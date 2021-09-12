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Он стоял у руля архитектурной революции XX века.
Идеи Гропиуса, сформированные им принципы, оказали огромное влияние на архитекторов и дизайнеров по всему миру.
Как появилось и где находится самое первое здание, созданное преподавателями и учениками Высшей школы строительства и художественного конструирования?
Власти Берлина предлагают присвоить статус Всемирного наследия ЮНЕСКО монументальным жилым домам на Карл-Маркс-аллее и модернистским высоткам Ганзейского квартала.
5 июля исполняется 50 лет со дня смерти архитектора Вальтера Гропиуса - основателя легендарного Баухауса. Свой первый проект он осуществил в нижнесаксонском Альфельде.
Что делает серый куб в центре Веймара - города Гёте и Шиллера? Музей Баухауса - новая достопримечательность к 100-летию культовой школы художественного конструирования.
Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухаус просуществовала всего 14 лет. Но ее идеи продолжают жить и сегодня.
В 1919 году Вальтер Гропиус основал в Веймаре Баухаус - Высшую школу строительства и художественного конструирования. Она изменила архитектуру и дизайн XX века.
Масштабы влияния Баухауса на архитектуру и дизайн XX и XXI веков огромны. Плодами творчества преподавателей и выпускников этой школы мы пользуемся до сих пор.
В Музее современного искусства "Гараж" отмечают 100-летие Баухауса выставкой "Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты". Ее посвятили работе архитекторов, приехавших из Германии в СССР.
Глобальный культурно-исследовательский проект "Bauhaus Imaginista", приуроченный к 100-летию легендарной школы из Германии, сделает остановку в московском "Гараже".
"Мой любимый цвет - разноцвет" - сказал когда-то Вальтер Гропиус, основавший эту Высшую школу строительства и художественного конструирования.
Эти социальные поселения были построены в тогдашних пригородах Берлина в 1913-1934 годах. Они оказали решающие влияние на городскую архитектуру XX века в Германии и за границей.
Дверная ручка - это не прозаический невзрачный предмет, а деталь архитектурного гезамткунстверка, доказывает выставка в Лейпциге.
Фабрика "Фагус" была построена в 1911 году по проекту выдающегося немецкого архитектора Вальтера Гропиуса.
Как заявил на церемонии открытия президент Германии Йоахим Гаук, Баухауз стремился принести красоту в повседневность, подарить ее простым людям.
В будущем информационно-сервисном центре разместится экспозиция, рассказывающая об обувной фабрике "Фагус" и других объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО в Германии.
Высшая школа строительства и художественного конструирования Баухауз является одной из ярчайших страниц в истории архитектуры и дизайна XX века.
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