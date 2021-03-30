Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Вальпургиева ночь

.

28.03.2021 Eine Hexenskulptur lehnt an einem Stein auf dem Hexentanzplatz. Wegen der Coronapandemie wurde das größte Walpurgisfest im Harz bereits abgesagt. nun plant der Landkreis Harz ab dem 06.04.2021 in touristischen Orten des Landkreises die Öffnung der Außengastronomie, des Einzelhandels und von touristischen Freizeiteinrichtungen. Grundlage dafür ist ein Pilotprojekt das derzeit erarbeitet wird. Unter Einbeziehung von Testzentren und der in Halberstadt entwickelten App PassGo wäre dies ein erster Schritt in die Normalität.

Локдаун для ведьм. В Германии отменяют Вальпургиевы ночи (фото) 30.03.2021

Вальпургиева ночь - одна, но разных вечеринок на Вальпургиеву ночь в немецком Гарце - обычно много. Сейчас здесь из-за пандемии заранее отменяют шабаши ведьм и гулянки чертей.

28.04.2020, Sachsen-Anhalt, Thale: Original Harzer Brockenhexen stehen in der Werkstatt der Firma Hexenmanufaktur in Thale. Acht verschiedene Hexen und Teufel werden von den Mitarbeitern als Souvenirs traditionell in reiner Handarbeit in unterschiedlichen Formen und Größen hergestellt. Die schaurigen Gestalten erfreuen sich nicht nur an Walpurgis wachsender Beliebtheit. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB - Honorarfrei nur für Bezieher des Dienstes ZB-Funkregio Ost +++ ZB-FUNKREGIO OST +++ | Verwendung weltweit...

Откуда берутся ведьмы (фото) 01.05.2020

Ведьмы и черти бывают разные. Эти сувениры делают в небольшой традиционной мастерской в немецком регионе Гарц.
17.04.2020, Sachsen-Anhalt, Schierke: Der Reiseverkehr auf dem Brocken ist wegen der Corona-Pandemie eingestellt. Die Züge der Harzer Schmalspurbahn HSB stehen still. Auf dem Brockenbahnhof herrscht derzeit Stille. Wegen der bestehenden Einschränkungen rechnet die HSB mit großen finanziellen Einbußen. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Тиха Вальпургиева ночь! Коронавирус спутал планы нечистой силы (фото) 30.04.2020

Традиционные места массового скопления ведьм в ночь на 1 мая в Германии будут закрыты. Карантинные меры распространяются и на нечистую силу.
ARCHIV 2009++++++++Feste Deutschland Eifel Maifest Maibaum bunt flatternd Wind blauer Himme (c) picture-alliance/Helga Lade/B. Siering

"Танец в май": шабаш ведьм и любовные березки 30.04.2019

Вечеринки под названием "Танец в май" - лишь один из способов отметить Первое мая в Германии. Корни праздника, о котором здесь идет речь, уходят в языческие времена.
26.04.2019, Niedersachsen, Bad Grund: Hexe Erika und Teufel Holger Diener proben mit Dreizack und Besen am Hübichenstein für das Walpurgis Open Air Theater. An zahlreichen Orten im Harz wird am 30.04. mit Musik, Umzügen und Festen Walpurgis gefeiert. Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Ведьм бояться - к чертям не летать (фото) 29.04.2019

Приближается Вальпургиева ночь, а это значит, что ведьмам и прочей нечистой силе пора отправляться на гору Броккен.
16.04.2018, Niedersachsen, Braunlage: Eine Teufelsfigur und eine Hexenfigur stehen in einem Lagerraum. An zahlreichen Orten im Harz wird am 30.04. mit Musik, Umzügen und Festen Walpurgis gefeiert. (zu dpa Harz fiebert Walpurgisnacht entgegen vom 29.04.2018) Foto: Swen Pförtner/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкие ведьмы готовятся к Вальпургиевой ночи 30.04.2018

По легенде, в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на гору Броккен, расположенную в Гарце. Традиционные костюмированные шествия в этом регионе собирают десятки тысяч туристов.
dpatopbilder - Die bunten Bänder eines Maibaumes flattern am 30.04.2017 in Köln (Nordrhein-Westfalen) vor dem blauen Himmel. Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Ночь, в которую немцы признаются в любви 30.04.2018

В некоторых регионах Германии майские деревья устанавливают в ночь на первое мая как символ плодородия или признание в любви. DW рассказывает о необычной традиции.
Ein als Hexe verkleideter Mensch springt - auf einem Besen reitend - am Mittwoch, 30. April 2003, ueber ein Feuer waehrend der Feier der Walpurgisnacht im Harz in Elbingerode. ber 100.000 Menschen feierten in diesem Jahr in zahlreichen Orten des gesamten Harzes das traditionelle Fest. Der Sage nach flogen in dieser Nacht einst die Hexen und Teufel auf den Blocksberg, um dort dem Teufel ihre Schandtaten zu erzaehlen. Ueberall beherrschten Hexen mit Gesaengen und rituellen Taenzen am Walpurgisfeuer das naechtliche Treiben. (AP Photo/ Frank Drechsler)

Времена года в сказочном Гарце 10.01.2017

Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы.
24.04.2016 dpatopbilder - Kostümierte Frauen, verkleidet als Hexen, trainieren am 24.04.2016 in Wolfshagen (Niedersachsen) für die Nacht der Nächte im Harz. Die Walpurgisnacht wird in der Nacht auf den 01.05 gefeiert. Foto: Swen Pförtner/dpa (zu dpa Wo Hexen wochenlang für Walpurgis trainieren vom 27.04.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++Copyright: picture-alliance/dpa/S. Pförtner

Ведьмы готовятся к Вальпургиевой ночи (фото) 27.04.2016

Согласно легенде, в ночь на 1 мая они слетаются на вершину горы Броккен в немецком регионе Гарц.
Trees covered with snow photographed on the Brocken mountain in the Harz region, near Schierke, northern Germany, Sundaymorning Dec. 28, 2014. Snow and icy weather swept through parts of Europe on Saturday, stranding drivers overnight and leaving thousands of homes without power in Britain. Snow also covered parts of Switzerland and southwestern Germany, and more than 20 centimeters (nearly eight inches) of snow has fallen in higher parts of Germany's Black Forest. (AP Photo/dpa,Matthias Strauss)

Броккен - ведьмина гора в Гарце (фото) 07.01.2016

Сюда, согласно легенде, слетаются ведьмы на празднование Вальпургиевой ночи, о чем можно прочитать в "Фаусте" Гёте.
Description English: Ölporträt Felix Mendelssohn Bartholdys, gemalt 1846 von Eduard Magnus (1799—1872) Date 1833 Source Staatsbibliothek Preussischer Kulturbesitz, Berlin Link back to Institution infobox template (Scanvorlage bei Eckart Kleßmann: Die Mendelssohns. Zürich und München 1990, S. 163 ist seitenverkehrt) Author Eduard Magnus (1799–1872) Link back to Creator infobox template wikidata:Q72859 Licensing: This is a faithful photographic reproduction of an original two-dimensional work of art. The work of art itself is in the public domain for the following reason: Public domain This work is in the public domain in the United States, and those countries with a copyright term of life of the author plus 100 years or less.

Гельмут Риллинг прощается: Феликс Мендельсон, "Вальпургиева ночь" 09.09.2013

В нашем новом цикле подкастов DW представляет записи крупнейшего хорового дирижера Германии, недавно попрощавшегося с публикой.
Ein als Hexe verkleideter Mensch springt - auf einem Besen reitend - am Mittwoch, 30. April 2003, ueber ein Feuer waehrend der Feier der Walpurgisnacht im Harz in Elbingerode. ber 100.000 Menschen feierten in diesem Jahr in zahlreichen Orten des gesamten Harzes das traditionelle Fest. Der Sage nach flogen in dieser Nacht einst die Hexen und Teufel auf den Blocksberg, um dort dem Teufel ihre Schandtaten zu erzaehlen. Ueberall beherrschten Hexen mit Gesaengen und rituellen Taenzen am Walpurgisfeuer das naechtliche Treiben. (AP Photo/ Frank Drechsler)

Первомай и Средневековье 01.05.2013

О немцах говорят, что они слишком серьезны и не умеют "как следует" веселиться. Между тем, в Германии отмечают не только современные, но и средневековые праздники.
Group of backpackers relaxing near campfire after a hard day, tourist background. © Alex Ishchenko - Fotolia.com

По тропе шаманов: индейская баня в немецком заповеднике 27.04.2012

В канун первой майской ночи - Вальпургиевой ночи - эти люди ждут чуда. Но не на традиционном шабаше ведьм. Они пришли познать себя к шаманам. К немецким шаманам...
Demonstranten ziehen am Freitag, 1. Mai 2009, in Berlin zum Brandenburger Tor. Zum Tag der Arbeit hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, zu Kundgebungen im ganzen Land aufgerufen. Im Mittelpunkt standen dieses Jahr die Folgen der schweren Wirtschaftskrise fuer die Beschaeftigten. Der Aufruf des DGB zum 1. Mai stand unter dem Motto Arbeit fuer alle bei fairem Lohn!. (AP Photo/Gero Breloer) --- Demonstrators march through a street in Berlin on Friday, May 1, 2009. Banner reads for a free and solidly united community. The German Confederation of Trade Unions, DGB, hosted a demonstration in Berlin. (AP Photo/Gero Breloer)

Первомай в Германии - это демонстрации и Вальпургиева ночь 29.04.2011

1 мая в Германии трудящиеся празднуют, но каждый - свое. Кому - Вальпургиева ночь и танцы в май, кому - профсоюзная демонстрация или драка с полицией, но всем без исключения - майский крюшон.
Ein junger Punk beschimpft am Montag (30.04.2007) während einer Demonstration im Rahmen der Walpurgisnacht im Berliner Stadtteil Friedrichshain Polizisten. In der Nacht zum 1. Mai ist es in Berlin auch in diesem Jahr wieder zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, warfen zumeist alkoholisierte Jugendliche am Boxhagener Platz im östlichen Stadtteil Friedrichshain Flaschen gegen Polizisten und zündeten Knallkörper. Vereinzelt flogen auch Steine. 61 Randalierer wurden festgenommen. Foto: Steffen Kugler dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk+++

Берлин и Гамбург: традиционные беспорядки под Первомай 01.05.2009

В ночь на 1 мая в Берлине и Гамбурге были отмечены ставшие уже традиционными столкновения между агрессивно настроенными демонстрантами и полицией. Однако в целом было спокойно - водометы не понадобились.
Polizisten stehen kurz nach Mitternacht am Dienstag (01.05.2007) während einer Demonstration im Rahmen der Walpurgisnacht im Berliner Stadtteil Friedrichshain im Gegenlicht von Scheinwerfern. In der Nacht zum 1. Mai ist es in Berlin auch in diesem Jahr wieder zu Ausschreitungen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, warfen zumeist alkoholisierte Jugendliche am Boxhagener Platz im östlichen Stadtteil Friedrichshain Flaschen gegen Polizisten und zündeten Knallkörper. Vereinzelt flogen auch Steine. 61 Randalierer wurden festgenommen. Foto: Steffen Kugler dpa/lbn +++(c) dpa - Bildfunk++

Первомайское шествие в Гамбурге закончилось беспорядками 01.05.2008

1 мая во всех крупных городах Германии прошли демонстрации и митинги. В этом году эпицентром столкновений между анархистами и правыми радикалами стал Гамбург. Есть раненые.
Показать еще