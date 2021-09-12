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Вальтер Гропиус

Он стоял у руля архитектурной революции XX века.

Идеи Гропиуса, сформированные им принципы, оказали огромное влияние на архитекторов и дизайнеров по всему миру.

14.05.2019, Thüringen, Weimar: Vor der Wiedereröffnung ist das Haus Am Horn zu sehen. Es zählt zum Unesco-Kulturerbe und ist die einzige in der Gründungsstadt der berühmten Designschule realisierte Bauhaus-Architektur. Mit dem Musterhaus «Am Horn» in Weimar demonstrierten die Bauhäusler, wie sie sich 1923 modernes Wohnen vorstellten. Nun wird das wieder eingerichtete Gebäude für Besucher zugänglich gemacht. Foto: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Хаус-ам-Хорн - самый первый дом легендарного Баухауса 12.09.2021

Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
Berlin Friedrichshain,Stalinallee mit dem Denkmal von Stalin, Kirche in Ferne | Verwendung weltweit

Бывшая аллея Сталина в Берлине может стать Всемирным наследием 07.07.2021

Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
Das Gebäude des Fagus-Werks, fotografiert in Alfeld (undatiertes Foto). In Paris hat am Sonntag (19.06.2011) die diesjährige Tagung des Unesco-Welterbekomitees begonnen. Experten aus aller Welt wollen dabei bis zum 29. Juni über den Schutz einzigartiger Natur- und Kulturstätten beraten. Deutschland hat für die diesjährige Abstimmung das Fagus-Werk im niedersächsischen Alfeld nominiert. Die von Bauhaus-Gründer Gropius entworfene Schuhleisten-Fabrik gilt in ihrer klaren Architektur als Schlüsselbau der Moderne. Foto: Carsten Janssen dpa/lni Veröffentlichung nur bei vollständiger Nennung des Fotografen Carsten Janssen. +++(c) dpa - Bildfunk+++

Всемирное наследие: Фабрика "Фагус" - воплощение идей Вальтера Гропиуса 05.07.2019

5 июля исполняется 50 лет со дня смерти архитектора Вальтера Гропиуса - основателя легендарного Баухауса. Свой первый проект он осуществил в нижнесаксонском Альфельде.
General view of the new buidling prior to the opening of the new Bauhaus Museum of the 'Klassik Stiftung Weimar' (Classic Foundation Weimar) in Weimar, Germany, Thursday, April 4, 2019. The museum designed by Berlin-based architect Heike Hanada will focus on the early Bauhaus that was founded in Weimar in 1919 and stayed there until 1925. The official opening of the new Bauhaus Museums will take place on Friday, April 5, 2019. (AP Photo/Jens Meyer) |

Культовые изобретения немцев собрали под одной крышей 11.04.2019

Что делает серый куб в центре Веймара - города Гёте и Шиллера? Музей Баухауса - новая достопримечательность к 100-летию культовой школы художественного конструирования.
14.11.2018, Sachsen-Anhalt, Dessau: Das Bauhaus wird 100 Jahre. Bis heute sind seine Architektur und sein Design aktuell. Sachsen-Anhalt feiert das Jubiläum 2019. Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Революция в архитектуре: Баухаусу 100 лет (видео) 11.01.2019

Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус просуществовала всего 14 лет. Но ее идеи продолжают жить и сегодня.

Легендарному Баухаусу 100 лет 11.01.2019

В 1919 году Вальтер Гропиус основал в Веймаре Баухаус - Высшую школу строительства и художественного конструирования. Она изменила архитектуру и дизайн XX века.
Impressions from the Staatliches Bauhaus, former home of the design school that founded modernism, in Dessau, Germany. | Verwendung weltweit

Баухаус для "чайников": что нужно знать о легендарной школе 28.12.2018

Масштабы влияния Баухауса на архитектуру и дизайн XX и XXI веков огромны. Плодами творчества преподавателей и выпускников этой школы мы пользуемся до сих пор.
YEKATERINBURG, RUSSIA - JULY 24, 2018: A view of the Uralmash office building designed by architects Pyotr Oransky and Bela Scheffler in the constructivist style and built in Yekaterinburg in 1935. Donat Sorokin/TASS Foto: Donat Sorokin/TASS/dpa |

Мифы о Баухаусе: что осталось от знаменитой школы в России 13.09.2018

В Музее современного искусства "Гараж" отмечают 100-летие Баухауса выставкой "Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты". Ее посвятили работе архитекторов, приехавших из Германии в СССР.
++++++++++++++++++++++++++ 23.04.2016 ++++++++++++++++++++++++ Polen Breslau Bauhaus Architektur Kaufhaus Rudolf Petersdorff von Erich Mendelsohn (c) DW/N. Wojcik

Проектируя жизнь: немецкий Баухаус в московском "Гараже" 27.12.2017

Глобальный культурно-исследовательский проект "Bauhaus Imaginista", приуроченный к 100-летию легендарной школы из Германии, сделает остановку в московском "Гараже".
Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Bauhaus Dessau. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Всемирное наследие: Памятники Баухауса в Дессау 21.04.2017

"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования.
ARCHIV - Blick aus der Vogelperspektive auf die Hufeisensiedlung im Berliner Bezirk Neukölln, die von 1925 bis 1933 nach Plänen von Bruno Taut und Martin Wagner entstand (Archivfoto vom 13.06.2006). Das Welterbekomitee der UNESCO hat die Siedlungen der Berliner Moderne in die Liste des Welterbes aufgenommen. Das entschied das Gremium am Montag (07.07.2008) während seiner bis zum 10. Juli dauernden Sitzung im kanadischen Quebec, wie die Deutsche UNESCO-Kommission in Bonn mitteilte. Die sechs denkmalgeschützten Siedlungen repräsentierten einen neuen Typus des sozialen Wohnungsbaus aus der Zeit der klassischen Moderne. Sie hätten beträchtlichen Einfluss auf die weitere Entwicklung von Architektur und Städtebau ausgeübt, hieß es zur Begründung. Foto: Euroluftbild dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Всемирное наследие: Жилые поселения эпохи модернизма в Берлине 12.04.2017

Эти социальные поселения были построены в тогдашних пригородах Берлина в 1913-1934 годах. Они оказали решающие влияние на городскую архитектуру XX века в Германии и за границей.
Walter Gropius, Bauhaus Dessau, Detail Entwurf: Walter Gropius und Adolf Meyer, um 1923 (verwendet u.a. im Bauhaus Dessau) http://www.grassimuseum.de/presse/pressebilder-zu-begreifbare-baukunst.html

5 самых красивых дверных ручек Германии (фотогалерея) 14.03.2017

Дверная ручка - это не прозаический невзрачный предмет, а деталь архитектурного гезамткунстверка, доказывает выставка в Лейпциге.
ARCHIV - Die Aufnahme vom 26.11.2008 zeigt das von Walter Gropius vor knapp 100 Jahren geschaffene Fagus-Werk in Alfeld an der Leine. Zum Tag des offenen Denkmals können Besucher in Niedersachsen an diesem Wochenende mehr als 600 Bauwerke und Bodendenkmäler besichtigen, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Der Auftakt in Niedersachsen ist im Fagus-Werk in Alfeld, das jüngst zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde und zugleich sein 100-jähriges Bestehen feiert. Foto: Jochen Lübke dpa/lni (zu lni 0459 vom 08.09.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

1,2 миллиона евро выделили на реставрацию первого здания модернизма 04.12.2014

Фабрика "Фагус" была построена в 1911 году по проекту выдающегося немецкого архитектора Вальтера Гропиуса.
Blick auf das sanierte Kandinsky-Klee-Meisterhaus inmitten eines alten Baumbestandes in Dessau, aufgenommen am 18.07.2007. Das Bauhaus-Gebäude wurde wie zwei weitere Gebäude 1926 nach Plänen von Bauhaus-Chef Walter Gropius (1883-1969) errichtet. Die heute von der UNESCO aus Weltkulturerbe klassifizierten Meisterhäuser waren die Wohnstätten der Bauhausleiter. Unter ihnen befanden sich weltweit renommierte Künstler wie Lyonel Feininger, Oskar Schlemmer und Wassily Kandinsky. Waltraud Grubitzsch +++(c) dpa - Report+++

Открыты дома преподавателей Баухауза 16.05.2014

Как заявил на церемонии открытия президент Германии Йоахим Гаук, Баухауз стремился принести красоту в повседневность, подарить ее простым людям.
ARCHIV - Die Aufnahme vom 26.11.2008 zeigt das von Walter Gropius vor knapp 100 Jahren geschaffene Fagus-Werk in Alfeld an der Leine. Zum Tag des offenen Denkmals können Besucher in Niedersachsen an diesem Wochenende mehr als 600 Bauwerke und Bodendenkmäler besichtigen, die sonst nicht oder nur teilweise zugänglich sind. Der Auftakt in Niedersachsen ist im Fagus-Werk in Alfeld, das jüngst zum Unesco-Weltkulturerbe erklärt wurde und zugleich sein 100-jähriges Bestehen feiert. Foto: Jochen Lübke dpa/lni (zu lni 0459 vom 08.09.2011) +++(c) dpa - Bildfunk+++

При творении Вальтера Гропиуса создадут центр ЮНЕСКО 02.08.2013

В будущем информационно-сервисном центре разместится экспозиция, рассказывающая об обувной фабрике "Фагус" и других объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии.
Deutschland entdecken, Weltkulturerbe, Bauhaus Dessau. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

В Дессау создадут музей Баухауза 03.07.2013

Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухауз является одной из ярчайших страниц в истории архитектуры и дизайна XX века.
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