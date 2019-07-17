 Вакарчук предлагает закон о сосуществовании с Россией | Новости из Германии об Украине | DW | 22.07.2019

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Украина

Вакарчук предлагает закон о сосуществовании с Россией

Лидер партии "Голос" предложил принять четкий закон, регламентирующий отношения с Россией. Он должен, в частности, определить, можно ли ездить туда на гастроли.

Святослав Вакарчук

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил о необходимости закона, который четко регламентирует отношения с Россией. Об этом он в ночь на вторник, 23 июля, заявил агентству "Укринформ".

Контекст

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Украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук будет участвовать в выборах в Раду со своей партией "Голос". Он рассказал DW, почему предпочел музыке политику и чего намерен добиться. (17.07.2019)

"Украина вообще очень страдает от политики двойных стандартов. И государство часто не хочет брать на себя ответственность за многие вещи, а поэтому остается открытым вопрос, скажем так, моральной ответственности людей. Например, почему одни люди принципиально не ездят на гастроли в страну-агрессор, а другие - напротив - активно гастролируют в России", - объяснил Вакарчук необходимость нового закона.

По словам певца, заявившего, что он не завершает музыкальную карьеру из-за ухода в политику, "было бы хорошо, чтобы государство вообще приняло четкий закон, условно говоря, о сосуществовании с государством-агрессором, где четко очертило бы, что можно, а что - нет, и тогда этот вопрос был бы снят". Иначе, по словам Вакарчука, он и дальше будет разделять общество.

Созданная только в мае партия "Голос" стала одной из пяти партий, попавших в Верховную раду в результате досрочных парламентских выборов, прошедших 21 июля. После обработки 85 процентов бюллетеней у партии Вакарчука 6,03 процента голосов.

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    Автор: Ута Штайнвер


Контекст

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