime of President Vladimir Putin, in Geneva, Switzerland, Monday, June 14, 2021. The meeting between US President Joe Biden and Russian President Vladimir Putin in Geneva, scheduled for Wednesday, June 16, 2021. (KEYSTONE/Martial Trezzini)

Волков и Милов приняли от имени Навального польскую премию "Рыцарь свободы" 05.10.2021

В Варшаве вручена премия "Рыцарь свободы", которой удостоен Алексей Навальный. Вместо российского политика, находящегося в заключении, на церемонию приехали Леонид Волков и Владимир Милов.
Usnarz Gorny, 1.9.2021***Polnische Sicherheitskräfte umringen Migranten, die an der Grenze zu Weißrussland festsitzen. Nach der Verhängung des Ausnahmezustandes an der Grenze zu Belarus hat Polen die betroffenen Ortschaften mit Warnhinweisen markiert. Die Hinweise seien direkt unter den Ortseingangsschildern montiert worden, schrieb Innenminister Mariusz Kaminski am Donnerstagabend auf Twitter. +++ dpa-Bildfunk +++

Холод и голод: от чего погибли мигранты на границе Польши с Беларусью 21.09.2021

Три беженца были обнаружены мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши, и еще одна женщина - на белорусской стороне. Варшава расследует их гибель и обвиняет Минск в "организованной акции".
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