Варвару Караулову на 9 лет поместили под административный надзор

Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку примкнуть к джихадистам из группировки "Исламское государство" (ИГ), помещена под административный надзор сроком почти на 9 лет. Такое решение принял в четверг, 4 июня, Кунцевский суд Москвы частично удовлетворив соответствующее ходатайство отдела МВД по столичному району Кунцево.

"Административное исковое заявление начальника отдела МВД России по району Кунцево г. Москвы об установлении административного надзора в отношении Ивановой Александры Павловны (Варвары Карауловой – Ред.) - удовлетворить частично. Установить административный надзор в отношении Ивановой Александры Павловны на срок 8 лет 10 месяцев 23 дня", - сообщили в пресс-службе суда.

По решению суда, Карауловой запрещено выходить из дома с 23:00 до 6:00 мск, если это не связано с работой. Адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин сообщил, что судебное постановление будет обжаловано.

Административный надзор

Административный надзор устанавливается за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в целях предотвращения новых преступлений и правонарушений. В зависимости от ситуации суд может запретить посещать массовые мероприятия, покидать регион проживания или место жительства в определенное время суток, обязать регулярно отмечаться в надзорных органах.

В декабре 2016 года Московский окружной военный суд признал 20-летнюю Караулову виновной в попытке присоединиться к ИГ, назначив ей наказание в виде 4,5 лет лишения свободы в колонии общего режима. Верховный суд РФ 22 марта 2017 года признал приговор законным. В 2019 году Караулову освободили из вологодской колонии по УДО.

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