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Валдис Затлерс

epa02920770 A Latvian woman casts her ballot during early parliamentary elections in Amata, Latvia, 17 September 2011. Voting got underway in Latvia's early parliamentary elections, as around 1.5 million eligible voters were asked to choose between 13 parties seeking representation. EPA/STR LATVIA OUT/LITHUANIA OUT/ESTONIA OUT

Партия русскоязычного меньшинства впервые победила на выборах в латвийский сейм 18.09.2011

На выборах в латвийский сейм победил "Центр согласия", представляющий интересы русскоязычных жителей. У правящего блока "Единство" - лишь третий результат, но он позволяет ему сформировать правительство без участия ЦС.
epa02920771 Latvians casts their ballot during early parliamentary elections in Amata, Latvia, 17 September 2011. Voting got underway in Latvia's early parliamentary elections, as around 1.5 million eligible voters were asked to choose between 13 parties seeking representation. EPA/STR LATVIA OUT/LITHUANIA OUT/ESTONIA OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Exit polls: на выборах в Латвии лидирует "Центр согласия" 17.09.2011

В Латвии 17 сентября проходят выборы в cейм. По результатам exit polls, больше всего голосов набрало объединение "Центр согласия", представляющее интересы русскоязычного меньшинства.
epa02837523 People prepare to vote in the referendum at a polling station at polling station in Saulkrasti, Latvia, 23 July 2011. The referendum on dissolution of the parliament was initiated by outgoing Latvian President Valdis Zatlers. The Latvian parliament will be dissolved, if more than a half of voters, who participated in the referendum, had voted for dissolution of the parliament. In that case, early general elections will have to be held no later than two months after dissolution of the current parliament. EPA/VALDA KALNINA LATVIA OUT/LITHUANIA OUT/ESTONIA OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Предварительные данные ЦИК: на референдуме в Латвии проголосовали за роспуск парламента 24.07.2011

Подавляющее большинство участников референдума в Латвии поддержало идею роспуска национального парламента. Новые, досрочные выборы сейма должны состояться в сентябре текущего года.
В Латвии новый президент

В Латвии новый президент 02.06.2011

Главой государства стал миллионер Андрис Берзиньш. Его соперник Валдис Затлерс, занимавший президентское кресло последние четыре года, накануне выборов обвинил депутатов сейма в обслуживании интересов олигархов.
Президент Латвии вступил в бой с олигархами

Президент Латвии вступил в бой с олигархами 30.05.2011

Накануне президент Латвии Валдис Затлерс внезапно инициировал роспуск парламента страны. В обращении к народу он обвинил депутатов в обслуживании интересов олигархов. Как отреагировали латвийцы на этот шаг президента?
Nominated by the New Times party, Valdis Dombrovskis (in the photo), 37, once finance minister and deputy to the European Parliament, authorized by Latvian President Valdis Zatlers to form a new government. RIA Novosti 26.2.2009

Новое правительство Латвии сформируют члены двух фракций 02.11.2010

Президент Латвии Валдис Затлерс на первом заседании нового Сейма 2 ноября предложил должность премьера уже занимавшему ее Валдису Домбровскису. Тот сформировал коалицию из двух фракций. В оппозиции остались три партии.
German Chancellor Angela Merkel, left, shakes hands with Latvian President Valdis Zatlers prior to their meeting, in the President palace in Riga, Latvia, Tuesday, Sept. 7, 2010. (AP Photo /Roman Koksarov)

Визит Меркель в Ригу не обошелся без упоминания России 07.09.2010

В ходе первого официального визита главы правительства ФРГ в Латвию были обсуждены перспективы экономических отношений между Германией и Латвией. Меркель призвала к конструктивному сотрудничеству Ригу и Москву.
Lithuanian President Dalia Grybauskaite (centre, right) welcomes German Chancellor Angela Merkel (centre,left) prior to there talks at the Presidential Palace in Vilnius 06 September 2010. EPA/VALDA KALININA LATVIA OUT/LITHUANIA OUT/ESTONIA OUT +++(c) dpa - Bildfunk+++

Ангела Меркель пообещала Вильнюсу поддержку при строительстве новой АЭС 06.09.2010

Главными темами встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Литвы Дали Грибаускайте стали вопросы энергетики и строительства в балтийском государстве новой АЭС, а также кризис евро и стратегия НАТО.
A salesman at a Moscow electrical goods shop watches on television Russian President Vladimir Putin during his innaguration ceremony in the Kremlin, Friday, May 7, 2004. (AP Photo/Sergei Grits)

Эксперт: Москва готовит электорат к сворачиванию отношений с Лукашенко 23.07.2010

Президент Латвии Затлерс, выступивший вслед за президентом Грузии Саакашвили по белорусскому телевидению, Россию не критиковал. Но, считают эксперты, это не значит, что информационная война Минска и Москвы завершена.
Latvia's President Valdis Zatlers at the Kiev Energy Security Summit. 23.5.2008 RIA Novosti

Минск привлек к информационной войне с Россией Немцова и Затлерса 20.07.2010

Начинается новый виток информационной войны между Москвой и Минском. На этот раз Беларусь привлекла для выступлений в СМИ таких политиков, как российский оппозиционер Борис Немцов и президент Латвии Валдис Затлерс.
Abgebildet ist: der Marsch von Veteranen des Lettischen Legions von Waffen-SS und deren Anhänger in Riga am 16. März 2010. Autor: Alexei Romanovs, DW-Korrespondent, Riga

Шествие легионеров в Риге обошлось без инцидентов 16.03.2010

Нынешнее шествие ветеранов Латышского легиона "Ваффен-СС" и их сторонников в Риге обошлось без физических столкновений с противниками этого марша. Провести акцию разрешил административный суд.
Latvia's Prezident Valdis Zatlers, left, and NATO Secretary General Jaap De Hoop Scheffer walk prior a meeting in Riga Castle in Riga, Latvia, on Friday, Sept. 12, 2008. (AP Photo/Roman Koksarov)

Латвия увидела в российских ракетах угрозу доверию, а не безопасности 07.11.2008

Президент Латвии прокомментировал решение России о размещении ракет "Искандер" в Калининградской области. Администрация США продолжает попытки наладить "ракетный диалог" с Кремлем.
Blick über die Düna auf die Altstadt von Riga mit den Türmen der St. Petri-Kirche (r) und des St. Marien-Doms (M), aufgenommen 1993. Der historische Stadtkern von Riga wurde 1997 als Kulturdenkmal in die Unesco-Liste des Welterbes aufgenommen.

Латвия опасается инвестиций из России 16.06.2008

Российские инвестиции представляют риск для экономической и политической независимости Латвии. Об этом 16 июня по латвийскому телевидению заявил президент страны Валдис Затлерс.
Newly elected Latvian President Valdis Zatlers waves after he won the presidental elections in Riga, Latvia, Thursday, May 31, 2007. (AP Photo/Roman Koksarov)

Президент Латвии – о проблемах латвийских «неграждан» 08.08.2007

В интервью радио «Эхо Москвы» Валдис Затлерс высказался против предоставления права негражданам участвовать в муниципальных выборах. Латвийский лидер считает, что иначе люди потеряют последнюю мотивацию натурализоваться.
Newly elected Latvian President Valdis Zatlers waves after he won the presidental elections in Riga, Latvia, Thursday, May 31, 2007. (AP Photo/Roman Koksarov)

В борьбе за президентское кресло в Латвии врач победил юриста 31.05.2007

Руководитель больницы травматологии и ортопедии Валдис Затлерс обошел экс-главу Конституционного суда Айвара Эндзиньша. Новому президенту 52. Главное для него в будущей деятельности - умение не отвлекаться на мелочи.