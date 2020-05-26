Валерий Фадеев - председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России

Бывший ведущий телевизионной программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев был назначен на должность председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России 21 октября 2019 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, освободив от этой долдности Михаила Федотова "в связи с достижением им возраста 70 лет". Фадеев окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), занимался наукой, работал главным редактором журнала "Эксперт", гендиректором ЗАО "Медиахолдинг Эксперт", программу "Время" вел с 2016 по 2018 годы.