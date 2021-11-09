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Валюта

Golden crypto currency coin isolated on white background. 3D illustration.

Курс биткоина впервые превысил 68 тысяч долларов 09.11.2021

За последние сутки первая криптовалюта подорожала на 3 процента. Вслед за биткоином максимум обновил и альткоин.
Ein Mann hält eine nachgemachte Münze mit dem Bitcoin-Logo in den Händen. El Salvador will die Kryptowährung Bitcoin zu einem gesetzlichen Zahlungsmittel machen. (zu dpa: El Salvador will Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machen) +++ dpa-Bildfunk +++

Кому биткоины? Как земельные власти в Германии заработали миллионы 26.10.2021

Минюст федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия проводит до 26 октября уникальный аукцион по продаже криптовалюты, конфискованной отделом прокуратуры по борьбе с киберпреступностью. Детали - у DW.

Снять деньги практически невозможно: из-за талибов экономика Афганистана оказалась на грани коллапса (04.10.2021) 04.10.2021

Экономический кризис в Афганистане нарастает. Накопления у людей тают, а снять деньги практически невозможно. Талибы практически парализовали банковскую систему, запретив выводить доллары за пределы страны. Кроме того, основная масса продуктов питания в Афганистан импортируется. Закрытие банков и валютные ограничения уже привела к росту цен. Кроме того, в стране растет уровень безработицы.
We accept Bitcoin is announced at a barber shop in Santa Tecla, El Salvador, Saturday, Sept. 4, 2021. Starting Tuesday, Sept. 7, all businesses will have to accept payments in Bitcoin, except those lacking the technology to do so. (AP Photo/Salvador Melendez)

Сальвадор первым в мире признал биткоин официальной валютой 07.09.2021

Впервые в истории биткоин стал официальным платежным средством - соответствующий закон вступил в силу в Сальвадоре. Расплачиваться криптовалютой можно будет за все товары и услуги.
Taliban fighters patrol in Kabul, Afghanistan, Thursday, Aug. 19, 2021. The Taliban celebrated Afghanistan's Independence Day on Thursday by declaring they beat the United States, but challenges to their rule ranging from running a country severely short on cash and bureaucrats to potentially facing an armed opposition began to emerge. (AP Photo/Rahmat Gul)

Всемирный банк заморозил финансовую помощь Афганистану 25.08.2021

Во Всемирном банке выразили глубокую обеспокоенность ситуацией в Афганистане, а также перспективами женщин в этой стране.
22.08.2021, Afghanistan, Kabul: Ein Taliban-Kämpfer steht an einem Kontrollpunkt im Viertel Wazir Akbar Khan in afghanischen Hauptstadt Kabul. In Kabul sind im Gedränge rund um den Flughafen nach Angaben der britischen Regierung sieben Menschen ums Leben gekommen. Foto: Rahmat Gul/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

"Талибан" запретил вывозить из Афганистана доллары 24.08.2021

В то время как США и Всемирный банк перестали поставлять в Афганистан доллары, талибы запретили их вывоз из страны.
05.02.2020 FILE PHOTO: IMF Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a conference hosted by the Vatican on economic solidarity, at the Vatican, February 5, 2020. REUTERS/Remo Casilli/File Photo

Минск получит от МВФ около миллиарда долларов 24.08.2021

Финансовая помощь Беларуси от МВФ стала возможной благодаря вступлению в силу решения о распределении специальных прав заимствования для стран-участниц МВФ.
Belarusian opposition politician Svetlana Tsikhanouskaya is photographed prior to a meeting with Denmark's Foreign Minister Jeppe Kofod in Copenhagen, Friday, Oct. 23, 2020. Tikhanovskaja is in Denmark to receive the Politiken's Freedom Prize. (Emil Helms /Ritzau Scanpix 2020 via AP)

Тихановская призвала заблокировать доступ Лукашенко к средствам МВФ 21.08.2021

Лидер оппозиции в Беларуси считает необходимым заморозить для Беларуси обмен в свободно конвертируемые валюты. Эту меру следует отменить лишь после проведения в Беларуси свободных выборов, убеждена Тихановская.
ARCHIV - Das Logo des Internationale Währungsfonds an dessen Hauptsitz in Washington (Archivfoto vom 18.05.2011). Die Kriegskasse der Finanzfeuerwehr IWF soll mit neuen Milliarden aufgefüllt werden. IWF-Chefin Lagarde will dies möglichst noch auf der Frühjahrstagung. Die Euro-Länder haben vorgelegt. Doch die USA und die neue Wirtschaftsmächte sperren sich. Letztlich geht es um die Neuverteilung der Macht bei einer der wichtigsten Welt-Institutionen. EPA/JIM LO SCALZO dpa (zu dpa 1192 «Feilschen um mehr Macht und größere globale Rettungsschirme» am 17.04.2012) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Талибов не допустят к средствам Афганистана в МВФ 19.08.2021

Международный валютный фонд приостановил доступ Афганистана к ресурсам МВФ в связи с политической ситуацией в стране. Приостановлена и кредитная программа для Кабула.
FILE PHOTO: The International Monetary Fund (IMF) headquarters building is seen ahead of the IMF/World Bank spring meetings in Washington, U.S., April 8, 2019. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo

МВФ направит на поддержку экономики беспрецедентные 650 млрд долларов 03.08.2021

Глава МВФ Георгиева видит в беспрецедентном по масштабу выделении средств прививку во время коронавирусного кризиса. Развивающиеся страны получат от фонда 275 млрд долларов на поддержку экономики.
05.11.2020 Lawmakers vote after consideration of draft budget during the session of Verkhovna Rada in Kyiv, Ukraine, November 5, 2020. Ukrainian parliament has approved the draft state budget of Ukraine for 2021 (Photo by Sergii Kharchenko/NurPhoto)

В Украине принят закон о налоговой амнистии 15.06.2021

Документ предлагает жителям Украины провести однократное добровольное декларирование активов, приобретенных в период с 1 января 2021 до 20 июня 2022 года.
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Москва не хочет полностью отказываться от доллара 05.06.2021

Россия вынуждена переходить на расчеты в других валютах из-за того, что США используют доллар "для различного рода санкционных мер", заявил президент Путин.

Eurozeichen vor Dollarzeichen, Konzeptbild Währung | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: Россия признала, что валюта евро - это всерьез и надолго 04.06.2021

Объявив о дедолларизации ФНБ, Кремль фактически отмежевался от евроскептиков и подтвердил большие успехи ЕС в стабилизации европейской денежной единицы, считает Андрей Гурков.
13.10.2020, Karlsruhe - Der Zweite Senat beim Bundesverfassungsgericht, (l-r) Astrid Wallrabenstein, Ulrich Maidowski, Peter Müller, Peter M. Huber, Doris König (Vorsitz), Monika Hermanns, Sibylle Kessal-Wulf und Christine Langenfeld, betritt mit Mund und Nasenschutz den Sitzungssaal zur Eröffnung der mündliche Verhandlung zum Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (Ceta). Anlass für die Verhandlung ist eine Klage der Linksfraktion im Bundestag. +++ dpa-Bildfunk +++

Конституционный суд оценил действия правительства ФРГ в кризисе вокруг долга Греции 26.05.2021

По заключению Федерального конституционного суда, правительство ФРГ информировало бундестаг о политике в отношении Греции в недостаточной мере. Суд в Карлсруэ принял такое решение по иску партии "зеленых".
Der Schriftzug des Energieunternehmens Gasprom auf einem Hausdach in St. Petersburg. Die OAO Gazprom ist das weltweit größte Erdgasförderunternehmen und mit 110 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung eines der größten Unternehmen Europas.

Годовая прибыль "Газпрома" упала почти в 9 раз 29.04.2021

Прибыль, относящая к акционерам "Газпрома", рухнула с 1,2 трлн до 135,3 млрд рублей. Компания связала это со снижением курса российской валюты и падением цен на газ и нефть.
Russische Rubel, Währung, Russland Alle Rechte gehören DW Korrespondent Ewlalia Samedowa und wurden freigegeben. © DW/E.Samedowa

Курс евро превысил 91 рубль, доллар торгуется за 75,02 22.02.2021

Валюты дорожают на фоне обсуждения в Брюсселе на уровне министров иностранных дел возможных санкций в отношении России.
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