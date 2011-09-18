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На выборах в латвийский сейм победил "Центр согласия", представляющий интересы русскоязычных жителей. У правящего блока "Единство" - лишь третий результат, но он позволяет ему сформировать правительство без участия ЦС.
В Латвии 17 сентября проходят выборы в cейм. По результатам exit polls, больше всего голосов набрало объединение "Центр согласия", представляющее интересы русскоязычного меньшинства.
Подавляющее большинство участников референдума в Латвии поддержало идею роспуска национального парламента. Новые, досрочные выборы сейма должны состояться в сентябре текущего года.
Главой государства стал миллионер Андрис Берзиньш. Его соперник Валдис Затлерс, занимавший президентское кресло последние четыре года, накануне выборов обвинил депутатов сейма в обслуживании интересов олигархов.
Накануне президент Латвии Валдис Затлерс внезапно инициировал роспуск парламента страны. В обращении к народу он обвинил депутатов в обслуживании интересов олигархов. Как отреагировали латвийцы на этот шаг президента?
Президент Латвии Валдис Затлерс на первом заседании нового Сейма 2 ноября предложил должность премьера уже занимавшему ее Валдису Домбровскису. Тот сформировал коалицию из двух фракций. В оппозиции остались три партии.
В ходе первого официального визита главы правительства ФРГ в Латвию были обсуждены перспективы экономических отношений между Германией и Латвией. Меркель призвала к конструктивному сотрудничеству Ригу и Москву.
Главными темами встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Литвы Дали Грибаускайте стали вопросы энергетики и строительства в балтийском государстве новой АЭС, а также кризис евро и стратегия НАТО.
Президент Латвии Затлерс, выступивший вслед за президентом Грузии Саакашвили по белорусскому телевидению, Россию не критиковал. Но, считают эксперты, это не значит, что информационная война Минска и Москвы завершена.
Начинается новый виток информационной войны между Москвой и Минском. На этот раз Беларусь привлекла для выступлений в СМИ таких политиков, как российский оппозиционер Борис Немцов и президент Латвии Валдис Затлерс.
Нынешнее шествие ветеранов Латышского легиона "Ваффен-СС" и их сторонников в Риге обошлось без физических столкновений с противниками этого марша. Провести акцию разрешил административный суд.
Президент Латвии прокомментировал решение России о размещении ракет "Искандер" в Калининградской области. Администрация США продолжает попытки наладить "ракетный диалог" с Кремлем.
Российские инвестиции представляют риск для экономической и политической независимости Латвии. Об этом 16 июня по латвийскому телевидению заявил президент страны Валдис Затлерс.
В интервью радио «Эхо Москвы» Валдис Затлерс высказался против предоставления права негражданам участвовать в муниципальных выборах. Латвийский лидер считает, что иначе люди потеряют последнюю мотивацию натурализоваться.
Руководитель больницы травматологии и ортопедии Валдис Затлерс обошел экс-главу Конституционного суда Айвара Эндзиньша. Новому президенту 52. Главное для него в будущей деятельности - умение не отвлекаться на мелочи.
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