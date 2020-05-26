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Валерий Фадеев

Валерий Фадеев - председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России

Бывший ведущий телевизионной программы "Время" на Первом канале Валерий Фадеев был назначен на должность председателя Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России 21 октября 2019 года. Соответствующий указ подписал Владимир Путин, освободив от этой долдности Михаила Федотова "в связи с достижением им возраста 70 лет". Фадеев окончил Московский физико-технический институт (МФТИ), занимался наукой, работал главным редактором журнала "Эксперт", гендиректором ЗАО "Медиахолдинг Эксперт", программу "Время" вел с 2016 по 2018 годы.

(200328) -- MOSCOW, March 28, 2020 () -- People wearing face masks talk with each other in Moscow, Russia, on March 28, 2020. Russia's COVID-19 cases increased by 228 in the last 24 hours, a daily record, to 1,264 in 62 regions of the country. (/Evgeny Sinitsyn) |

Власти Москвы не намерены отменять штрафы по "Социальному мониторингу" 26.05.2020

В правительстве Москвы заявили, что амнистии по штрафам, выписанным с использованием приложения "Социальный мониторинг", не будет. Ранее к отмене этих штрафов призвал глава СПЧ Валерий Фадеев.
Titel: Russischer Aktivist Ildar Dadin Beschreibung: Ildar Dadin während des DW-Interviews in Moskau Schlagwörter: Ildar Dadin, Proteste in Moskau, Konstantin Kotov, Justiz in Russland, Wladimir Putin Übertragung der Rechte: DW

В России хотят добиться декриминализации "дадинской" статьи 13.05.2020

СПЧ предложил заменить наказание за неоднократные нарушения на митингах с уголовного на административное. Разработка законопроекта может завершиться уже в мае.
10.12.2019, Russland, Moskau: 6101572 10.12.2019 Head of the Presidential Human Rights Council, Valery Fadeev attends a meeting of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights at the Kremlin in Moscow, Russia. Sergey Guneev / Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Глава СПЧ отказался комментировать приговор по делу "Сети" 11.02.2020

Суд приговорил фигурантов дела "Сети" к долгим срокам заключения. Председатель СПЧ Валерий Фадеев не стал комментировать вердикт, так как является "сотрудником администрации президента" России.
10.12.2019, Russland, Moskau: 6101572 10.12.2019 Head of the Presidential Human Rights Council, Valery Fadeev attends a meeting of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights at the Kremlin in Moscow, Russia. Sergey Guneev / Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Глава СПЧ выступил против амнистии по "московскому делу" 11.12.2019

Глава СПЧ Валерий Фадеев заявил, что считает неправильным сравнивать летние протесты в Москве с событиями 1993 года, когда "те, кто был в Белом доме", получили амнистию.
August 3, 2019, Moscow, Russia: Police officers detain a man during an unsanctioned rally in the centre of Moscow, Russia..Moscow police detained more than 300 people who were protesting against the exclusion of some independent and opposition candidates from the city council ballot, a monitoring group said. (Credit Image: © Victor Kruchinin/SOPA Images via ZUMA Wire |

Обновленный СПЧ обсудил протесты, Голунова и фигурантов "московского дела" 13.11.2019

Совет по правам человека при президенте РФ впервые собрался после назначения Валерия Фадеева его новым председателем. Члены СПЧ хотят вести переговоры о митингах с силовиками.
01.12.2018, Argentinien, Buenos Aires: BUENOS AIRES, ARGENTINA - DECEMBER 1, 2018: Russia's President Vladimir Putin speaks at a press conference as part of the 2018 G20 Leaders' Summit. Mikhail Metzel/TASS Foto: Mikhail Metzel/TASS/dpa |

Почему Путин обновил СПЧ: реакция на "московское дело" или ротация? 22.10.2019

В России обновился Совет по правам человека при президенте. В Кремле это назвали ротацией, среди правозащитников - реакцией власти на критику за выборы в Мосгордуму и "московское дело".

"Зачистка" СПЧ: Кремль избавляется от неугодных правозащитников? - DW Новости (22.10.2019) 22.10.2019

Новым главой Совета по правам человека назначен бывший телеведущий Валерий Фадеев. Экс-главу СПЧ Михаила Федотова, возглавлявшего его с 2010 г., от должности освободили. Кроме того, серьезно изменен и состав всего СПЧ.

Tamara Morshchakova (Morschakowa), Beraterin des Vorsitzenden des Verfassungsgerichts der Russischen Föderation, Mitglied des Rates für Entwicklung der Zivilgesellschaft und Menschenrechte. Foto: DW-Korrespondent in Russland Egor Winogradow. Jahr/Ort: 2013/Moskau

Тамара Морщакова ушла из Совета по правам человека при президенте РФ 22.10.2019

Бывший член Конституционного суда РФ Тамара Морщакова не согласна с кадровыми изменениями, которые Владимир Путин внес в состав СПЧ.
30.10.2017*** October 30, 2017. - Russia, Moscow. - Russian President Vladimir Putin during a meeting of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights. From right: Commissioner for Human Rights Tatyana Moskalkova and Chairman of the Presidential Council for Civil Society and Human Rights Mikhail Fedotov. | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Комментарий: СПЧ при президенте России - совет по правам одного человека 22.10.2019

Совет по правам человека при президенте РФ и его новый глава окончательно похоронят идею системного либерализма и создадут "суверенную" концепцию прав человека, уверен Константин Эггерт.
Red Square, Saint Basil's Cathedral and the Savior's Tower of the Kremlin, Moscow, Russian Federation | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Путин сменил состав Совета по правам человека при президенте РФ 21.10.2019

Михаил Федотов освобожден от должности главы СПЧ в связи с достижением 70-летнего возраста, эту должность занял бывший телеведущий Валерий Фадеев.
An employee at John Jovino Co. holds a revolver on Thursday, June 26, 2008 in New York. The U.S. Supreme Court ruled earlier in the day that Americans have a constitutional right to keep guns in their homes for self-defense - the justices' first major pronouncement on gun control in U.S. history. (AP Photo/Seth Wenig)

Валерий Фадеев: Еще в 1994 году мы полагали, что смертная казнь будет отменена 30.06.2009

Заместитель председателя Конституционного суда Беларуси в отставке Валерий Фадеев в интервью Deutsche Welle заявил, что мораторий на применение смертной казни может быть введен и без референдума.

Валерий Фадеев: «Мы все больше уходим от принципа разделения властей» 14.11.2005

Интервью с бывшим заместителем Председателя Конституционного Суда РБ о расширении полномочий белорусского президента в судебной и хозяйственной сфере