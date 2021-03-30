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Вальпургиева ночь - одна, но разных вечеринок на Вальпургиеву ночь в немецком Гарце - обычно много. Сейчас здесь из-за пандемии заранее отменяют шабаши ведьм и гулянки чертей.
Ведьмы и черти бывают разные. Эти сувениры делают в небольшой традиционной мастерской в немецком регионе Гарц.
Традиционные места массового скопления ведьм в ночь на 1 мая в Германии будут закрыты. Карантинные меры распространяются и на нечистую силу.
Вечеринки под названием "Танец в май" - лишь один из способов отметить Первое мая в Германии. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
Приближается Вальпургиева ночь, а это значит, что ведьмам и прочей нечистой силе пора отправляться на гору Броккен.
По легенде, в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на гору Броккен, расположенную в Гарце. Традиционные костюмированные шествия в этом регионе собирают десятки тысяч туристов.
В некоторых регионах Германии майские деревья устанавливают в ночь на первое мая как символ плодородия или признание в любви. DW рассказывает о необычной традиции.
Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
Согласно легенде, в ночь на 1 мая они слетаются на вершину горы Броккен в немецком регионе Гарц.
Сюда, согласно легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте.
В нашем новом цикле подкастов DW представляет записи крупнейшего хорового дирижера Германии, недавно попрощавшегося с публикой.
О немцах говорят, что они слишком серьезны и не умеют "как следует" веселиться. Между тем, в Германии отмечают не только современные, но и средневековые праздники.
В канун первой майской ночи - Вальпургиевой ночи - эти люди ждут чуда. Но не на традиционном шабаше ведьм. Они пришли познать себя к шаманам. К немецким шаманам...
1 мая в Германии трудящиеся празднуют, но каждый - свое. Кому - Вальпургиева ночь и танцы в май, кому - профсоюзная демонстрация или драка с полицией, но всем без исключения - майский крюшон.
В ночь на 1 мая в Берлине и Гамбурге были отмечены ставшие уже традиционными столкновения между агрессивно настроенными демонстрантами и полицией. Однако в целом было спокойно - водометы не понадобились.
1 мая во всех крупных городах Германии прошли демонстрации и митинги. В этом году эпицентром столкновений между анархистами и правыми радикалами стал Гамбург. Есть раненые.
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