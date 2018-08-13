Варвара Караулова вышла из колонии по УДО

Бывшая студентка МГУ Александра Иванова (до сентября 2015 года - Варвара Караулова), осужденная за попытку примкнуть к террористической организации "Исламское государство" (ИГ), освобождена по УДО. Во вторник, 16 апреля, Вологодский городской суд удовлетворил ходатайство девушки.
"Освободить условно-досрочно на срок 1 год 10 дней", - сообщил судья Алексей Колтаков на заседании суда. Он счел, что наличие у осужденной взысканий не свидетельствует о необходимости отбывания всего срока наказания.
Караулова намерена продолжить учебу
Суд также обязал Караулову в течение оставшегося срока ежемесячно являться на регистрацию в органы власти, не менять постоянного места жительства и работы, не нарушать общественный порядок. "Содеянное и произошедшее - самая большая глупость, которую я когда-либо делала в жизни, за которую я не перестаю себя корить, продолжаю об этом думать", - заявила на заседании девушка. По ее словам, она планирует продолжить учебу и начать работать.
Администрация колонии в Вологодской области выступала против УДО. Представитель УФСИН на заседании упомянул два непогашенных взыскания.
Дело Карауловой
Варвара Караулова была приговорена в декабре 2016 года к 4,5 годам колонии общего режима. Студентку, которой на тот момент было 19 лет, задержали в 2015 году на турецко-сирийской границе в городе Килис в составе группы из 14 россиян. Затем ее в сопровождении сотрудников Интерпола и турецкой миграционной службы доставили в Москву.
По всей видимости, попасть в Сирию она хотела под влиянием своего друга Айрата Саматова, с которым поддерживала контакт в соцсетях. После того как ее дело получило широкий резонанс, девушка сменила имя и фамилию, став Александрой Ивановой. В марте 2017 года Верховный суд РФ признал законным приговор Московского окружного военного суда.
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Автор: Сергей Елкин