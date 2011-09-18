Валдис Затлерс

Партия русскоязычного меньшинства впервые победила на выборах в латвийский сейм

На выборах в латвийский сейм победил "Центр согласия", представляющий интересы русскоязычных жителей. У правящего блока "Единство" - лишь третий результат, но он позволяет ему сформировать правительство без участия ЦС.