Снять деньги практически невозможно: из-за талибов экономика Афганистана оказалась на грани коллапса (04.10.2021)

Экономический кризис в Афганистане нарастает. Накопления у людей тают, а снять деньги практически невозможно. Талибы практически парализовали банковскую систему, запретив выводить доллары за пределы страны. Кроме того, основная масса продуктов питания в Афганистан импортируется. Закрытие банков и валютные ограничения уже привела к росту цен. Кроме того, в стране растет уровень безработицы.