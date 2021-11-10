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ЕС рассмотрит финансирование инфраструктуры для защиты границ Польши и стран Балтии с Беларусью, заявил глава Евросовета Шарль Мишель в Варшаве. Премьер Польши призвал созвать экстренный саммит ЕС.
В Польше с конца октября действует закон, который еще больше упрощает высылку из страны людей, ищущих убежища. Варшава снова предает общие ценности ЕС, считает Макс Цандер. Вину с Лукашенко он не снимает.
Глава МВД ФРГ обратился к Варшаве с предложением о помощи в охране границы с Беларусью, сообщил представитель ведомства. Пресс-секретарь МИД Германии заявила о согласовании ЕС пакета мер по урегулированию ситуации.
Варшава предупредила Минск, что ситуация на границе может обостриться и привести к жертвам. Белорусские пограничники сообщили, что огромная толпа мигрантов уже перешла на территорию Польши.
Участники польских акций в память о 30-летней Изабелле, умершей в больнице Пщины, требовали либерализации законодательства в сфере абортов. В Варшаве демонстрация собрала десятки тысяч человек.
Берлин пренебрег позицией Варшавы, соглашаясь на сертификацию компании Nord Stream 2. Польский регулятор и немецкие экологи заявляют о высоких рисках для безопасности поставок газа.
Литва приступила к строительству заграждения на границе с Беларусью. На первых участках литовско-белорусской границы уже установлен стальной забор. МВД в Варшаве также представило свои планы по возведению стены.
Трое вооруженных человек в форме пересекли границу Польши со стороны Беларуси, утверждают власти в Варшаве. Временный поверенный Беларуси вызван в польский МИД.
Штраф вызван отказом Польши выполнять решения высших судов по реформе своей судебной системы. Люксембург указал Варшаве на ценности ЕС и призвал упразднить дисциплинарную палату Верховного суда.
Демонстрации протеста в польской столице стали ответом на решение парламента, проголосовавшего за легализацию изгнания мигрантов на границе.
Геннадий Можейко, написавший о застрелившем сотрудника КГБ минчанине, пытался вылететь из Шереметьево в Варшаву. Однако российские спецслужбы заявили, что он должен вернуться в Минск, сообщил Владимир Сунгоркин.
По данным Варшавы, попытки силового пересечения польско-белорусской границы большими группами нелегальных мигрантов удалось предотвратить благодаря вмешательству сотрудников погранслужбы и военнослужащих Польши.
Противостояние между Минском и Варшавой из-за мигрантов, нелегально переправляемых в ЕС, ударило по польским предприятиям вблизи границы, специализирующимся на туризме. Репортаж DW.
Решение КС Польши о примате законодательства этой страны над законами ЕС вызвало бурную реакцию в Брюсселе. Многие опасаются, что выход Польши из ЕС - не за горами. Это действительно так?
В Варшаве вручена премия "Рыцарь свободы", которой удостоен Алексей Навальный. Вместо российского политика, находящегося в заключении, на церемонию приехали Леонид Волков и Владимир Милов.
Три беженца были обнаружены мертвыми в приграничной с Беларусью зоне Польши, и еще одна женщина - на белорусской стороне. Варшава расследует их гибель и обвиняет Минск в "организованной акции".
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